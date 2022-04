La UIA le pidió a Alberto Fernández que no haya más impuestos

Después del tractorazo del sábado, donde hubo críticas al Gobierno por la presión fiscal entre otros temas, el presidente Alberto Fernández recibió esta tarde en la Casa de Gobierno a integrantes de la cúpula de la Unión Industrial (UIA) en medio los cuestionamientos que ha recibido el proyecto de la renta inesperada.

Los industriales presentaron al presidente el Libro Blanco, que contiene más de 100 propuestas de medidas elaboradas por la UIA junto con las cámaras asociadas del todo el país, con ejes en el incremento de las exportaciones, incentivos inmediatos a la producción, énfasis en la capacitación y simplificación de la vida a las pymes, dijo el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja.

“Hablamos entre otros temas de la cuestión minera, de las compras del Estado, el transporte y de la energía, en especial de gas para la industria, porque hay empresas de procesos continuos que no pueden parar”, dijo el titular de la UIA.

Pero por lo pronto, Funes de Rioja sostuvo que no se habló en la reunión con el mandatario del proyecto de renta inesperada, que quieren aplicar a las empresas que ganaron más de mil millones de pesos.

“Hoy no se habló de la renta inesperada. La posición de la Unión Industrial Argentina es una posición de no más impuestos. Pero no entramos en el análisis de un proyecto que no conocemos. Cuando veamos el proyecto, haremos un análisis. En el vacío no lo vamos a hacer”, sostuvo el empresario.

Pero, por otro lado, Funes de Rioja hizo hincapié que “en material fiscal tenemos preocupación porque la acumulación de impuestos nacionales, provinciales y las tasas municipales tiene una gravitación muy fuerte sobre determinadas actividades”.

La UIA ya había expresado su preocupación respecto de este nuevo gravamen en un comunicado, al día siguiente de que el Gobierno nacional hiciera la propuesta que tiene que pasar por el Congreso.

En el encuentro el presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y los secretarios de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, y de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

Por la UIA , además de su titular, participaron el vicepresidente de Desarrollo Industrial, Luis Betnaza; el vicepresidente regional, Adrián Kaufmann Brea; el secretario, Miguel Ángel Rodríguez; y el vicepresidente Guillermo Moretti, entren otros integrantes del Consejo Directivo de la entidad.

