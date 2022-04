Qué recomiendan las autoridades chilenas para evitar demoras en el Paso Cristo Redentor

Desde las 8 y hasta las 20 (hora de Argentina) permanecerá habilitado el Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos. La novedad es que desde este jueves los viajantes podrán ingresar al vecino país sin necesidad de presentar la prueba de PCR y la homologación de las vacunas.

“Si bien se han flexibilizado las medidas sanitarias, es necesario que los que decidan viajar tengan en cuenta toda la documentación exigida, ya que de ese modo evitarán largas esperas”, advirtieron desde la gobernación de Los Andes a El Sol.

Respecto a la documentación exigida, este jueves se notificó en el Diario Oficial de Chile que los extranjeros deben concurrir con su documentación personal, más una declaración jurada y un seguro sanitario con una cobertura de 30.000 dólares.

Además, deberán saber que si bien no se exige el PCR, en el Complejo fronterizo pueden ser sometidos a una prueba de manera aleatoria. La misma es gratuita y el resultado se conoce dentro de las 24 horas.

Asimismo, informaron que si bien no es obligatorio presentar la homologación de las vacunas, los que no lo hagan no podrán ingresar a ningún restaurante ni a ningún espacio cerrado como el cine.

Durante las primeras horas de este jueves, el tránsito en el Cristo Redentor se presentó muy fluido.

Operativo Semana Santa

Si bien el 4 de enero se abrió oficialmente las fronteras del Paso Cristo Redentor, recién ahora las autoridades decidieron flexibilizar ciertas medidas sanitarias y eso tiene que ver con la evolución de la pandemia en el vecino país.

En la actualidad, el complejo no funciona de manera integrada, tal como ocurría previo a la pandemia, de modo que los argentinos que ingresen a Chile deberán documentar en Horcones y al regreso lo harán por Los Libertadores.

El espacio cuenta con 16 cabinas habilitadas (entre Horcones y Libertadores) y la demora no supera los 30 minutos de espera.

“Entre este miércoles y jueves se ha visto mucha fluidez en el sector, de ambos lados, y eso tiene que ver con las flexibilizaciones dispuestas. Los viajantes argentinos y chilenos se muestran de muy buen humor y han referido su necesidad de tomarse un respiro, después de más de 2 años de pandemia”, refirieron desde Chile.

Asimismo, recalcaron que “de ser necesario, se pondrán en marcha más cabinas. Todo dependerá de la demanda, pero por el momento todo transita de manera expedita”.

De acuerdo con los datos de Gendarmería Nacional, el miércoles, por Libertadores salieron 520 vehículos y 890 personas. En tanto que a Mendoza ingresaron 420 vehículos y 650 personas para pasar los feriados de Semana Santa en la provincia.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/que-recomiendan-las-autoridades-chilenas-para-evitar-demoras-en-el-paso-cristo-redentor