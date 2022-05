Advierten que el estancamiento del consumo condicionará el crecimiento de la actividad

La aceleración de la inflación de los últimos meses encendió las alertas e hizo mella en el consumo . De hecho, tal como difundió INDEC el martes, en marzo las ventas en los supermercados se contrajeron (0,1%) de manera interanual por primera vez en diez meses. De todas formas, de cara a los próximos meses, las perspectivas no lucen muy alentadoras. Es por eso que distintas consultoras señalaron que el estancamiento en el consumo podría resentir el crecimiento de la actividad económica.

“Me parece que el consumo se va a mantener estancado. La baja del 0,1% no es muy significativa, pero sí es un estancamiento que impide que el consumo siga creciendo. Y eso me parece que se va a mantener. Quizá sea más volátil: en los meses que en algún sector se otorgue refuerzo de ingresos, aumento de salario mínimo vital y móvil o una actualización de paritaria fuerte, ahí se va a reactivar fuerte el consumo. Porque además no se puede saber cuál puede ser la inflación dentro de dos o tres meses. Por eso, imagino que será una evolución más parecida a un ‘serrucho’, con tendencia a estancarse, que a un crecimiento sostenido”, analizó a Ámbito Nicolás Pertierra, Economista Jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).