Cayó a la mitad la participación de Precios Cuidados en el IPC: habrá cambios

Se trata de un dato oficial que publica el Indec en un apartado con la información del Índice de Precios al Consumidor. Refleja el porcentaje de precios relevados que se encuentran dentro de Precios Cuidados en el Gran Buenos Aires. La mayor cantidad pertenecen al rubro alimentos y bebidas, y se resaltan algunas aperturas: del total de precios relevados para harina por el Indec, el 68,5% pertenece a Precios Cuidados; en galletitas dulces, el porcentaje es 34,2%; en gaseosas a base Cola, del 73,1%; en yerba mate, del 54,6%; y en lavandina de 33,5%.

“La presencia de estos precios en la muestra no depende de decisiones de relevamiento. En general, los productos que forman parte del acuerdo Precios Cuidados se actualizan modificando los productos y presentaciones que se incluyen”, aclara el Indec. Durante el Gobierno anterior, el peso de Precios Cuidados en el Indec comenzó siendo del 3% y cerró en diciembre de 2019 en 0,49%. Durante el primer año del Frente de Todos ascendió al 3%, y se disparó a partir del congelamiento realizado por Feletti durante las elecciones legislativas.

Sobre el motivo de esta caída, Matías De Luca, economista de LCG, opinó: “Lo que podría estar ocurriendo es que Precios Cuidados esté disminuyendo su canasta de productos, cada vez se deben renovar menos contratos”. En la misma línea, Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, analizó: “Los valores a los que converge el porcentaje de Precios Cuidados sobre el total de relevados se acerca a los vistos en gran parte de 2021. El porcentaje aumenta fuerte en octubre de 2021, que coindice con la llegada de Feletti a Comercio. Los cambios introducidos en la canasta de controles de precios pueden haber afectado los porcentajes”.

Ante la consulta de por qué hay menos, Garay Méndez consideró dos posibilidades: “Una es desabastecimiento, que fue una de las críticas en este período de aceleración de precios, al tiempo que los productos con precios controlados subían por detrás. Y sino que los productos incluidos en las nuevas canastas de controles hayan perdido representatividad en el consumo”.

Estos cambios de participación podrían estar incidiendo en la aceleración que tuvo la inflación de alimentos en lo que va de 2022. De Luca, de LCG, consideró: “Incide porque la porción de alimentos que se actualizan a un ritmo menor es cada vez menos, entonces empieza a pegar más de lleno el aumento del resto de los alimentos que tienen el precio libre”. Por su parte, Garay Méndez agregó: “Incide porque hay un cambio entre bienes que se actualizan cada ciertos meses, versus los que pueden remarcarse más seguido. Pero el efecto es limitado porque los controles de precios predominan en los bienes no frescos (todos menos carnes, frutas y verduras), que tienen menor ponderación en alimentos y bebidas”.

De cara a la renovación de Precios Cuidados en julio, la Secretaría de Comercio hará cambios: mantendrá el programa, pero con menor cantidad de ítems y mayor pauta de aumento, para asegurar el abastecimiento y achicar la brecha con los que están fuera del programa. Actualmente son 1357, mientras que cuando asumió el Gobierno eran 310. Como el programa se renueva el 7 de julio, de momento se llevan a cabo reuniones “1 a 1” entre las empresas y Guillermo Hang, secretario de Comercio.

Las empresas pedirán quitar ítems y aumentos más importantes: aseguran que tuvieron fuertes aumentos en las materias primas, la energía y el transporte. En lo que va del año, la inflación acumulada en alimentos fue del 33%, mientras que los productos en Precios Cuidados subieron la mitad: 17%, según datos de la industria alimenticia. Precios mayoristas, a la salida de fábrica, tuvieron una suba del 30,6% en el mismo período.

Además, de no llegar a una solución con el fideicomiso del trigo, podría haber una salida masiva de productos del programa en fideos y harina, debido a que se encuentran subsidiados con ese fondo, al que prácticamente no le queda más dinero. La baja de participación de Precios Cuidados en el relevamiento del Indec fue tema de conversación en la reunión que Hang mantuvo con la Copal. La queja fue que el “esfuerzo” que realizan las compañías no se refleja en el IPC.

