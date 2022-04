La Orquesta Filarmónica abre su temporada 2022

Este viernes 1, desde las 21, el Teatro Independencia vibrará con “Dies Irae”, un programa compuesto por obras de compositores europeos.

“Dies Irae” o “Día de la Ira” es el nombre elegido para este espectáculo, a partir de un reconocido himno en latín del siglo XIII, atribuido al amigo y biógrafo de San Francisco de Asís, el franciscano Tomás de Celano (1200-1260). Es considerado el mejor poema en latín medieval. Describe el día del juicio final con la última trompeta llamando a los muertos, ante el trono divino, donde los elegidos se salvarán y los condenados serán arrojados a las llamas eternas.

Desde ese poema partió la inspiración del concierto que la Orquesta Filarmónica de Mendoza, brindará este viernes 1 de abril, a las 21, con un paseo por distintos compositores europeos, que abordan esta temática. Las entradas tienen un valor de $500 y ya se encuentran a la venta, a través de www.entradaweb.com.ar o, el día anterior a la función y el mismo viernes 1, desde las 18, en boletería del Independencia.

“La Orquesta Filarmónica es un alto valor artístico que tenemos los mendocinos, una de las orquestas más importantes del país, con una trayectoria notable y un rol destacado como difusora de la música y la cultura. Invitamos a disfrutar de la apertura de su temporada con un espectáculo donde podrán apreciar la calidad de nuestros grandes talentos”, expresó la ministra Nora Vicario.

Esta gran noche de apertura de la Filarmónica contará con dos visitas especiales: como director invitado, Pablo Herrero Pondal y, como solista, el pianista José Luis Juri. Este espectáculo contará con la interpretación de más de 70 músicos en escena y el programa del concierto incluye “Una noche en el Monte Calvo”, de M. Mussorgsky; “Danza macabra”, de C. Saint Saens; “Scherzo de la Suite From the Middle Ages”, de A.Glazunov; Mefisto Vals Nro 2 y Totentanz para piano y orquesta, de F. Liszt.

“Una noche en el monte calvo”

Poema sinfónico del compositor ruso Modest Músorgski, inspirado en un cuento, donde un campesino presencia una reunión de brujos y brujas. Músorgski encabezó la partitura con unas frases de su puño y letra, que desde un principio ayudaron a comprender mejor la atmósfera fantástica de la obra, donde se profundiza en la gran oscuridad. Después de la muerte de Músorgski, su amigo y compañero Nikolái Rimski Kórsakov, orquestó y arregló esta extraordinaria obra, tan llena de intenso colorido y fuerza que la han hecho muy popular en los conciertos.

“Danza macabra”

Obra compuesta por Camille Saint-Saëns, compositor, director de orquesta, organista y pianista francés. La Danza macabra es un poema sinfónico que describe un baile de la muerte, en un cementerio, tras la medianoche a los sones de un diabólico violín. Este fragmento tiene como principal peculiaridad la utilización de un acorde que se encuentra a menudo en la música de inspiración flamenca.

“Scherzo de la Suite From the Middle Ages”

Aleksandr Glazunov compuso, entre muchísimas partituras, la Opus de la Edad Media, suite en Mi mayor para orquesta. Glazunov fue un compositor, director de orquesta e influyente maestro de música ruso. Alternó la recuperación de las raíces musicales rusas con su adscripción a las influencias estilísticas occidentales, que fueron haciéndose más fuertes en sus últimas obras. Era cercano al círculo de compositores rusos de recuperación nacionalista y folclórica, conocido como el “Grupo de los Cinco”. Se le considera el último exponente de la escuela nacional rusa de composición, fundada por Mijaíl Glinka.

Mefisto Vals Nro 2 y Totentanz para piano

Franz Liszt fue un compositor austrohúngaro. Romántico, un virtuoso pianista, director de orquesta, profesor de piano, arreglista y seglar franciscano. Liszt se hizo famoso en toda Europa, durante el siglo XIX, por su gran habilidad como intérprete. Sus contemporáneos afirmaban que era el pianista técnicamente más avanzado de su época y quizás el más grande de todos los tiempos. También fue un importante e influyente compositor, un profesor de piano notable, un director de orquesta que contribuyó significativamente al desarrollo moderno del arte y un benefactor de otros compositores y artistas, intérpretes o ejecutantes. Algunos de sus títulos de las piezas más conocidas, como “Totentanz” (representación de la influencia y el poder de la muerte, o la vida humana), muestran la fascinación y obsesión del compositor por la muerte.

Invitados

Pablo Herrero Pondal es un director de orquesta nacido en Buenos Aires, que inició su formación en dirección orquestal bajo la guía de David del Pino Klinge, de 1994 a 1999, continuando sus estudios de perfeccionamiento en Santiago de Chile. Desde abril 2007 hasta abril 2010, se desempeñó como Director Titular de la Orquesta Filarmónica de Mendoza (Argentina).

En junio de 2006, debutó en la temporada de la Orquesta Nacional de Georgia (Tbilisi) (ex URSS) y en la “Temporada del Descubrimiento” de la Orquesta Sinfónica de Chile. Obtuvo el Segundo Premio en el IIIº Concurso Internacional “Simón Blech” (2006), llevado a cabo en Bahía Blanca, en homenaje al destacado músico argentino. Participó del Concorso Internazionale Antonio Pedrotti, realizado en Trento, Italia (2010), fue seleccionado (2005) para participar en las master clases dictadas por Charles Dutoit, junto a la Orquesta Académica del Teatro Colón, realizando un concierto en la Facultad de Derecho.

Dirigió en diversas ocasiones la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, Orquesta Sinfónica de San Juan, Tucumán, Neuquén, Rosario y Orq. Sinfónica Nacional de Bolivia (La Paz). Ha sido durante dos años director de la Orquesta Juvenil de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo. Dirigió las óperas “Suor Angelica” de G. Puccini (2002), “I Pagliacci” de R. Leoncavallo (2003). También Donizzeti “Elixir d’amore” (2009) y Mozart “La Flauta Mágica” (2010). Trabajó con solistas como Horacio Lavandera, Bruno Gelber, Vladimir Tsypin, Xavier Inchausti, Eliana Bayon, Luis Lima, Luis Gaeta, Verónica Cangemi, entre otros.

Por su parte, José Luis Juri es pianista y nació en Buenos Aires. Desarrolla una amplia actividad concertística en Argentina. Estudió en el Conservatorio de Música de Buenos Aires, perfeccionándose luego en la Accademia Chigiana di Siena (Italia) y en Suiza, con Edith Fischer, discípula dilecta de Claudio Arrau, durante cuatro años.

Desarrolla su actividad concertística habitualmente en Europa, África y América Latina: Italia, Francia, España, Bélgica, Suiza, Egipto, Túnez, México, Cuba, Brasil, Perú, Uruguay, Chile y Argentina, actuando en recitales, como solista con orquesta, o en agrupaciones camarísticas. Se destaca su participación en el Festival Cervantino (México), Teatro de las Bellas Artes (México), Gran teatro de La Habana (Cuba), Octubre musical de Carthage (Túnez), Ópera de El Cairo y Ópera de Alejandría (Egipto), Festival de Blonay (Suiza), Radio de la Suisse Romande, Festival pianístico Internacional de Savona (Italia), Festivo di Chiavari (Italia) Ridotto del Teatro alla Scala di Milano (Italia), Memorial de América Latina (San Pablo-Brasil), Palacio de las Artes (Belo Horizonte-Brasil), Teatro Solís de Montevideo (Uruguay).

En Argentina: Semana Musical de Llao-Llao (Bariloche), Teatro Colón de Buenos Aires, Teatro Argentino de La Plata, Mozarteum Argentino y los más importantes teatros y orquestas del país. Recibió en el año 2006 la condecoración de Cavaliere de la República Italiana, en mérito a la difusión de la música italiana en el mundo.

Graba para el sello “Tradition” de Argentina. Realizó 2 cd de música del romanticismo rioplatense, en forte-pianos originales, entre otros para el mismo sello. Desarrolla una intensa actividad pedagógica. Es profesor de las cátedras de piano superior y música de cámara en el Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires. Integró el grupo de profesores del ” EPI-Encuentros de piano “, cursos de perfeccionamiento pianístico, en el Camping Musical de Bariloche (Argentina). Es Director artístico del Festival de Semana Santa de San Isidro “El camino del Santo”, ciclo ya tradicional en San Isidro (Argentina).