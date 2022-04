El Senado aprobó la reforma del Consejo de la Magistratura, pero se traba en Diputados

El Frente de Todos logró aprobar en el Senadola reforma del Consejo de la Magistratura, pero el proyecto está al borde del fracaso en la Cámara de Diputados. El oficialismo no tiene los votos garantizados y el próximo 15 de abril vence el plazo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia para sancionar la ley.

El proyecto recibió 37 votos a favor y 33 en contra. El Frente de Todos mostró un apoyo unánime, aunque algunos de sus integrantes confesaron no estar de acuerdo. Se sumaron los aliados Alberto Weretilneck (Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones). Los rechazos fueron de Juntos por el Cambio y la cordobesa Alejandra Vigo.

La iniciativa propone que el Consejo de la Magistratura pase de los 13 integrantes actuales a 17, sumando un juez, dos abogados y un académico. Así, la composición quedaría con cuatro jueces (con representación federal y de todas las instancias), seis legisladores, cuatro abogados de matrícula federal, un representante del Ejecutivo y dos académicos.

Sin embargo, si la ley naufraga, el Consejo deberá volver a la conformación anterior de 20 miembros, y la presidencia a manos de la Corte Suprema de Justicia. Así lo estableció el fallo del máximo tribunal, que en diciembre declaró inconstitucional la reforma de 2006 por considerar que existía un desequilibrio entre los estamentos.

Como el proyecto aprobado ni siquiera incluye a la Corte, Juntos por el Cambio negó el quórum y votó en contra. “Apalancarse en el desprestigio del Poder Judicial para ir sobre la Corte Suprema no nos conduce a una deliberación profunda ni a hacer los cambios que necesita nuestro Poder Judicial”, advirtió Alfredo Cornejo, jefe del interbloque.

Desde el oficialismo, Anabel Fernández Sagasti defendió el rol del Congreso. “Estamos respondiendo a un fallo político con una respuesta democrática y constitucional. No había otra opción, porque la Corte estableció un conflicto entre el Poder Judicial y el Legislativo, porque este fallo se ha arrogado facultades legislativas”, afirmó.

En Diputados, el Frente de Todos se enfrenta a un escenario desalentador. El bloque tiene 118 integrantes y necesita 12 votos extra para lograr la mayoría absoluta que requiere esta ley. Con el apoyo de aliados de Río Negro, Misiones y Neuquén obtendría cinco votos más, pero no sería suficiente debido al rechazo del grueso de la oposición.

A eso se suma que, por falta de acuerdo político, ni siquiera están constituidas las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, que deberán tratar el proyecto. Todo indica que el oficialismo dejará vencer el plazo de 120 días y que el Consejo se completará con los siete nuevos integrantes, incluido Horacio Rosatti en nombre de la Corte.

“Quieren que Rosatti, que fue aconsejado por el profugado ‘Pepín’ Rodríguez Simón y que fue nombrado por (Mauricio) Macri por decreto, sea presidente del Consejo. En los diarios ya están diciendo que el 15 de abril va a asumir”, advirtió el kirchnerista Oscar Parrilli, que se dedicó a criticar el fallo del máximo tribunal.

Parrilli reivindicó la reforma que intentó aplicar el gobierno de Cristina Kirchner para que los consejeros sean elegidos por voto popular, y confesó: “Esta ley no me satisface. La voto porque no me queda más remedio. Creo que debería haber mayor representación política. Pero estamos en este brete y tenemos que salir”.