Legisladores mendocinos cuestionaron a Alberto Fernández por su rechazo a la Boleta Única

Horas atrás el presidente Alberto Fernández rechazó la posibilidad de implementar la Boleta Única para las próximas elecciones. Esto se produjo luego de que el martes los senadores nacionales por Mendoza, Alfredo Cornejo y Mariana Juri, presentaran una iniciativa para modificar el sistema electoral nacional.

En este contexto Fernández aseguró: “El sistema electoral argentino es una de las pocas cosas que anda bien en la Argentina. Nunca hubo cuestionamientos de fraude. ¿Para qué cambiar?”.

Ante esta postura, algunos legisladores nacionales y provinciales salieron a defender la propuesta, que ya fue aprobada en Mendoza. Una de ellas fue justamente la propia Juri, quien señaló: “El kirchnerismo demuestra una vez más que no le interesa mejorar nuestro sistema democrático. Ellos solo están pensando en proyectos legislativos que le garanticen impunidad de Cristina. Solo 16 países no implementan la Boleta Única y Argentina está en esa lista. Lamentablemente, no espero que lo reconsideren”.

En consonancia la presidenta provincial del Senado de Mendoza, Natalia Eisenchlas, indicó: “Una decisión que impide que los argentinos tengamos un sistema político más austero y una democracia más real y transparente. Una vez más: es un orgullo vivir en Mendoza”.

También Ulpiano Suarez, intendente de Ciudad, quien en las redes sociales expresó: “Argentina necesita mejorar y modernizar su sistema electoral con transparencia y participación. La Boleta Única sigue siendo una iniciativa clave en ese camino, aún frente al rechazo del Gobierno Nacional”.