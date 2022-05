Cambios en Economía: Guzmán centraliza la lucha contra la inflación con el esquema de precios en la mira

Guzmán ya controlaba las principales variables macroeconómicas, siempre en coordinación con el Banco Central. Ese tándem tendrá la mayor “tarea” en la pelea estructural contra la inflación. Pero ahora Economía suma un área, que puede leerse como un empoderamiento político de Guzmán.

¿Qué foco tendrá la nueva conducción política de la Secretaría de Comercio? Reducir la “brecha” de precios que existe entre la canasta de Precios Cuidados y el resto de los productos de consumo masivo. En el gobierno creen que esta diferencia de precios provoca un desabastecimiento de los ítems incluidos en las canastas de precios acordadas, por dos motivos: una menor oferta de esa canasta por parte de las empresas y, al mismo tiempo, una mayor demanda de los consumidores por la diferencia con el resto de los productos de góndola. Eso es lo que buscará atacar el Ejecutivo. Una solución, explica un funcionario, es reducir esa brecha de precios. ¿Cómo? En el Gobierno aún no quiere confirmar, porque las discusiones comenzarán en las próximas semanas porque la nueva canasta tiene que estar el 7 de junio.

En la práctica, aunque el Gobierno aun no quiera confirmarlo, implica que, para reducir esa “brecha” de precios, se tomen decisiones que contienen varias combinaciones: o que se busque acordar con las empresas un techo a todos los productos masivos pero sin tocar demasiado el precio de los productos de Precios Cuidados, o que se acuerde una mayor suba relativa de los Precios Cuidados y una moderación del resto de los productos. Si se opta por la primera, las empresas protestarán porque se pone un “techo” al aumento de todos los productos. Si se opta por la segunda, el encarecimiento relativo de los productos de Precios Cuidados afectará al ya golpeado bolsillo de la mayor parte de la población. Más allá de cómo se termine logrando esa reducción de la brecha, en el gobierno aseguran que será muy importante garantizar el abastecimiento de todos los productos.

“La inflación es lo más complejo de abordar y es donde el Gobierno esta poniendo el foco”, le dijo un funcionario a Ámbito luego de que se confirmen las modificaciones. Sin embargo, también remarcan que la política de precios por sí misma no es efectiva. “La política de precios no funciona si no tenés reservas en el Banco Central y credibilidad en el programa económico”, analizaron. Lo medular -insistieron-, son las políticas macroeconómicas: el sendero de déficit fiscal, la acumulación de las reservas internacionales y el financiamiento monetario del Tesoro. Y la señal, de nuevo, es clara: el gobierno no piensa moverse de lo acordado con el Fondo Monetario. Cuentan quienes conocen a Guzmán que la decisión de avanzar en la suba tarifaria post audiencias es una muestra de ello.

La búsqueda del empoderado ministro de Economía se centrará a partir de ahora en la inercia inflacionaria. Eso implica, según le comentaron a Ámbito, que buscarán reforzar las señales de cumplimiento del programa económico para que las expectativas jueguen a favor.

La relación entre Martín Guzmán y Roberto Feletti, aseguran en el entorno de ambos funcionarios, es muy “buena”.

El movimiento de la Secretaría de Comercio a Economía no es la única modificación en el gabinete. El Ministerio de Desarrollo Productivo se enfocará ahora en el entramado productivo del país. En ese sentido, elevará al rango de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento a Secretaría (seguirá a cargo de María Apólito) y recibirá de MECON el FONCAP, que antes tenía Guzmán a cargo. Además, crearán un Consejo Nacional para el Desarrollo, que coordinará el sociólogo Daniel Schteingart.

Fuente:https://www.ambito.com/economia/martin-guzman/cambios-guzman-centraliza-la-lucha-contra-la-inflacion-el-esquema-precios-la-mira-n5444165