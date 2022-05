Los tres obstáculos que tiene que sortear la vitivinicultura

Finalmente, de acuerdo con Sosa, las importaciones de todos los insumos del sector hoy se enfrentan a las dificultades para operar con dólares, en un país que requiere de la divisa para cumplir con sus compromisos de deuda. “Si no encontramos en el mercado interno algún insumo, importarlo va a ser un problema, no de una empresa en particular, sino de todo el conjunto”, cerró.