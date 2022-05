Alberto Fernández laudará en contra de Portezuelo del Viento: “Voy a hacer lugar al pedido de Estudio de Impacto Ambiental”

Elanunció que. En un acto realizado en, junto aldeclaró quede la obra que se prevé levantar en el departamento de

Fernández anunció que hará lugar al estudio de impacto ambiental de Portezuelo del Viento.

“Hay un proyecto de hace mucho tiempo en Mendoza, que es el de Portezuelo del Viento, donde alguna vez se pensó hacer un dique afectando las aguas del río Colorado”, expresó en un primer momento Fernández, pero acto seguido agregó que si bien el río “nace allí, no es de una provincia, es de todos los argentinos, y es algo que todos deberíamos poner en valor y deberíamos entender”, marcó, con un tiro por elevación al gobierno de Mendoza.

En su discurso, que se llevó a cabo en el en el marco de una expresó que las cuatro provincias por donde pasa el pidieron "que hagamos un sobre los efectos que podría generar la construcción de esa obra hídirca, y yo

Y amplió: “Porque no se pueden resolver las cosas de un modo tan simple. Lo que puede ser una solución para uno, puede ser un problema para cuatro… y entonces no es una solución. Es esa economía donde unos pocos se quedan con mucho y millones padecen la carencia”, asestó el mandatario.

Allí fue cuando Fernández habló sobre el pedido del gobierno de La Pampa que, acompañado por sus pares de Río Negro, Buenos Aires y Neuquén, solicitaron mayores estudios de Impacto Ambiental sobre los efectos de la megaobra y expresó: “Yo voy a hacer lugar para que se haga el estudio de impacto ambiental”.

Y finalizó: “Voy a hacer lugar porque así como los gobiernos no son propiedad de los que gobiernan, los ríos no son propiedad de nadie, y el agua no es propiedad de nadie, es propiedad de los argentinos y argentinas que lo necesitan. Y lo que tenemos que hacer es administrala bien”.

Fernández recorrió este mediodía en la ciudad pampeana de General Pico las instalaciones de la fábrica de silobolsas de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), ubicada en la Zona Franca, y luego encabezó la inauguración del Centro de Transferencia Sur, un espacio para acopio transitorio de residuos sólidos.

Después y acompañado por el gobernador Ziliotto y la intendenta local, Fernanda Alonso, el mandatario emitió un discurso en el que adelantó su postura en contra de la posición de Mendoza sobre Portezuelo del Viento.

El presidente contó que en Córdoba se hizo una obra para darle tratamiento a las aguas servidas que caían al río Suquía desde las cloacas de la ciudad, para reducir al mínimo posible la contaminación ambiental.

“Esa obra era central y le está devolviendo calidad de vida a los cordobeses. Ahora, lo que pasa en Córdoba con este ejemplo y lo que me contaba Wado (De Pedro) sobre lo que hacen en Israel sobre cómo utilizaban esas aguas para riego y producción, es lo que tenemos que pensar en Argentina”, comenzó.

En ese sentido, dijo que “el agua es un bien escaso, el agua no es propiedad de nadie. Yo veo las necesidades que tienen provincias de agua para poder desarrollarse. Porque el agua es necesaria para vivir fundamentalmente, pero es necesaria para la industria y para la producción agrícola”.

Comentó que si no hay industria y producción agrícola lo que habrá es menos trabajo y peores condiciones de vida. Por lo tanto, dijo, la Argentina tiene que desarrollar el suministro de agua para que llegue a cada habitante que la necesita para tomarla, pero que llegue también para la producción.

