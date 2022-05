Los 180 km que la separan de la Ciudad de Malargüe, ni lo complejo del estado del camino no fueron impedimento para que podamos llegar a ese hermoso lugar. Estoy muy agradecido por la amabilidad y hospitalidad de su gente que nos hizo sentir como en casa!

Dirigido a público general pudimos hablar sobre factores de riesgo cardiovascular, la importancia de controles en salud, elementos y situaciones que nos hablan del riesgo que enfrentamos de enfermarnos, como prevenir, y también sobre maniobras de reanimación cardiopulmonar.

No nos cansamos en insistir en el cambio del paradigma en la mirada del proceso salud enfermedad en cuanto a valorar la salud antes de perderla! Es por ello que para nosotros haber tenido muchos jóvenes entre los asistentes nos alienta y esperanza que poco a poco vamos logrando nuestro objetivo.

Cuando la pandemia de Covid 19 llegó no solo trajo enfermedad y muerte por su propio mecanismo de enfermar, sino que lamentablemente impidió y nos limitó en lo laboral, en lo económico, en lo familiar y social. En el plano de las enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad coronaria y tantas otras más, se agravaron. Esto se debió a que por la situación y la implementación de distintos protocolos e incluso por temor a acercarse a centros sanitarios no se efectuara o no estuvieran disponibles consultas, controles, procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Es así que nació la Campaña Malargüe Corazón Contento, con el objetivo fundamental de cuidar, aconsejar y también de escuchar a todos los habitantes de nuestro querido Malargüe. Tenemos el honor de que ha sido reconocida como de interés departamental por el Honorable Consejo Deliberante de Malargüe y por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia. Trabajamos incansablemente para estar a la altura de tremenda distinción.

Hemos alcanzado a más de 600 personas con las que hemos compartido y conversado sobre distintos tópicos, además de enfermedades cardiovasculares lo hemos hecho con nutrición, adicciones, suicidio, vacunas, entre otros más, y es por ello el agradecimiento al equipo de Piuke que se ha sumado desinteresadamente en este trabajo de comunicación y promoción de aspectos y hábitos saludables y a todas las autoridades de distintas agrupaciones, uniones vecinales, comunidades educativas todos aquellos que lo han hecho posible.

Renovamos nuestro compromiso de poder llegar a cada rincón de nuestro Departamento, por lo que invitamos a quienes deseen convocarnos a que nos contacten por vía telefónica/whatsapp al 2615723775, también lo pueden hacer al 2616558309; y a través de nuestras redes sociales (Facebook e instagram), que en forma totalmente gratuita sin costo alguno, nos adaptamos a las necesidades y requerimientos, de tal forma que organizamos la actividad de manera personalizada.

Dr Oscar R. Arrieta

Médico Cárdiólogo Mat 7710

Director Campaña Corazón Contento

Piuke Salud

Mail: drarrieta@piukesalud.com.ar