OSEP: un cambio clave luego del millonario auxilio del Gobierno

En medio de cuestionamientos por parte de afiliados por la prestación de los servicios y la intervención de la Provincia para que pudiera hacer frente al pago de proveedores, el director General de Osep, Carlos Funes, decidió realizar un cambio clave en la administración de las cuentas.

Hasta ahora, Marcela Gazali se desempeñaba como Directora General de Administración. La contadora es una de las funcionarias que viene del PRO, como parte de la alianza en Cambia Mendoza y, de hecho, es vicepresidente de esa fuerza.

Gazali había llegado desde la Sociedad de Transporte de Mendoza para ser la responsable del funcionamiento general de la mayor obra social de la provincia con la gestión de Funes, el médico de Junín vinculado al sector político del vicegobernador Mario Abed.

“No le dieron razones“, explicaron sobre el cambio. En su defensa, señalaron un detalle no menor: no había tenido observaciones ni multas del Tribunal de Cuentas en la administración del organismo.

La salida de Gazali se da luego de que el Ministerio de Hacienda de la Provincia diera un auxilio financiero a la obra social por $400 millones, que le permitieron saldar la deuda con los proveedores farmacéuticos. La salida de Gazali se da luego de que

El nuevo administrador

Con la eyección de Gazali, quien ocupará ese cargo desde el 1 de abril es Ricardo Daniel Hernández, que ya había revistado funciones en OSEP a través de la oficina de Autoseguro de Riesgos del Trabajo. Esa área salió a la luz cuando el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, decidió que la cobertura de los trabajadores municipales la prestara precisamente OSEP durante la gestión de Sergio Vergara.

Hernández se presenta como magíster en Administración de Empresas y está vinculado con el ministro de Hacienda, Víctor Fayad (h), según indicaron quienes conocen las afinidades políticas en la institución ubicada en calle Vicente Zapata.

Víctor Fayad, ministro de Hacienda.

Por eso, no sorprendió el nombramiento, considerando que Fayad es uno de los que conoce bien cuál es el estado financiero de la entidad. Más aún, si los fondos los sigue aportando Hacienda. Aún así, desde la cartera que dirige Fayad señalaron que el ministro no tiene vínculo con Hernández, pero que está al tanto de los cambios.

En su CV de Linkedin, el nuevo director General de Administración detalla haber sido asesor externo de proyectos para el Ministerio de Hacienda desde el 2016 hasta la actualidad, realizando el mismo trabajo que hizo en OSEP, pero ahora con la Administración Central. También aparece como director de la consultora de recursos humanos Cervell.

A su vez, el nombramiento de Hernández puede generar ruido, ya que es licenciado en administración de empresas y la carta orgánica de la obra social exige para ese puesto, entre otros requisitos, poseer un título de doctor en ciencias económicas o ser contador público nacional.

La razón de los cambios

Desde OSEP confirmaron el cambio de nombres y aseguraron que Carlos Funes “vio conveniente hacer un cambio en esa área, necesita a alguien para encarar otro proyecto“. De esta forma, descartaron cualquier otro motivo respecto de la salida de Gazali. Además, explicaron que Funes entrevistó a Hernández y “le pareció bien”.

El otro cambio que se registró en la plana mayor es el del gerente de Recursos Humanos, Luis Ragno, que se jubiló. En ese lugar, ya asumió Maximiliano Catana. “No son políticos”, aclararon. Ambos son empleados de carrera.

Por otro lado, descartaron que hubiera más salidas y nombramientos, en virtud de que también se mencionaba también que Rocío Cuello, directora de Salud del Interior, pudiera ser removida. Esa área es, precisamente, una de las quejas de los intendentes radicales. Con todo, Cuello seguirá en ese cargo y este jueves estuvo en San Rafael junto al Director de Salud, Sergio Benítez, firmando convenios con el Círculo Médico de esa ciudad sureña.

Por otro lado, quienes observan estos movimientos, interpretan que Funes -en la imagen inferior- quiere relanzar su gestión.

También señalaron que el Ministerio de Hacienda no iba a dejar ese lugar vacío sin colocar a alguien del riñón de Fayad.

La distancia del PRO

En tanto, ¿qué dijeron desde el pro sobre la salida de una funcionaria que responde al PRO? La respuesta sorprendió.

“La verdad es que Gazali aterrizó en Osep sin que nosotros lo supiéramos“, reveló una fuente bajo el off the record. Así, recordó que cuando Rodolfo Suarez asumió la gestión provincial y Gazali lo hizo como Directora General de Administración en Osep, “no nos enteramos nunca, como no nos enteramos ahora. Son esos enjuagues internos del radicalismo“, explicaron.

De igual manera, la voz consultada buscó tomar distancia. “Es militante del PRO, pero ese cargo que ocupaba no tiene que ver con el PRO, no participamos de su nombramiento“, concluyeron.