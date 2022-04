Extraña posición de la Federación Económica de Mendoza

Adolfo Tripodi, ex presidente e histórico dirigente de la FEM (Federación Económica de Mendoza), habló en las primeras horas del día en el programa “Juntos de Mañana” que se emite por Radio Jornada (91.9) en donde dejó conceptos importantes en la charla que mantuvo con los periodistas Luis Martínez y Natalia Arenas.

“Hace un tiempo contacté a un grupo de empresarios de la zona Este. Fui yo quien los interesé para que sumarán a la Federación Económica de Mendoza como una entidad que les permitiera tener voz y voto a nivel nacional y también a nivel provincial, me parece totalmente importante. La verdad es que ahora no se la FEM parece haber cerrado sus puertas y no permite el ingreso. Cuando yo estaba como presidente tenía una impronta totalmente distinta, creía que ese es un espacio para el sector Pyme y debía tener los brazos abiertos para recibir a todos los empresarios y poder ayudarlos, pero parece que ahora se ha decidido lo contrario. Me parece terrible eso porque estas instituciones sirven para estar al servicio de, y el servicio de le Federación Económica es el empresario Pyme. Es algo que me llama poderosamente la situación” explicó Adolfo en la señal del Grupo Jornada.

“Esto es situación resuelta al parecer. Le han cerrado definitivamente las puertas. Les imponen demasiadas condiciones, está todo al revés. Además, en estas instituciones que son totalmente vocacionales hay que estimular la participación, porque si no estás en un problema serio, corres el riesgo extraordinario de que la participación sea solo de algunos profesionales, perdés la esencia. Creo que no es conveniente cerrarle la puerta a nadie” acotó el ex presidente.

“Judicializar esto me parece un disparate. Sería una pérdida de tiempo injustificada. De persistir esta postura sería algo que habla muy mal de la institución. En el Este han invertido mucho dinero y no se entiende, la verdad, esta postura. Tenemos que abrir las puertas a nuevos emprendimientos que aportan a la dosificación de la matriz como así también riqueza a la economía mendocina” apuntaló en la parte final de la conversación.

