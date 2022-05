El aeropuerto de Mendoza es el tercero que más turistas extranjeros recibió en el primer trimestre de 2022

El desconfinamiento y la normalización de las actividades tras la pandemia del coronavirus comenzaron a reactivar distintas actividades de la economía de Mendoza y una de las que rápidamente mostró mejorías fue el turismo.

Las cifras del movimiento de personas en los últimos fines de semana largo muestran que la la actividad turística está a pleno, pero ahora se conoce un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) que revela con números cómo se recompone la recepción de turistas extranjeros en nuestra provincia.

El aeropuerto de Mendoza fue el tercero a nivel nacional en recibir turistas extranjeros.

Ezeiza y Aeroparque. Según dicho organismo, el aeropuerto de El Plumerillo es el tercero que más turismo receptivo extranjero captó durante los tres primeros meses de 2022. La aeroestación de la provincia solo se vio superada por

Indec también detalló que Mendoza recibió a 5 mil turistas extranjeros en marzo, lo que representó el 4,3% del total de personas que vinieron al país. De forma complementaria, unas 13 mil las personas arribaron a El Plumerillo en el primer trimestre del año.

“En el Aeropuerto Internacional de Mendoza, se estimaron 12,9 miles de llegadas de turistas no residentes. Se registraron 12,8 miles de salidas al exterior de turistas residentes. El saldo fue positivo en 0,1 miles. Se registraron 175,1 miles de pernoctaciones de turistas no residentes; mientras que las pernoctaciones de turistas residentes fueron 228,6 miles. El gasto de los turistas no residentes totalizó 11,8 millones de dólares. El gasto de los turistas residentes fue 13,6 millones de dólares”, detalló el instituto para el primer trimestre en Mendoza.

EL DETALLE DE LOS TURISTAS QUE INGRESARON A MENDOZA

El informe de los turistas que ingresaron al Mendoza desde el aeropuerto local detalla que en el primer trimestre de 2022, Chile contribuyó con 35,6% de los visitantes no residentes y Brasil, con 28,6%. En tanto, un 12,9% vino de EE.UU. y Canadá y un 11,4% de Europa y el resto del mundo.

Por su parte, el gasto diario promedio fue 67,2 dólares: los brasileros presentaron el mayor gasto diario promedio, con 105,7 dólares. Luego vienen los residentes del bloque “Estados Unidos y Canadá”, con 77,0 dólares.

Indec detalló que el principal motivo del viaje fue “Vacaciones/ocio”, con una participación de 69,0%; le siguió la categoría “Visita a familiares o amigos”, con el 24,9% del total del turismo receptivo.

LA SITUACIÓN DEL PASO CRISTO REDENTOR

Según lo detalló el Indec, en el caso de ingreso de turistas extranjeros por el Paso Internacional Cristo Redentor las cifras indican que llegaron unos 17,1 miles de turistas no residentes, lo que significa un aumento de 2.007,2% respecto de igual período del año anterior.

