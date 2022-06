Cumbre de AEA: enojo con Martín Guzmán de parte de un establishment que ya tacha los días a la espera de un nuevo gobierno

El que sí habló fue Paolo Rocca. En medio de las acusaciones que generaron la salida del ex ministro Matías Kulfas del Gobierno –con importantes derivaciones judiciales y citaciones a declarar sobre la obra del gasoducto Néstor Kirchner–, el CEO y alma mater de Techint aseguró que “no hubo corrupción ni direccionamiento” y que el pliego “para la compra de tubos es técnicamente indiscutible”, no sin antes aclarar que no simpatiza con la ideología de los funcionarios técnicos que lo contrataron. Había expectativa en el pasillo y Rocca, que habla poco pero cuando lo hace es contundente, no defraudó a sus pares.