Cittadini, campeón olímpico: “Estoy sin entrenar y más cerca de dejar la náutica”

El regatista bonaerense Dante Cittadini, ganador de la medalla de oro junto con Teresa Romairone en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en la clase Nacra 15 de vela, estudia dejar la actividad debido a la falta de apoyo de la Federación Argentina de Yachting (FAY), a la que criticó porqueen el trofeo Princesa Sofía, de Palma de Mallorca, España, a comienzos de abril.

“Estoy sin entrenar, sin ningún campeonato por adelante y más del lado de dejar la náutica y dedicarme a otra cosa porque desde la FAY nos ponen todo el día trabas y obstáculos y así es imposible llegar a los que soñamos y esperamos”, admitió Cittadini en declaraciones a Télam desde Sicilia, Italia.

“Cada día que me levanto este tema me está agotando más. La verdad es que estamos viendo como seguimos y si seguimos. Tengo muchísimas ganas de seguir y cumplir mi sueño que es clasificar a los Juegos Olímpicos, lo quiero hacer realidad, pero con todas estas trabas que me ponen en el camino es prácticamente imposible”, puntualizó.

Cittadini y Romairone ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Argentina 2018 luego de trece regatas; los franceses Titouan Petard-Kenza Coutard obtuvieron la presea de plata y los neerlandeses Laila van der Meer-Bjarne Bouwer la de bronce.

“Si querés avanzar o hacer una campaña olímpica tenés que estar en Europa porque en Argentina es muy difícil navegando solo”

Cittadini, de 20 años y oriundo de San Pedro, provincia de Buenos Aires, contó que en diciembre pasado mantuvo una reunión con el presidente de la FAY, Luis Velasco, y otros dirigentes de la entidad para presentar un proyecto de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Lo hicimos el 26 de diciembre y hasta febrero, dos semanas antes de que viajemos a España, seguíamos sin respuestas. Ahí nos encontramos con que no íbamos a tener barco para competir este año. Básicamente nos prohibieron mandar el barco que tenemos en Argentina a Europa, que es con el que entrenamos estos dos años y con el queríamos para medirnos con los otros equipos”, explicó.

Y amplió: “Si querés avanzar o hacer una campaña olímpica tenés que estar en Europa porque en Argentina es muy difícil navegando solo”, dijo.

“Dijeron que ese barco se quedaba en el país, que iba a ser guardado para nuestros entrenamientos en Argentina y que se iba a ver si se lo llevaba a los Juegos Panamericanos. A dos semanas del comienzo del Princesa Sofía nos encontramos sin barco. Se nos vino todo abajo y fue algo bastante difícil”, precisó.

Cittadini admitió: “La verdad es que me sentí muy ahogado después de la reunión con la Federación. Sentí, básicamente, que no contamos con la Federación que nos representa a nosotros, los navegantes”.

El bonaerense, becado por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), relató que “la FAY tiene tres barcos Nacra en Europa. Uno está designado a Santiago Lange y Victoria Travascio; otro a Mateo Majdalani y Eugenia Bosco y hay otro que está guardado en un galpón en Valencia, que no está usado por nadie y pensábamos que iba a ser para nosotros”.

“Pensé que como hay tres barcos iban a estar designados para cada tripulación e impulsar a Argentina y al Nacra en los tres barcos por igual, pero no fue así”, acotó.

Cittadini y Romairone alquilaron un barco y participaron en el trofeo Princesa Sofía, de Palma de Mallorca, España, a comienzos de abril en el que terminaron 27mos con 273 unidades.

“La verdad es que me sentí muy ahogado después de la reunión con la Federación. Sentí, básicamente, que no contamos con la Federación que nos representa a nosotros, los navegantes”

En el torneo y en la misma clase, la dupla integrada por Santiago Lange, triple medallista olímpico en vela, y Victoria Travascio, en su primera competencia oficial en la clase Nacra 17, finalizó en el 15to puesto, y el binomio conformado por Mateo Majdalani y Eugenia Bosco -ganador de la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019- finalizó undécimo.

“En la competencia, en cuatro días de regatas, sufrimos roturas en el barco en dos y no corrimos dos pruebas y en cinco o seis lo hicimos con el barco roto. No podíamos hacer bien las maniobras. Lo que pasó en Mallorca fue muy delicado y complejo y obviamente no la pasamos bien., reconoció.

“Fue una experiencia nueva; nuestro primer gran campeonato con una gran flota y con mayores. En Palma hubo cuarenta barcos, todos los regatistas que estuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio. Más allá del resultado, fue un gran campeonato para sumar experiencia y sirvió para ver qué cosas debíamos trabajar”, detalló.

Su trayectoria

Cittadini comenzó a navegar a los cinco años en la clase Optimist, en la que se consagró campeón sub 12 y subcampeón por equipos en Brasil 2013; ganó la medalla de oro en el Sudamericano de Punta del Este, Uruguay, 2014 (individual) y la presea de bronce (individual) en el de Paracas, Perú 2015, donde fue campeón por equipos.

En la clase Nacra 15, logró el cuarto puesto en el Mundial de Barcelona, España, 2018; el primer puesto en la Dutch Youth Regatta, de Workum, Holanda (2018); fue campeón Europeo en Italia 2018 y en el Youth World Sailing Championship, Corpus Christi, Estados Unidos del mismo año.

En otro tramo del diálogo con Télam, Citaddini, quien representa al Club Náutico San Pedro (CNSP) y al Yacht Club Argentino (YCA), expresó: “siento que la FAY no quiere que siga y va a ser muy difícil que lo haga en estas condiciones”.

“Obviamente quiero seguir pero no voy a correr otro campeonato alquilando un barco.

“Hoy mismo estoy más lado de que en poco tiempo me voy a decidir si sigo o no. Creo que con todas estas cosas lo más probable es que me baje”

Tengo ilusión y fe que todo esto se acomode y ver si hay oportunidades de incorporarnos a la flota de Nacra 17 de vuelta pero hoy en día no tengo respuestas”.

“Hoy mismo estoy más lado de que en poco tiempo me voy a decidir si sigo o no. Creo que con todas estas cosas lo más probable es que me baje. Si bien tengo veinte años, tengo bastante trayectoria. No puedo esperar un año para decidan en darme lo que tiene la Fay. Eso no lo comparto. Sentí que la FAY me estaba soltando la mano y me la sigue soltando”, aseveró.

“Tengo mucha gente conocida de la náutica que opina igual que yo, que quisiera decir cosas sobre la Federación, que por ahí tienen miedo del que dirán, sobre la mala distribución que hay, la injusticia adentro, el cortocircuito entre dirigentes de la propia FAY, que no generan soluciones. ¿Cómo no hay un inventario de lo que tiene la Federación? Lo pido hace semanas y ni encuentro respuestas ni me lo mandan. Es totalmente una locura”, finalizó.