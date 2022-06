¿Es necesario tener cuidado con la hidratación en invierno?

¿Hay que tener cuidado con la hidratación en el invierno? Por eso yo he venido con una bufanda, para recordarle que en invierno uno puede estar en un ambiente calefaccionado o puede estar muy abrigado y transpirar mucho también. Les recuerdo las señales de sed: la boca seca, la piel se puede poner seca, mareos y desgano, uno está desinteresado en lo que está haciendo.

Pero ese es el caso de la gente joven, en el caso del adulto mayor no tiene la sed como indicador. La sed llega tarde. La persona puede llegar a tener, además, medicamentos que le hagan perder el líquido. O puede tener temor. El adulto mayor puede llegar a tener temor a la incontinencia, entonces toma menos líquido. De hecho, se ha encontrado que los adultos mayores que viven en hogares, entre el 30 y el 50 por ciento, ingiere menos líquidos de lo que se podía tomar.

Si bien nuestro cuerpo es en apariencia sólido, entre un 50 y un 70% está compuesto por líquido. Al hacer muchas actividades y más a medida que pasan los años se va deshidratando hasta llegar a ese 50%. Y pese a que está comprobado que el cuerpo puede tolerar muchas horas (y hasta días) sin comer porque tiene depósitos -hay grasas que son depósito de calorías-, no tiene las mismas reservas de agua, lo que hace que la hidratación se vuelva cuestión de vida o muerte.

El agua está presente en la sangre, en las articulaciones, en el aparato digestivo, en la piel, en los músculos, y sirve por supuesto para la circulación (de otro modo, la sangre sería tan espesa que no podría circular), es de gran importancia para lubricar las articulaciones y para hacer la digestión. Casi no hay proceso en el cuerpo humano que no utilice el agua como vehículo.

Los adultos mayores no tienen la sed como indicador, por eso es necesario que tengan a mano las bebidas que elijan para mantenerse hidratados Los adultos mayores no tienen la sed como indicador, por eso es necesario que tengan a mano las bebidas que elijan para mantenerse hidratados

Además, el agua transporta nutrientes para las distintas funciones del cuerpo, regula la temperatura corporal, mantiene humectada la piel, ayuda a mejorar la respiración, permite el buen funcionamiento intestinal, amortigua las articulaciones y desempeña un papel en la mayoría de las reacciones químicas que ocurren dentro de nosotros.

Entonces les recuerdo, se puede beber: agua, jugos light o cualquier bebida light, la leche puede ser tranquilamente, se puede tomar depende de las tolerancias y de cómo se lleve uno con la leche.

En cuanto a las infusiones hay un mito, de que si uno toma cosas calientes en el invierno no cuenta como hidratarse, porque transpira más. O si toma cosas con cafeína, se pierde porque uno orina más. Se pueden tomar tranquilamente. El café, el té y el mate cuentan como hidratación.

Salvo en los adultos mayores, las señales de la sed son: la boca seca, la piel se puede poner seca, mareos y desgano (iStock) Salvo en los adultos mayores, las señales de la sed son: la boca seca, la piel se puede poner seca, mareos y desgano (iStock)

En el caso del adulto mayor hay que tener en cuenta que hay que ofrecerle la bebida que más le guste, la tiene que tener a mano y, si es posible, comenzar el día con un recipiente que tenga los dos litros para ver si, durante el día, realmente los va tomando. Le conviene tomar algo después de almuerzo y después de cena, bebidas calientes y tener como postres gelatinas o helados, que también tienen líquido.

Lo último que hay que hacer con un adulto mayor que no está tomando líquidos es retarlo: “Tenés que tomar líquido”, porque eso no va a funcionar. La mejor forma de acordarse de esto es mediante una analogía: “Uno puede llevar el caballo a la fuente, pero no lo puede obligar a beber”. Uno le puede decir a un adulto: “Vos tenés que tomar”, pero no lo va a obligar.

Entonces, tiene que ser de la forma más amable y más amorosa posible. Ofrecerle las cosas que le gustan, en los horarios que sean posibles y facilitarle todo lo que tiene que ver con su correcta hidratación en el invierno.

*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

