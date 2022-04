Poti Malal, un lugar en el mundo también para los espeleólogos – Por:.Carlos Benedetto

En la entrega anterior (https://piramideinformativa.com/2022/04/la-fade-inaugura-su-proyecto-de-espeleologia-social-con-su-asamblea-anual-2022-en-el-campo/) anunciamos la realización de la Asamblea Anual Ordinaria 2022 de la FAdE, la cual fue realizada en el marco de los relevamientos de las condiciones de vida de los puesteros del Valle de Poti Malal, contemplado esto a su vez en el proyecto de creación de un Parque Espeleológico Poti Malal.

La experiencia fue única hasta el momento, ya que los espeleólogos nunca habían realizado una asamblea en conjunto con puesteros y en el mismo campo (Puesto Lagunas Verdes) donde no hay electricidad, ni Internet ni servicios públicos sino sólo (nada menos) amor a la tierra y solidaridad. Y además un deseo de defender el terruño que es inexplicable para los ratones de ciudad que somos los “civilizados”. Allí hay mucho más que aprender de humanidad que en nuestras confortables casas urbanas, donde sobran cosas pero falta lo esencial que, ya sabemos, es invisible a los ojos.

El respecto estricto a las tradiciones ancestrales, como las comidas de vigilia en Semana Santa; recién el penúltimo día, el de la asamblea, el sábado, fue sacrificado un chivo, del cual dieron buena cuenta los comensales. El vino lo habían llevado los espeleólogos

Fue reconfortante comprobar, una vez más, que sobreviven valores morales ancestrales, como la lealtad y el respeto a los mayores; siguen allí vigentes, a pesar de que relevamos al menos dos historias de violencia entre parientes de las que no podemos decir nada, pero que no dejan de ser una excepción a la regla. Es otro mundo respecto del que estamos acostumbrados. Es “un lugar en el mundo”, para copiar el título de la memorable película de Adolfo Aristarain, que está cumpliendo ya los 30 años de estreno (1992) – https://www.bing.com/videos/search?q=Un+lugar+en+el+mundo&docid=608052165493145526&mid=5025BC277EA9043F76655025BC277EA9043F7665&view=detail&FORM=VIRE.

Los puesteros suelen desconfiar de quienes vienen “de afuera”, pñero también muy a menudo son muy ingenuos; la mayoría son buena gente que cree que todo el mundo lo es. A veces la buena gente de afuera es confundida con los políticos que vienen a comprar votos y con los comerciantes que vienen a mal comprarles la producción; casi nadie de la casta política mendocina se ha ocupado de ellos, sino sólo para hacer promesas electorales que luego nadie cumple. Por eso algunos no exhibieron documentación probatoria de su ancestralidad y otros no se dejaron fotografiar o filmar. Pero la charla amigable fluyó por otras vías. Sólo en un caso, el del puesto donde se encuentra la Caverna San Agustín, hubo negativa a conversar, lo cual es historia que ya lleva una década, lamentablemente.

Los puesteros recibieron copias de la Ley 6086, la que establece sus derechos, y la reciente sentencia judicial que obliga al Poder Ejecutivo Provincial a conformar el Consejo de Arraigo, tema al que ya nos referimos extensamente en este mismo medio digital.

Nada sabían los puesteros de eso. Nadie se arrimó a explicárselos. Los espeleólogos fueron y entendieron que no se estaba haciendo "política" ni "negocios raros", como algunas voces maledicentes habían desparramado en los días previos, incluyo en una aparición radial nuestra del sábado 9 en la LV 19..

Según un balance personal previo hecho por el presidente de la FAdE, los puestos que mejor califican para la escrituración de las tierras son, en este orden:

1) Puesto Arroyo Leiva (familia Castro);

2) Puesto La Vaina (familia Sepúlveda),

3) Puesto Lagunas Verdes (familia González),

4) Puesto Miranda (familia Miranda),

5) Puesto de Faustino Guajardo,

6) Puesto de Desiderio Vallejo.

Los otros puestos no pudieron ser relevados, por lo que se considera que la experiencia no termina aquí, sino que recién empieza. Además, se priorizó a los puestos donde ya hay catastradas cavidades naturales, por la naturaleza misma de la FAdE.

Se tuvo en cuenta para hacer ese análisis varios factores: 1) primero, la documentación probatoria de que llevan tiempo viviendo allí. En algunos casos, hay documentación que data de la época anterior al primer gobierno de Juan Domingo Perón, cuando Malargüe era un distrito de San Rafael; se tomaron abundantes fotografías. 2) En segundo lugar, hay construcciones y mejoras que los puesteros hicieron en las últimas décadas en reemplazo de las viejas casas de adobe, las cuales no fueron destruidas, sino conservadas, quizás como reliquias históricas para exhibir a los turistas que en el futuro visiten “El Parque”. Algunos de ellos poseen piezas fósiles y/o arqueológicas, que dan lugar a pensar que el proyecto del Parque deberá incluir a paleontólogos y arqueólogos y no solamente a espeleólogos, y que las casas viejas bien pueden constituirse en “museos in situ”, de la misma manera que el Puesto Leiva, además de seguir criando cabras se ha convertido en una avanzada gracias a su excelente parador turístico. 3) en tercer lugar, que los puesteros vivan y trabajen efectivamente allí y no que vivan en otra parte y tengan a los puestos como casa de fin de semana o lugar de alquiler, lo que además no pueden hacer ya que aún no son propietarios de las tierras

O sea, ancestralidad, ocupación efectiva y mejoras son las tres claves para entender que al menos seis puestos están en condiciones de que se avance en las escrituraciones traslativas de dominio a favor de los pobladores , los que efectivamente viven allí.

Las cavernas del Valle no pueden habilitarse el turismo, por lo que habrá que establecer controles para evitar el ingreso: al igual que Las Brujas, no son seguras y no hay aún estudios previos de impacto ambiental. Pero sí se verificó que hay mucho interés en preservarlas del turismo informal, que la FAdE varias veces denunció ante la Dirección de Recursos Naturales Renovables

Los lazos de parentesco, los Castro, los Vallejo, los Guajardo, los González, los Sepúlveda, aparecen en una comunicación del ahora revisor de cuentas designado José Fernando Castro, nacido en valle, quien relata una historia emocionante en Argentina Subterránea Nro. 40 (www.fade.org.ar), sobre todo en relación con el nombre de la Cueva San Agustín: las cuevas eran un lugar misterioso en el que “se caen los animales” y entonces, buscando cabras perdidas, un día de 1997, antes de que se hiciera la mensura, Fernando Castro se animó a explorar la más grande, que además no tenía nombre, y la bautizó con el nombre del santo de su abuelo. Luego vino la división y mensura de los campos y la cueva quedó dentro del campo de un pariente y vecino, y no pudo entrar más a ella. Pero fue el autor del proyecto de creación del Parque para todos los puesteros y sigue diciéndolo con orgullo. Por eso en esta asamblea también Fernando fue designado miembro honorario de la FAdE.

Es de hacer notar que los puesteros representados por Víctor Villar, Las Loicas, no pudieron estar presentes en la asamblea, pero se asumió el compromiso de continuar las reuniones en el Valle y en esa localidad, con los mismos objetivos, toda vez que la resolución 1485/2017 de la DRNR autorizaba exploraciones a ambas márgenes de los ríos Poti Malal y Grande, hasta Portezuelo del Viento. Por alguna razón la DRNR se niega inexplicadamente a renovar los permisos los que, por otra parte, ya se supo que no son necesarios para seguir adelante. Sirve, todo esto, para corroborar la mala fe con que se mueven los funcionarios públicos, no sólo contra los puesteros, sino también contra los espeleólogos .

Los puesteros SABEN que si el gobierno no les resuelve el problema de la depredación de los pumas, si no les escritura las tierras, ni conforma el Consejo de Arraigo para que puedan discutir allí sus problemas sin esperar dádivas, si no pueden hacer nada para discutir un precio justo para su producción, etc., si pasa todo eso, es porque alguien está pensando en quitarles las tierra para otros fines .

Otra cueva importante, la cueva Miranda, de 750 metros de desarrollo, aunque está seca (ya lo estaba en 2019 cuando fue visitada por última vez), no pudo ser visitada por esa razón, pero llamó la atención el enterarse de que no es ese el nombre verdadero, sino que lo es “San Antonio”, por lo que la familia fue informada que se trata de una cueva en la que desembocan otras cuevas menores, y que constituiría un “sistema kárstico”, por la que se está trabajando en la modificación del Catastro Espeleológico Argentino, por lo que, ese faldeo yesoso pasaría a llamarse Sistema San Antonio-Miranda. Puede verse en la figura que acompaña, que hay cavernas que no son tales. Entonces, San Agustín sería en realidad un “Complejo San Agustín-Federación-Doña Palmira” y Miranda y agujeros de los que colecta agua (cuando la hay) pasaría a ser “Complejo San Antonio-Miranda”. Antonio era el segundo nombre de pila del padre y los hermanos varones del padre del actual dueño del puesto, Don Abraham Miranda.

Para los casos de las cuevas al inicio del Valle (La Buitrera, puestos La Vaina y de Faustino Guajardo) se retomaron conversaciones iniciadas en 2019 para llevar a cabo exploraciones espeleológicas epigeas a caballo, a pesar de la extrema sequía verificada en esa parte y en todo el valle. En una de las fotos que acompañan a este aporte puede verse la potencia de los yesos y se sigue manejando la hipótesis de que en esa parte del Valle hay cavernas de mayores dimensiones que San Agustín o Miranda (ahora San Antonio)

En Lagunas Verdes no pudo irse a hacer una aproximación para el buceo de las dos lagunas, ni de las dos cuevas que allí se encuentran, pero quedó agendado. Quedó registrado también que los cangrejos que habitan la Cueva de Los Cangrejos, pegadito a las dos Lagunas Verdes, llegan hasta el puesto homónimo, y ese dato no es menor para los biólogos de la FAdE.

Respecto de las mejoras generales, Internet llega sólo a 8 puestos. El último es el de Valeriano Castro. Varios otros puesteros van cada tanto a su puesto para usar el wi fi (La familia de Don Valeriano “convidan” wi fi a sus vecinos) y poder conectarse con el resto del mundo. Incluso apenas terminada esta campaña se ha formado un grupo whatsapp exclusivamente para los participantes de esta campaña y los puesteros del valle y con Víctor Villar (Las Loicas).

En todos los puestos visitados y a todos los invitados a la asamblea se les entregó copia de la Ley 6086 y copia de la sentencia judicial que ordena la formación del consejo de Arraigo, y se respondieron todas las preguntas que se hicieron; se zanjaron todas las dudas. Asimismo un diploma que acredita como miembros honorarios a los matrimonios Sepúlveda (La Vaina), Castro (Arroyo Leiva), Miranda, González (Lagunas Verdes), y a la señora AnahÍ Sepúlveda, ahora residente en Bardas Blancas y que colaboró enormemente en esta experiencia a pesar de no haber podido asistir a la asamblea por razones de salud.

Los puesteros estaban volviendo de la veranada y preparándose para la Fiesta del Veranador que se hará próximamente. Algunos de ellos practican la horticultura y el cultivo de plantas forrajeras para su ganado (Puestos Leiva, La Vaina, Lagunas Verdes)

Mención aparte merece el parador Turístico Poti Malal, registrado incluso en la Dirección de Turismo y que está ganando creciente celebridad, como puede apreciarse en https://www.mdzol.com/mdzradio/2020/12/25/poti-malal-la-localidad-de-malarge-que-espera-por-portezuelo-del-viento-128517.html. Allí pueden verse las mejoras, incluyendo un quincho con cava propia, y un servicio de restaurant con el que fue agasajado el presidente de la FAdE el Viernes Santo, al cumplir 70 años de vida y 25 años de haberse querenciado a éste que “lugar en el mundo”. El Parador y el Puesto se mantienen as{o como una suerte de vanguardia, de modelo que puede arrastrar positivamente al resto del Valle al desarrollo de algo distinto: fue allí donde nació la espeleología local en 1997, o sea hace 25 años. Y fue allí donde se inició un proceso de diversificación de la matriz económica del valle y eso está generando “movimiento” de personas y vehículos. Tomamos fotos del puesto en 1997 y ahora en 2022, y entonces podemos dar testimonio de que allí “todo ha cambiado” y hablando con la familia Castro, sigue claro que ellos quieren que ese cambio se contagie a todo el Valle.

De hecho, Marta González y Carlos Vallejo, ambos puesteros del Valle también, están construyendo, sin ayuda de nadie, un parador turístico sobre la ruta que va al Paso Pehuenche, enfrente mismo a la Sección del Escuadrón 29 de Gendarmería Nacional, donde estuvimos apenas un rato de pasada al irnos del Valle. Este parador merece estar en la lista de los puestos que a nuestro entender califican para escriturar. Lamentablemente no hubo tiempo de tomar fotos, pero la obra que se está haciendo es verdaderamente grande, como para que puedan aprender, los funcionarios políticos que no funcionan, que mucho se puede hacer con poco y hasta con viento en contra.

La asamblea fue realizada el día sábado 16, con la presencia de Doña Taitiva Zuñega de González, quien el Domingo de Pascua fue entrevistada por segunda vez en Bardas Blancas, en su nueva casa, junto a su nieto Matías (ver foto en https://piramideinformativa.com/2019/02/la-fade-descubrio-dos-nuevas-cavernas-en-el-valle-de-poti-malal-malargue-por-carlos-benedetto/ .

El domingo de Pascua fue interesante por la charla de despedida del puesto Lagunas Verdes, y nos llamó la atención que se estaba escuchando la misa dominical por la LV 19. La radio está omnipresente en los puestos, todos ellos, y especialmente la figura de la periodista local Jimena Buel, que sigue las huellas del ya legendario “compadre FarÍas”. Fue en el puesto Arroyo Leiva donde el presidente de la FAdE recibió, el Viernes Santo, un saludo de “La Jimena”, a través de la radio. Este sábado a las 13.30 estaremos dando algunos detalles adicionales en la Radio Nacional Malargüe: https://www.raddios.com/6939-radio-online–lv19-radio-malargue-am-790-malargoe-argentina.

Ésta es la transcripción del acta DE LA Asamblea y presentada junto a otra documentación a la Dirección de Personas Jurídicas (EXPTE-2022-02313320- -GDEMZA-DPJ#MGTYJ), como viene haciendo la FAdE desde hace 22 años:

En el Puesto Lagunas Verdes, Valle de Poti Malal, Malargüe, siendo las 11 horas del día 16 de abril de 2022, se reúnen en asamblea anual ordinaria los abajo firmantes, presididos por el Sr. Carlos Benedetto. Se elige como secretario al asociado Sebastián Lozano como secretario, y se decide que firmarán la presente acta todos los miembros presentes de la FAdE, como asimismo los puesteros pobladores invitados que lo deseen. El presidente agradece a los asociados honorarios Carlos Dante González y su esposa por habernos concedido su domicilio para la logística de las actividades relacionadas con el Proyecto Parque Espeleológico Poti Malal en la Semana Santa en transcurso, sobre todo la presente asamblea. A continuación se pasa a los puntos del Orden del Día publicados en el Boletín Oficial el 30-3-2022 y se aprueban la Memoria y los Estados Contables 2021 previamente dados a conocer a los miembros. A continuación se discute la necesidad de actualizar las cuotas societarias, estableciéndose en 350 pesos mensuales la cuota para socios individuales y 700 pesos para asociaciones de primer grado, todo a partir del próximo primero de mayo; a quienes hayan pagado cuotas por adelantado se les respetará el monto viejo. Respecto de la situación de la FAdE ante la Unión Internacional de Espeleología – UIS, se toma nota de las dificultades expuestas por el Presidente en la Memoria Anual y se decide quitar el logo de la UIS de nuestro papel membrete, como asimismo desistir de nuestros requerimientos para que se reconozca a nuestros delegados permanentes siempre elegidos en asambleas abiertas. Se apoya asimismo la propuesta del presidente de proseguir otras formas de integrarnos a la espeleología internacional. Respecto del punto e) del orden del día, se ratifica la designación de los socios honorarios mencionados por la Presidencia en la Memoria y ya inscriptos en el Registro de Asociados. A continuación de toma nota de la renuncia del asociado Iair Berenstein al cargo de vocal del Consejo Directivo y del asociado Héctor Sevillano al cargo de revisor de cuentas, y se decide aceptar las mismas; el presidente propone que la vocalía titular vacante sea ocupada por la vocal suplente Laura Natalí Flores y que el asociado Vanesa Scczurowski sea nuevo vocal suplente hasta el 30 de abril de 2023. Se propone como nuevo revisorr de cuentas al socio del INAE José Fernando Castro, quien ya aceptò la propuesta y las mismas son aprobadas por unanimidad. Se pasa luego al tema relacionado con la elección de representantes ante el Consejo de Arraigo del Puestero (ley 6086), ref. sentencia judicial expte. 269043/(13-05720984-9) Tribunal de Gestión Asociada Primero. El presidente reparte entre los invitados copias del texto de la Ley 6086, como asimismo de la sentencia judicial mencionada y se abre un debate. Se decide actuar en coordinación con las asociaciones de puesteros cercanas a la zona. Luego se distribuyen los diplomas de membresía a los nuevos miembros honorarios como testimonio de su pertenencia a la FAdE y al Valle de Poti Malal. No habiendo más temas que tratar se da por terminada la asamblea a las 14 horas. Firmantes: Carlos Benedetto (Presidente), Sebastián Lozano (Secretario), Alfredo Marinaro (Vicepresidente FAdE) Tobías Etienne-Greenwood (Miembro Honorario FAdE), Marta Beatriz Brojan (Vocal FAdE). Firman como Puesteros del Valle : Da. Taitiva Zúñega de González, Carlos Dante González (Puesto Lagunas Verdes – Miembro Honorario FAdE) Pablo González (Puesto La Romasa), Irma Guajardo de González (Puesto Lagunas Verdes – Miembro Honorario FAdE), Carolina del Carmen Castro de Sepúlveda (Puesto La Vaina – Miembro Honoraria FAdE).

El patrimonio histórico y familiar del valle, los títulos de propiedad, la tierra para quien la trabaja, las cavernas, la paleontología y la arqueología, el puma depredando al ganado y la falta de respuestas del Estado, los precios de venta de la hacienda caprina, los valores científicos, todo ello es lo que se puso en discusión en esta primera experiencia, y que será llevado al Consejo de Arraigo que, dicho sea de paso, aún no se ha conformado por negativa del Poder ejecutivo Provincial y por lo que los abogados actuantes estudian accionar legalmente otra vez para que se ejecute bajo apercibimiento de sanciones a los funcionarios que todavía no se enteraron de que ocupan sus cargos para servir y no servirse del pueblo.

Desde esta Semana Santa, los puesteros del Valle de Poti Malal estarán informados de todo lo que pase, y participarán de lo que pase. Los puesteros ya no pueden ser dejados al margen de las decisiones que afectan sus vidas

