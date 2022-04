Argentina y el mundo celebran al Malbec: la agenda de los actos por el Día Internacional del vino emblema nacional

Esta será la 12° edición de los festejos oficiales del Día Mundial del Malbec que se inició el 17 de abril del 2011 por iniciativa de Wines of Argentina (WofA)

Esta será la 12° edición de los festejos oficiales del Día Mundial del Malbec que se inició el 17 de abril del 2011 por iniciativa de Wines of Argentina (WofA), la institución encargada de la promoción del Vino Argentino en el mundo, y que está estrenando nuevas autoridades. La designación de Alejandro Vigil como nuevo presidente de WofA ha causado un gran impacto, ya que se trata del enólogo más reconocido de la Argentina, hacedor de los vinos de Catena Zapata, co-fundador de El Enemigo Wines y creador de varios emprendimientos gastronómicos que componen el “Universo Vigil”, con Casa Vigil como emblema, ya que es el restaurante de bodega más visitado por los turistas que pasaron por Mendoza los últimos años.

En la misma Asamblea General Ordinaria se nombró a Mauricio Boullaude como vicepresidente. “Es un honor que me hayan elegido para liderar esta institución que tanto respeto. También, me genera mucha alegría saber que tenemos como organización una recta, una visión en conjunto para continuar llevando el Vino Argentino a los principales mercados del mundo, en un momento clave para la industria. Trabajaremos juntos y en pos de este objetivo”, expresó Alejandro Vigil, presidente electo de Wines of Argentina.

Seguramente, esto va a reforzar el concepto del Malbec World Day, la campaña que busca seguir fortaleciendo la presencia del varietal ícono de Argentina a nivel global y reflejar el éxito de la industria vitivinícola del país.

Sin dudas, mucho tiene que ver que el Malbec es la única cepa que se asocia a un país, no existe otro caso, ya que a los demás países productores se los conoce por sus regiones o algunos vinos prestigiosos. “Pero en el mundo se asocia al Malbec con la Argentina, y eso hay que aprovecharlo”, suele repetir incansablemente Michel Rolland, uno de los grandes responsables de la fama internacional del Malbec. Porque el reconocido enólogo, que asesora en doce países, elabora sus propios vinos nacionales desde hace más de 20 años, y se ha convertido en una de las claves del reconocimiento del Malbec.

Justamente, Michel Rolland será el invitado de honor en uno de los eventos más importantes que se llevarán a cabo el próximo domingo 17 de abril. Estará presente en SomosMalbec, un evento con entrada libre y gratuita que ha sido declarado de interés cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Ese día emblemático, la calle Gurruchaga (entre Gorriti y Cabrera) estará cortada al tránsito frente a La Malbequería, el reconocido restaurante-vinoteca de Palermo, donde el Malbec es el gran protagonista. De 18 a 21 horas los asistentes podrán disfrutar de más de 300 Malbec dispuestos en seis gazebos, ordenados por zonas vitivinícolas y atendidos por sommeliers. Estarán todas las regiones y estilos representados, y contará con la participación de más de 60 bodegas. Junto al escenario se montará una pantalla gigante para reproducir imágenes de los viñedos, las bodegas y de los hacedores para conocer el origen, la historia, las claves de los terruños, la vinificación y los tips de consumo. Además de la charla exclusiva de Michel Rolland, la agenda incluye música en vivo de artistas locales y la realización de un mural dedicado al Malbec.

Hoy se puede decir que el Día del Malbec (o Malbec World Day) ya se ha posicionado como una fecha histórica en la promoción del nacional, en Argentina y en el mundo, ya que es parte del calendario de eventos internacionales. Esta campaña cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) al estar enmarcada en el Plan Estratégico Vitivinícola Argentina 2030.

En esta nueva edición, los festejos oficiales estarán orientados al desarrollo de acciones phygital, combinando eventos presenciales en los principales mercados de exportación y la planificación de activaciones online para profundizar el posicionamiento del Malbec Argentino también en el plano digital. Y gracias a la constante apuesta e investigación de los winemakers que buscan llevar el varietal a otro nivel, en los últimos 20 años el Malbec ha comenzado a desplegar todo su potencial revelando su amplitud y profundidad. Es por ello que WofA buscará demostrar por qué el Malbec Argentino’s got range, haciendo alusión a la gran diversidad de terroirs, que da lugar a un abanico de expresiones según la altitud y el tipo de suelo. Así, el Malbec Argentino experimenta una nueva topografía de sabores, aromas y frescuras variables, que se traducen en una gama inagotable de perfiles y estilos y ponen en evidencia su diversidad.

La agenda de este año prevé el desarrollo de más de 20 eventos oficiales en los principales destinos de exportación para el vino argentino: Estados Unidos, Reino Unido, China, Canadá, Brasil y otros mercados relevantes de Europa. Las acciones incluyen instancias educativas -tanto presenciales como virtuales- con degustación de diferentes etiquetas de Malbec argentino para reflejar la gran diversidad del varietal entre las principales audiencias; promociones físicas en partnership con diversas tiendas; acciones con prensa mediante el envío de wine kits y activaciones con medios especializados e influencers.

“A lo largo de estas 12 ediciones del Malbec World Day el mundo ha sido testigo de la evolución de nuestro varietal, que va de la mano con los cambios en términos generales de la industria. Por eso, no es casual que siga siendo por lejos el varietal más desarrollado, estudiado y exportado. Todo un ícono que nos identifica en el mundo. La estrategia de ‘phygitalización’ de los festejos nos ha permitido interactuar de otros modos y captar nuevas audiencias, así como la incorporación de una visión transversal de nuestros valores como organización que seguiremos profundizando con las acciones y campañas que se lleven adelante. Vamos camino hacia una vitivinicultura cada vez más diversa, inclusiva y sustentable, a tono con lo que nuestros consumidores globales demandan”, expresó Magdalena Pesce, gerenta general de Wines of Argentina.

Las celebraciones por el Malbec World Day ya están en marcha y podrán seguirse durante todo el mes de abril en redes sociales mediante los hashtags #MalbecArgentino y #MalbecWorldDay. Para descubrir el amplio rango del Malbec Argentino se puede visitar la página oficial: https://malbecworldday.com/.

Más celebraciones en Argentina

Sin dudas, el Día Internacional del Malbec es la gran excusa del año para que las bodegas salgan a ofrecer promociones de todo tipo, tanto en vinotecas como en restaurantes de todo el país. Pero, así como La Malbequería se propuso realizar un gran evento en pos del noble cepaje, hay muchas opciones para que los consumidores locales puedan acercarse a brindar. El 12 de abril desde las 19 se realiza una edición especial de Positive Malbec Night en el Deck del Buenos Aires Marriott con la participación de más de 12 bodegas y más de 30 vinos diferentes dedicada 100% a los Malbec sustentables, vinos de impacto positivo, ya sean orgánicos, biodinámicos, sustentables y de Comercio Justo, una categoría en constante crecimiento.

“En los últimos años se ve un crecimiento importante en la cantidad de productores orgánicos y en el interés de las bodegas por realizar un trabajo más sustentable y tener entre sus vinos, aunque sea, un vino con certificación orgánica”, afirmó el periodista Pancho Barreiro, cofundador de VIOS | Vinos más Sustentables. La realidad es que cada vez son más las bodegas que apuestan por vinos más sustentables, ya sea en la totalidad de sus productos como en líneas específicas. Y el consumidor acompaña: según las últimas estadísticas, el consumo interno total de vinos orgánicos fue de 167.125 litros, con un crecimiento superior del 5000% en referencia a 2018 (2.970 litros).

Por otra parte, el lunes 25 de abril en el hotel Hilton de Puerto Madero, una feria de vinos dedicada exclusivamente al Malbec, con la participación de bodegas referentes con sus etiquetas más importantes, bien acompañadas de una propuesta grastronómica.

Obviamente en Mendoza empezaron a festejar desde el comienzo del mes, porque ya un día o una semana no alcanzan. Propuestos por el Fondo Vitivinícola, los festejos se multiplican con eventos presenciales y virtuales. La nutrida agenda de encuentros para conocer, disfrutar y brindar con Malbec en La Enoteca de la ciudad de Mendoza arrancó el pasado lunes con una degustación de Malbec del Este, la zona más productiva del país que estuvo a cargo del enólogo David Palma.

El miércoles 13 de abril el Malbec será protagonista en las Terrazas, en un maridaje musical enmarcado por la imponente vista de la cordillera y la ciudad con entrada libre y gratuita, por orden de llegada y con cupos limitados. El espectáculo se denomina Música y Vino en las Alturas y comenzará a las 19.

Al otro día, el jueves 14 de abril, y a la misma hora La Enoteca; el Centro Temático del Vino de Mendoza y el Museo de la Vid y el Vino de Cafayate (Salta) se unen a través del Malbec. Una degustación en simultáneo entre ambos espacios para degustar tres exponentes del Malbec de Mendoza y tres de Salta. Dirigido por un sommelier en cada espacio, con cupos de 50 personas en cada locación.

En el Día del Malbec, que coincide con el domingo de Pascuas, La Enoteca propone un maridaje infalible; vino y chocolate. Cuatro estilos diferentes de Malbec y de chocolates aportarán diferentes texturas, sabores y aromas que, combinados, darán lugar a experiencias exquisitas. Guiado por la sommelier Florencia González, con chocolates de Mi Casita de Chocolate y vinos Malbec reserva, joven, espumante Rosé y tardío. Y desde el 18 de abril hasta fin de mes las charlas y degustaciones se sucederán en La Enoteca, siempre en un ámbito distendido y entretenido más que técnico.

A su vez, en todo el país los restaurantes ofrecerán menús de pasos maridados con Malbec de diferentes bodegas. Sin dudas, es una celebración que va creciendo año tras año y que refleja el desarrollo del Malbec, tanto a nivel local como internacional. Según los agrónomos y enólogos la clave está en su capacidad de adaptarse a los diferentes paisajes vitivinícolas del país. Eso la llevó a ser la más plantada en el país con 45.000 hectáreas, por lo que Argentina es el principal productor de Malbec por lejos, ya que el segundo (Francia) posee menos de 7.000 hectáreas.

Los hacedores saben que deben seguir buscando la manera de mejorarlo siempre con foco en el lugar, porque es el carácter del terruño lo que puede imprimirle a cada vino una personalidad única. En veinte años los avances fueron muy importantes, pero esto marca apenas un principio. El principio de algo mucho más importante, porque hoy la propuesta de Malbec nacional es tan amplia como representativa en todos los segmentos de calidad. Pero son los vinos top y sus altos puntajes (incluyendo varios 100 puntos) los que mueven la vara e invitan a soñar que todavía hay mucho camino por recorrer y que pueden llegar muchas más alegrías de la mano del Malbec.

