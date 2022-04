Marinelli sobre el proyecto para nacionalizar el agua: “Es una locura e inconstitucional”

El Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, es parte de la comitiva que acompaña al gobernador Rodolfo Suarez en la gira por Israel. De la misma son parte otros gobernadores y funcionarios nacionales, entre ellos el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Justamente desde Israel el ministro kirchnerista anunció el proyecto que pretende centralizar el agua del agua en el país.

Ante esto Marinelli fue tajante y aseguró que la iniciativa “no tiene pies ni cabeza”, además de calificarlo como inconstitucional. “Hay al menos tres artículos en la Constitución que son claros y en los que dicen que los recursos son de las provincias. No tiene ni pies ni cabeza”, opinó el funcionario provincial en una entrevista a Radio Nihuil.

“La realidades de Cuyo, Patagonia, el Noroeste y el Noreste argentino son tan diferentes desde todo punto de vista que es una locura pensar en centralizar”,amplió, y añadió: “Es una locura o tiene un desconocimiento total de lo que sucede en el país”.

Ante los rumores de que los demás gobernadores aceptarían la propuesta por ser del mismo color político, Marinelli expresó: “Ninguna provincia entregará el recurso del agua cuando lo tiene delegado por Constitución. No creo que llegado el momento de tomar una decisión de esta naturaleza estén de acuerdo. No me imagino a un gobernador entregando el manejo de los recursos a la Nación”.

Durante la gira el ministro De Pedro había anunciado: “Con el Consejo Federal de Inversiones hicimos un borrador de proyecto de ley de gestión centralizada del agua, y quisiéramos firmar un convenio de asesoramiento con Israel para empezar a gestionar un sistema centralizado del agua en la Argentina”.

