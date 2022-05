Radiografía de la desigualdad

Lo más común es que las vulnerabilidades se potencien y por eso se habla de una pobreza multidimensional. “No hay trabajo”, es la frase que repiten los jefes de estos hogares que hacen malabares para poder poner comida en la mesa, que viven en casillas que se caen a pedazos, que tienen algún miembro con discapacidad y que no saben lo que es abrir una canilla y tener agua potable. En estos contextos, el presente se come al futuro y lo más importante es pasar el día. “Tiene bichos como pescados”, dice Fiorella Galván, de tan solo 5 años, cuando mira el interior del inodoro que está al fondo de su casa en el Asentamiento 10 de noviembre de Santa Clara, en Jujuy. Vive solo con su mamá en una casilla de maderas y chapa. Como no tienen conexión a cloacas ni agua en su casa, el baño es una pileta que acumula bichos y enfermedades. “A mi casa no le pusieron el chicote del agua y por eso no tengo. A veces el vecino me convida y a veces no. Tengo todo precario. No tengo baño. Mi niña no va a la escuela porque como vivo en el asentamiento está anotada para la escuela nueva pero esa escuela no está terminada. Fui a preguntar por cupos en la escuela vieja pero me dicen que tengo que esperar a que se inaugure la nueva. Y está perdiendo un año”, explica Vanina Gómez, que es mamá soltera y tiene un trabajo en negro que no le alcanza para nada.