Si desdoblan, los intendentes del PJ estrenarían la boleta única de Suárez

Lamarcha a convertirse en ley el miércoles en la. Si se repite lo ocurrido en el Senado, el peronismo se opondrá. Pero paradójicamente los intendentes de esa fuerza son los primeros que podrían usarla si llega a darse lo que insinúan:

El nuevo modelo de boleta sólo puede aplicarse en las elecciones provinciales y municipales, y la ley electoral vigente establece calendarios separados del nacional para ambas. Salvo que el gobernador, Rodolfo Suárez, decida unificarlas.

De acuerdo al cronograma fijado por ley, en el caso de que haya elecciones municipales desdobladas (intendente y concejales), el 30 de abril de 2023 deberían ser las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el 3 de setiembre, las generales.

En el caso de la provincia, las primarias están previstas para el domingo 11 de junio y las generales, el 24 de setiembre. Si se unifica con la Nación, se usarán las boletas tradicionales.

Suárez estará en condiciones de promulgar la ley de boleta única luego de que la aprobación de los diputados aporte la media sanción restante al aval del Senado. La legislación actual habilita su uso, pero ahora hay precisiones sobre el modelo de boleta, entre otros aspectos.

El 2023 parece lejano, pero para la política está a la vuelta de la esquina, como siempre sucede cuando los mandatos pasan los dos primeros años. La rosca interna empieza a palparse en los debates sobre los posibles candidatos y las estrategias electorales.

El panorama aporta cierta incertidumbre a nivel nacional, aunque Juntos por el Cambio sigue siendo una alternativa con chances de ganar y retornar al sillón de Rivadavia. El Frente de Todos también moverá sus fichas en medio de una interna entre La Cámpora y el peronismo ortodoxo que podría impactar en Mendoza.

Cómo es el recinto de votación y cómo es la boleta única. Gustavo Guevara

Acá ya tomaron nota y empiezan a bocetar alternativas. Los intendentes y dirigentes de peso en el partido que fundó Juan Domingo Perón han hablado del tema. Las posturas no son unánimes en cuanto a separarse del cronograma provincial y nacional, pero la premisa es apostar por un candidato competitivo y acompañar.

En estos meses pueden pasar muchas cosas y algunos miran de reojo las fechas. La ley de PASO modificada en 2017 estableció cuándo serán los comicios en Mendoza y hay un dato clave que podría adelantar algunas definiciones.

Los primeros en poder hacer elecciones son los municipios, el último domingo de abril, precisamente el 30. Para ello, deberán convocar hasta 90 días antes, por lo que a fines de enero debería haber novedades. Y estos números los tienen anotados en su agenda varios peronistas.

Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz), Martín Aveiro (Tunuyán), Roberto Righi (Lavalle) tienen hoy en sus manos las administraciones municipales del justicialismo. Hay que agregar a San Rafael que hoy, por el estado de salud de Emir Félix y a la espera de su recuperación, tiene en la intendencia a Paulo Campi.

Ya hubo charlas sobre el tema. Las posturas están divididas, pero lejos de desatar una interna se evaluaron las posibilidades y por ahora “la intención es acompañar al candidato o candidata a la gobernación que surja desde el PJ”, dice un dirigente.

Claro que ningún intendente querrá correr riesgos de derrota, por lo que el desdoblamiento es una posibilidad si ven que el espacio no repunta en las encuestas. De hecho, para algunos referentes desdoblar es la mejor opción. Quieren evitar el efecto arrastre negativo de las categorías superiores en sus dominios.

Hay dos factores a tener en cuenta. Por un lado, quién conformará la fórmula presidencial del peronismo a nivel nacional y qué chances tiene en Mendoza. El arrastre se ve difícil de parar. Por el otro, la dificultad del PJ para conquistar al electorado provincial, evidenciado desde 2013.

Anabel Fernández Sagasti ya avisó que será una más y dejó el traje de candidata para quien quiera usarlo. Los nombres dan vueltas, pero ninguno se afirma por ahora. Si las chances de arriesgar el control municipal son altas, difícilmente alguien se inmole y desdoblar será la salida.

En el terreno de estas especulaciones, las definiciones están en condiciones de adelantarse y estos meses serán clave para esta hoja de ruta que podría desembocar en un debut de la boleta única implementada en los municipios peronistas.

Casi como una ironía, porque el Frente de Todos votó con contra de la iniciativa en el Senado (y lo hará el miércoles en Diputados) por el “voto a lista completa” que consideran no elimina la cuestionada “lista sábana”.

EL OFICIALISMO NO QUIERE PERDERSE EL ESTRENO

Con el cronograma separado de la Nación, y con las fechas establecidas en la legislación electoral provincial, en Mendoza se votará domingo 11 de junio para las elecciones primarias y el 24 de setiembre tendrán lugar las generales. En caso de unificar, será el gobernador Suárez quien deberá oficializarlo a través de un decreto provincial.

Algunos se preguntan qué hará Suárez frente a la estrategia nacional de Juntos por el Cambio, que buscará volver al gobierno. ¿Podría recibir sugerencias para unificar para aportar votos a la fórmula presidencial y de esta manera quedarse sin la posibilidad de estrenar su flamante reforma?

“Es muy difícil, somos el 4% del electorado”, dice un dirigente radical con mucha desconfianza sobre esta posibilidad.

Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, además el autor del texto que está pronto a sancionarse, también evitó las definiciones y recalcó tanto la gestión de Suárez como la de Alfredo Cornejo. “No estamos especulando sobre ir juntos o no con alguien en una elección más general porque necesitamos tracción”, indicó cerrando las teorías alrededor de una futura decisión de acoplarse a los comicios nacionales.

“Yo me preocuparía por exigirle a la Nación que implemente la boleta única, miremos a quién no lo estaría haciendo. No se puede prever de acá a un año. La facultad la seguirá teniendo Suarez (de unificar)”, agregó el funcionario provincial.

La decisión final podría variar de acuerdo a lo que ocurra con Alfredo Cornejo. El senador nacional es uno de los presidenciables. Si es candidato, es posible que el tema de la unificación se debata puertas adentro de la UCR provincial. Algo que por ahora es lejano porque en Juntos por el Cambio no hay definiciones, más allá de las intenciones manifiestas que han deslizado algunos de sus referentes.

