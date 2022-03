Por el conflicto con ATE, Ojeda debió anunciar las novedades en conferencia de prensa

El mandatario iba a anunciar obras públicas, aumento salarial y gestiones en las que se están trabajando para el bien de los malargüinos, pero la sesión del HCD se vio interrumpida por el sindicato.

En la jornada de ayer, jueves 17 de marzo, el Concejo Deliberante había convocado a una sesión ordinaria para dar a conocer el informe de gestión 2021 y desde la comuna ya tenían preparado una serie de anuncios que beneficiarán a los malargüinos como así también el intendente Juan Manuel Ojeda aprovecharía la oportunidad para mencionar algunas obras, aumento salarial, entre otras novedades.

Como es de público conocimiento, las intervenciones del sindicato ATE -en las instalaciones del HCD- no permitieron la continuidad de la sesión ordinaria y por ello la misma no pudo llegar a su fin. Más allá de este suceso, Ojeda no dejó de dar a conocer los anuncios que tenía pensado y en consecuencia llamó a los medios de comunicación para una conferencia de prensa para comunicar a la población las novedades previstas.

Para empezar, el Intendente se mostró disconforme con lo ocurrido en el Concejo Deliberante y reafirmó su rechazo absoluto para dialogar con el ATE. “Fue muy malo lo que el gremio ATE hizo en el HCD. Cometió un daño institucional enorme más allá de la situación de violencia que genera el sindicato. Eso no lo voy a permitir porque no lo permito en ningún ámbito y voy a llegar hasta las últimas consecuencias con el gremio porque lo que hizo en el Concejo hoy, no tiene nombre”, expresó.

Luego confirmó que el aumento viralizado la semana anterior es correcto y ante esta afirmación sostuvo que junto al área contable definieron el 46% de aumento al básico, el que ha quedado firmado por medio de un decreto. Especificó que este año se abonará en 4 tramos: Marzo, Mayo, Agosto y Setiembre.

También informó que el Ministro del Interior ha notificado al Gobernador de la Provincia que ha pasado a presidencia para que Alberto Fernández laude el tema de Portezuelo del Viento. Además destacó que el lunes pasado fue recibido por la secretaria de presidencia de la nación, en la Casa Rosada, para entregar una notificación firmada con la Cámara de Comercio en conjunto y especificó que allí planteó la postura de lo que cree necesitar con esta obra. “Se abre una puerta de esperanza para conseguir ese laudo… Propuse comenzar con la obra y que después se gestione el resto de las autorizaciones a lo largo de la construcción hasta que llegue el llenado.”, sostuvo.

Otro de los temas que abordó tiene que ver con que el 13 de octubre se cumplen los 50 años de la tragedia de Los Andes y Ojeda comunicó que junto a Uruguay y la embajada Argentina y Chile están viendo la posibilidad de poder estar los tres presidentes en nuestro departamento para hacer la conmemoración del hecho.

Con respecto a las obras hizo mención a la red de efluentes cloacales que inició esta semana pero también brindó los motivos del por qué hay trabajos que no se pudieron culminar como por ejemplo el adoquinado del barrio Belgrano. Por lo anterior, el Jefe Comunal fundamentó que en ese caso van a rescindir el contrato de obra por la inflación y explicó que el monto va por encima de lo que les permite la ley. “Después del proceso administrativos estaríamos en condiciones de comenzar con la culminación de la Cuarta División”, anticipó.

Siguió hablando de obras e indicó que iniciarán, en los próximos días, trabajos en la calle Maza que consiste en pavimento y espacios verdes entre las calles Anglat y Mosconi. “En lugar de contratar empresas pymes estamos fortaleciendo el empleo municipal, es decir que con los mismos empleados, a partir de las mejoras de los sueldos y demás podamos hacer obras”, apuntó y añadió que como en el municipio de Malargüe se trabajan 5 horas por día quieren abrir la posibilidad de que el trabajador que más horas trabaje pueda ser recompensado y remunerado.