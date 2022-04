Mendoza comenzará a vacunar a niños de 6 a 24 meses contra la gripe

Así lo aseguró la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia, Ana María Nadal. Además, se inoculará a niños de 24 meses hasta 8 años con comorbilidades.

Nuestra provincia ya cuenta con casi 20.000 dosis pediátricas distribuidas en los centros de salud, el Hospital Notti y las sedes de vacunación para comenzar a vacunar a niños de 6 a 24 meses y de 24 meses a 8 años con comorbilidades a partir del próximo lunes.

La ministra de Salud confirmó que se está convocando a los padres para que los niños puedan ser vacunados sin sacar turno. Solo se debe asistir directamente, en cualquier departamento de la provincia, a los efectores habilitados.

Por otra parte, Nadal destacó que “entre lunes y martes de la semana que viene va a estar llegando a Mendoza la vacuna para mayores de 65 años, por lo que martes o miércoles de la semana que viene, estaríamos distribuyendo estas dosis para que las personas de este grupo etario se vacunen contra la gripe”.

Si bien esta semana han aumentado las consultas por la gripe, Nadal aseguró: “Hay muchas consultas, pero estamos estabilizados tanto en adultos como niños, de esta gripe que viene acompañada también de algunos cuadros de gastroenteritis, que es una sintomatología que viene acompaña a la infección provocada por el H3N2, que sería la variante que está circulando mayoritariamente”.

Cuarta dosis de COVID-19

Consultada por la vacunación contra COVID-19, la ministra subrayó: “Los centros de vacunación siguen abiertos, insistimos y le pedimos a la población que asista a colocarse la dosis de refuerzo para poder completar el esquema en caso de que sea necesario y aplicar este refuerzo de cara al invierno”.

Con respecto a este tema, la funcionaria informó que aun no está planteada la cuarta dosis contra COVID-19. La cuarta dosis adicional todavía no está prevista, salvo en aquellas personas que por motivo de viajes tengan Sputnik como primera y segunda dosis y una tercera dosis que no sea Sputnik, pero que necesiten completar el esquema para ser aceptadas por la comunidad internacional.

En este sentido, hizo hincapié en el uso del barbijo en lugares cerrados, sobre todo para personas de riesgo, de cara a la época más fría, cuando puede haber más cuadros de esta enfermedad y también teniendo en cuenta la circulación de gripe.

Sarampión

La ministra también fue consultada por esta enfermedad e informó que se está haciendo una campaña muy fuerte en toda la provincia. “En todas las sedes donde colocamos vacunas contra COVID-19 y la gripe estamos coadministrando sarampión para reforzar todo el trabajo que venimos haciendo”, sostuvo.