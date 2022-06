Ahora 12: se encarece el crédito (hasta 11 puntos) y advierten por impacto en consumo

Alfredo González, presidente de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), advirtió que el incremento en las tasas del Ahora 12 . “Por más que la tasa sea negativa y más baja que las de mercado, una suba de 11 puntos en cuotas es una variación alta que va a impactar, más en este contexto inflacionario en el que los clientes pierden poder adquisitivo”, aseguró. Por ese motivo, pidió mantener una “vigilancia” en la evolución de la facturación: “Hay que financiar el consumo para alejar los pronósticos recesivos”, agregó.

Las proyecciones de analistas van en línea con los empresarios y pymes. “La última vez que se ajustó la tasa del Ahora 12, la facturación del programa cayó 25%. Las categorías más impactadas serán indumentaria y electrodomésticos, que sin cuotas no se suelen comprar”, explicó Sofia Ruano, consultora en consumo masivo. De todos modos, explicó que cuando se analiza el consumo, el panorama es heterogéneo, debido a la situación de los ingresos.

“Solo el empleo registrado le gana a la inflación en algunos períodos, por lo que en ese segmento un movimiento de tasas puede tener poco impacto. Pero los trabajadores no registrados, que en el último dato de marzo estaban 15 puntos debajo de la inflación, si encima les subís 11 puntos la tasa, va a tener un impacto mayor”, detalló Ruano.

En la misma línea, Santiago Manoukian, economista de Ecolatina, estimó que el consumo privado como componente del PBI se va a “debilitar”, pese a haber crecido 9% interanual en el primer trimestre, con una aceleración inflacionaria que tuvo un sesgo “pro consumo”. El sector asalariado protegido cerró paritarias en promedios del 60%, contra una inflación estimada en 70%. Mientras que los informales, directamente sin paritarias, tienen mayor pérdida de consumo por la “dinámica regresiva” de la inflación, que en este 2022 tuvo a los alimentos muy por encima del nivel general. “En los sectores de menores recursos ya se está viendo el impacto más claro de la caída del consumo, como ocurrió con las ventas de supermercados”, agregó.

Bajo el ala del ministro de Economía, Martín Guzmán, la Secretaría de Comercio Interior, encabezada por Guillermo Hang renovó el Ahora 12 con nuevas tasas. Los pagos en 3, 6 y 12 cuotas pasan de 33% a 42% de tasa nominal anual, mientras que, para 18 y 24 cuotas fijas, crece de 38 a 49%. El encarecimiento al consumo va en línea con la política del Banco Central, que elevó las tasas de interés por sexta vez consecutiva.

La medida llega después de que el Ahora12 alcanzara el segundo pico más alto de consumo desde que comenzó la serie que elaboró el CEP XXI. El último dato da cuenta que la facturación creció 99% en términos reales de manera interanual (entre el 6 de mayo y 6 de junio de 2022 contra 2021, donde se produjo el Hot Sale). En la categoría electrodomésticos y tecnología las ventas registraron a fines de mayo el pico más alto de toda la serie, que comienza en 2019, debido a las ventas en línea blanca. El Ahora12 representa 1 de cada 4 pesos gastados con tarjeta, según el Índice Prisma.

Por lo que el impacto de la medida es también macroeconómico. “Por más que siga siendo negativa y atractiva la tasa, dado que las tarjetas están en 75%, esto es un overshooting para el Ahora12. Por primera vez los rendimientos son positivos para el plazo fijo por lo que se está buscando es enfriar el consumo”, analizó Manoukian. De hecho, si bien el comunicado de la Secretaría de Comercio Interior habla de “continuar promoviendo la expansión del consumo de las familias”, también asegura que busca establecer una “armonización con la estructura de tasa del sistema a efectos de fortalecer la estabilidad cambiaria”.

Sobre este punto, Manoukian aseguró que los límites al consumo no pasan solo por la inflación y el salario real, sino por el lado de la oferta. “El gobierno no puede cumplir al mismo tiempo la meta de reservas con el nivel actual de importaciones. El límite para expandir la actividad en general, y el consumo en particular, está limitado por el stock de reservas, que van a marcar si las empresas tienen dólares para importar”, detalló.

Consultoras como Eco Go estiman un 2022 con bajo consumo privado, con una suba interanual en torno al 2%, explicada por la “aceleración de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo”, analizó Sebastián Menescaldi, director de Eco Go.

