Tensión con Martín Guzmán: Fernández Sagasti dijo que “hay que tomar el toro por las astas”

La tensión entre los kirchneristas alineados con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el equipo económico, afín al presidente Alberto Fernández, sigue creciendo. Este sábado fue la senadora mendocina, Anabel Fernández Sagasti, quien reforzó el mensaje hacia el ministro Martín Guzmán: “Hay que tomar el toro por las astas”.

“Hay un debate, no lo vamos a negar, de acuerdo a la economía y al crecimiento que tuvimos el año pasado, que no está llegando a la mayoría de la población”, aseguró la senadora.

“Los trabajadores no llegan a fin de mes y no es una novedad lo que dijo la vicepresidenta, ese crecimiento no ha llegado a la mayoría de los argentinos. Desde el Frente de todos representamos a las mayorías, otros partidos políticos representan otras cosas, y hay que ver cómo hacemos para que ese crecimiento llegue, ese es nuestro compromiso”, afirmó Sagasti en declaraciones radiales.

“Evidentemente, hay que tomar más medidas para que llegue al bolsillo de los argentinos. Si no hay medidas, no se está viendo dentro del gabinete económico la necesidad que están teniendo los argentinos, hay que tomar el toro por las astas, tomar las medidas, aunque sean antipáticas para algunos sectores y muy simpáticas para otros”, añadió la senadora cercana a la vicepresidenta.

Y apuntó directo al gabinete económico: “Es hora de que esa angustia que están viviendo los argentinos por no llegar a fin de mes y que la plata no alcanza es responsabilidad de no tomar medidas económicas acertadas, no significa que todo está mal”.

