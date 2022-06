El Gobierno avanza con el traspaso de planes sociales a las provincias y los municipios del conurbano

El Gobierno nacional analiza traspasar entre 180.000 y 200.000 planes sociales a “unidades ejecutoras” de provincias y municipios, en sintonía con las demandas públicas de la vicepresidenta Cristina Kirchner y las más solapadas de los gobernadores y los intendente del PJ del conurbano bonaerense. La medida ya está siendo trabajada por el equipo legal del ministerio de Desarrollo Social, que dirige Juan Zabaleta, confirmaron hoy fuentes oficiales.

Se trata de un reordenamiento del programa “Potenciar Trabajo”, que actualmente reciben 1,2 millones de personas en todo el país y que monopolizan las organizaciones sociales, tanto oficialistas como opositoras, que son intermediarias entre los beneficiarios y los subsidios. Por caso, el Movimiento Evita maneja unos 300.000 planes Potenciar Trabajo, mientras que el Polo Obrero recibe unos 60.000, indicaron las fuentes consultadas por LA NACION.

El plan de traspaso, que trascendió anoche y fue confirmado esta mañana desde la cartera que conduce “Juanchi” Zabaleta, se apresuró luego de que el gobierno y las organizaciones sociales más combativas no llegaron a un acuerdo porque el ministro les reiteró a los piqueteros que no habrá nuevos planes sociales. En rigor, la medida incluye un reordenamiento del destino de los subsidios, pero no la ampliación del cupo para las cooperativas.

La medida, aún en ciernes, ya recibió los primeros cuestionamientos públicos desde las organizaciones sociales. Un dirigente afín al movimiento piquetero, Luis D´Elía, cargó directamente contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. En un tuit, ironizó: “Extraordinaria la propuesta de @CFKArgentina de entregarles el manejo de los planes sociales a los intendentes; en los Municipios no hay punteros políticos, no hay corrupción, ni cocinas y distribución de drogas, ni negocios raros; es la forma ideal”.

Extraordinaria la propuesta de @CFKArgentina de entregarles el manejo de los planes sociales a los Intendentes

En los Municipios no hay punteros políticos, no hay corrupción, ni cocinas y distribución de drogas, ni negocios raros

Es la forma ideal 😘 — Luis D’Elia (@Luis_Delia) June 23, 2022

Los piqueteros de izquierda

Ayer al caer la tarde, los que se fueron con las manos vacías del ministerio de Desarrollo Social fueron los piqueteros de izquierda. Pero ante el compromiso de una nueva reunión, además de otros encuentros previos a nivel técnico, los referentes del Polo Obrero prometieron que no se movilizarán hasta el próximo jueves. Sí, según le anticiparon a Zabaleta, realizarán una vigilia pasado mañana y un acto el sábado para recordar los 20 años de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

El encuentro se produjo en medio de un clima de tensión tras el discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner que, entre otras cuestiones, pidió que “la aplicación de las políticas sociales no siga tercerizada” y apuntó contra las organizaciones sociales.

Distintas organizaciones sociales cortan los accesos a CABA y marchan al Ministerio de Desarrollo Social. Vista desde el Puente PueyrredónGerardo Viercovich

Esa mención de la exmandataria provocó la respuesta del presidente Alberto Fernández, quien defendió a los piqueteros. “Las organizaciones sociales no se llevaron la plata de los más vulnerables, sino que los acompañaron, los alimentaron y se asociaron al Estado”, aclaró el Presidente y pidió que “nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas”.

Esta fue la séptima reunión que protagonizó el ministro Zabaleta con las organizaciones sociales desde el inicio de gestión, el 10 de agosto pasado. Antes de la reunión, el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni había anticipado que la misma no se producía en las mejores circunstancias. “Si el debate sobre la crisis social está atravesado por la campaña electoral tenemos un problema porque esto tiene que ser discutido por gente que sepa del tema. No es el mejor clima para una reunión”, dijo el dirigente social en diálogo con LaOnceDiez.

Pese a las conversaciones, las organizaciones sociales advirtieron que sin cambios de fondo –nuevos planes y mejoras en la asistencia alimentaria– se mantendrá el plan de lucha que se votó hace poco más de una semana en el Obelisco. También está prevista para la segunda semana de julio una nueva medida de protesta para pedir que se adelante la convocatoria del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Corte total de Rivadavia a la altura de Gral Paz en Liniers; manifestación; marcha; polo ObreroIgnacio Sánchez

En las horas previas a la reunión en Desarrollo Social, Cristina Kirchner volvió a cargar contra las organizaciones sociales. La expresidenta volvió a publicar en las redes sociales su postura, aunque esta vez para dar cuenta del encuentro que mantuvo con el intendente de Pehuajó, el kirchnerista Pablo Zurro. “Me acercó una propuesta para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo. Me contó que también se la envió al Ministro de Desarrollo Social de la Nación”, escribió en su cuenta de Twitter.

Una de las respuestas la protagonizó Juan Grabois. “Los piqueteros fueron hijos del neoliberalismo, el kirchnerismo fue hijo de los piqueteros. Los trabajadores de la economía popular van a parir una nueva etapa de avances sociales. Sin lucha popular no hay justicia social. Nada cambia desde arriba si no pelean los de abajo”, dijo el líder de la UTEP.

Después de los cuestionamientos de los movimientos sociales, que hablaron del “desconocimiento” que tiene la vicepresidenta del funcionamiento de la economía popular, comenzaron a aparecer las voces a favor del reclamo de la vice. Entre ellas, la del jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y el jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti. Ambos coincidieron en que los municipios deben gestionar los planes.

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/politica/no-hubo-acuerdo-por-los-planes-sociales-entre-el-gobierno-y-los-piqueteros-de-izquierda-nid22062022/