Qué esperan los legisladores mendocinos del discurso de Fernández

Este martes, el presidente Alberto Fernández abre el 140° Período de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación. Los legisladores nacionales mendocinos opositores esperan que el mandatario de detalles de la negociación con el FMI y explique cómo buscará reactivar la economía.

El jefe de Estado dará su discurso ante la Asamblea Legislativa sobre los lineamientos y la agenda del Ejecutivo para el futuro de la gestión. Sin embargo, diputados y senadores nacionales por Mendoza tienen poca expectativa sobre las palabras del mandatario.

Desde Casa Rosada indicaron que el discurso presidencial durará al menos una hora y media, y hablará sobre la deuda con el FMI y las negociaciones que se están realizando con el staff del organismo, educación, salud mental y cambio climático”.

UCR: que no sea “puro relato”

“Esperamos que el presidente dé una orientación precisa y no las ambiguedades permanentes que hemos tenido en materia de política exterior y económica, que dé previsibilidad y detalles acerca del acuerdo con el FMI como parte de un programa económico que debe tener la Argentina independientemente del Fondo”, afirmó Alfredo Cornejo .

El senador también hizo hincapié en que espera que el discurso de Fernández no sea “puro relato de echarla la culpa al gobierno de Cambiemos para congraciarse con sus aliados imprescindibles y conspiradores de su propio gobierno”.

“Hay poca expectativa, pero lo último que se pierde es la esperanza”, agregó el ex gobernador.

Para el diputado radical Julio Cobos, el mandatario ya no podrá “ampararse en la pandemia”, sino que tendrá que “hablar sobre cómo recuperar la economía” y “esbozar un plan plurianual orientado a dejar atrás la inflación, bajar la pobreza y aumentar el empleo”.

La futura economía del país se encuentra supeditada a lo que sucedió con el Fondo Monetario Internacional. El Gobierno se encuentra ultimando el documento técnico del acuerdo para enviar el proyecto al Congreso, donde deberá ser debatido antes del vencimiento de la deuda del 22 de marzo por alrededor de 2.870 millones de dólares. Este es uno de los principales puntos sobre los que se espera que Fernández arroje detalles.

“El Gobierno tiene que darle un corte final al acuerdo con el FMI y solicitar el tratamiento del proyecto que lo tiene muy demorado por problemas internos. Que entre por Diputados y no por el Senado es una señal de Cristina”, dijo el legislador. A la postura de los legisladores del Frente de Todos la definió como “variopinto”. “No hay unanimidad. Salvo que apareció un acuerdo milagroso, que no creo, algunos acompañaran y otros no”, dijo.

En cuanto a Juntos por el Cambio, insista en que no apoyarán un aumento de impuestos , ni para las grandes empresas ni a los pequeños contribuyentes. “No conocemos la letra chica, pero tenemos una postura sensata, desde el radicalismo y la Coalición Cívica. Si las cosas están dentro de ciertos cánones vamos a acompañar, no queremos que la Argentina entre en default ”, aseguró Cobos.

Para el ex vicepresidente, también merece un apartado en el discurso de Fernández la política exterior que está llevando a cabo el gobierno. “Tiene que haber confianza interna pero también externa, para atraer inversiones”, dijo Cobos, quien criticó que Argentina no firmó una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en repudio a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

Otro tema central en la agenda pospandemia es la vuelta a la educación presencial en su totalidad. “Tiene que decir qué va a pasar con las clases. Fueron dos años sin clases normales, pese al esfuerzo de los docentes no fueron normales, tiene que hacer una consideración especial al respecto”, dijo Cobos.

La diputada Pamela Verasay sostuvo que del discurso solo espera que Fernández “lo que diga lo haga”, porque “no solo no ha cumplido con lo anunciado sino que además se ha contradicho”, y agregó: “No soy muy optimista, esperamos menos palabras rimbombantes y más certezas”.

Además, la legisladora criticó al presidente por tener una “visión amiguista” que “discrimina” a Mendoza. “Ésta se visibiliza elocuentemente en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y en Portezuelo del Viento, dilatando una obra trascendental para el desarrollo y empleo”.

Frente de Todos: los “temas estratégicos”

Por su parte, la senadora Anabel Fernádez Sagasti (Frente de Todos), aseguró que “se adelantarán temas estratégicos para el desarrollo del país y el trabajo parlamentario del período que se inaugura”, sin dar detalles de la agenda que planteará el presidente para sus próximos años de gestión.

Además, dijo que “el inicio de sesiones es siempre un día más que importante para escuchar de primera mano” los lineamientos del Ejecutivo, y “el análisis que hace el presidente sobre temas fundamentales” para el país.

PRO: que no se “malgaste en agresiones”

A su vez, Omar De Marchi, otro de los legisladores nacionales por Mendoza, opinó que la visita del jefe de Estado al Congreso es una “gran oportunidad para decirnos a los argentinos hacia dónde quiere ir”, es por eso que espera que la “malgaste en agresiones o insultos”.

En palabras del diputado PRO, Fernández lleva más de dos años conduciendo un gobierno con un rumbo “errático”. “El mundo está complicado y Argentina tendría enormes oportunidades para emerger”, indicó.

En tanto, Álvaro Martínez, diputado nacional y presidente del PRO en Mendoza, coincidió en que no hay muchas expectativas con respecto a los anuncios y promesas que pueda hacer este martes el mandatario. “Después de reparar la apertura de sesiones del año pasado, el gobierno no cumplió nada de lo que había dicho, seguimos sin saber el rumbo ni el plan económico, no sabemos nada respecto al acuerdo con el Fondo”.

El legislador cree que el Gobierno nacional debería dar explicaciones sobre “cuáles son los aviones, cómo va a ser la reactivación económica, cómo van a bajar la inflación y cumplir las metas que les ha impuesto el FMI”.

