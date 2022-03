Video: así se sacó Cornejo cuando le dijo “mentiroso” a Fernández

El discurso del presidente Alberto Fernández dejó una anécdota política llamativa, que fue la forma en que el senador nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo, prácticamente saltó de su silla para gritarle al mandatario nacional “mentiroso”.

El propio Cornejo fue quien posteó su propia reacción. En el video, se ve cómo se incorpora, se apoya sobre el banco y señala con el dedo al presidente: “Mentiroso”, le espeta el legislador que preside el interbloque de la UCR en la Cámara Alta.

“#AlbertoEnElCongreso MIENTE”, señaló el senador nacional en su perfil de Twitter.

Desde cerca lo observa Jimena Latorrre, otra radical mendocina, que estuvo muy afilada en las redes sociales donde tildó al presidente de “títere” de Cristina.

Hasta este momento, sólo se conocía un video donde veíamos a Fernández, que frenaba su discurso para responderle directamente al legislador de JxC.

No es una reacción habitual de Cornejo, por el contrario, el ex gobernador mendocino no suele sacarse fácilmente ya que sopesa mucho sus acciones cuando se sabe que está rodeado de cámaras o vislumbra que una posible actitud puede perjudicarlo.

Basta señalar que en el último debate entre candidatos a senadores nacionales, producido en Canal 9 Televida, fue el único que decidió posar con el tapaboca. Como se ve, ese es el Cornejo que se adelanta incluso hasta en esos detalles.