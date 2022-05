Sanz sobre Portezuelo del Viento: “En el sur debemos estar unidos para que la plata no la gasten en el norte”

El ex intendente de San Rafael y también ex senador nacional, Ernesto Sanz, se pronunció sobre Portezuelo del Viento. “Estoy totalmente de acuerdo, comparto y acompaño lo expuesto por las fuerzas vivas de San Rafael. Cualquiera que sea la suerte de Portezuelo, los fondos deben tener aplicación prioritaria y directa al sur de Mendoza. Después discutiremos cuáles son las obras y proyectos más importantes, pero la primera pelea es definir con Mendoza que estos fondos deben venir al sur”, dijo Sanz.

En diálogo con LV4 San Rafael, Sanz consideró que “si no hace Portezuelo va ser una gran frustración. Yo lo pongo en potencial porque no se sabe si la obra está definitivamente caída, esa decisión la tiene que tomar el Gobierno Nacional”.

Quien fuera uno de los fundadores de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) manifestó que “en todo esto hay una razón histórica, ya que son fondos en reparación a los graves perjuicios que provocó la promoción industrial. La nuestra fue la zona más castigada y la comunidad que primero salió a defenderse y a protestar fue la del sur, específicamente la de San Rafael”.

Si bien admitió que se avecina un debate con otros departamentos u oasis provinciales, Sanz enfatizó que “nosotros no podemos perder de vista nuestra fortaleza que está dada por esos antecedentes históricos y es ahí donde hay que plantarse”.

En relación a qué proyecto considera más viable, de no poder avanzar con Portezuelo, el ex legislador nacional sostuvo que “yo no dudo ni un minuto, para mí es el Baqueano, primero porque es un proyecto con estado ejecutivo, ya estudiado”. Y agregó: “nosotros tenemos que pensar en aplicar ese dinero en proyectos que generen retorno económico, capaces de generar empleo y luego regalías. La plata de Portezuelo no se puede hundir en proyectos que no tengan retorno económico”.

Respecto del trasvase del Grande al Atuel dijo que “es una obra muy importante, pero nos va llevar una discusión de 10, 15 o 20 años más, principalmente con La Pampa. Los pampeanos han hecho de estos temas una cuestión de vida o muerte, algo pasional”.

Fundamentó que “si nosotros no somos muy fuertes, contundentes e inteligentes en esta discusión de los fondos, puede que nosotros quedemos con la bandera del trasvase, pero que la obra no se haga nunca y la plata se la gasten en la Mendoza del norte”.

Por último pidió actuar con unidad en defensa de los intereses de San Rafael, General Alvear y Malargüe: “ahora es la oportunidad para plantarnos firmes, todos juntos, unificados y sin diferencias porque estamos peleando por el sur”.