La advertencia de Guzmán: “puede haber un profundo estrés cambiario y más inflación”

El ministro de Economía y Finanzas, Martín Guzmán, explicó hoy al exponer en la Cámara de Diputados que en el acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional “no hay ninguna reforma que implique quita de derechos” y reveló que “el primer objetivo” del programa económico comprometido con el organismo multilateral de crédito es “la acumulación de reservas internacionales”.

“Aquí en este acuerdo no ha ninguna reforma que implique quita de derechos. No hay una reforma previsional, la actualización de haberes se seguirá rigiendo en base a la ley vigente y no hay ninguna reforma laboral”, destacó al tomar la palabra en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, en la primera jornada del tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a fin de convalidar el entendimiento con el FMI.

El jefe del Palacio de Hacienda consideró además que la falta de aprobación del programa con el FMI implicará “un profundo estrés” cambiario y que tendría consecuencias en la actividad económica, la inflación, el desempleo y la pobreza.

“Es nuestra responsabilidad marcar lo potencialmente desestabilizante de la situación si la Argentina enfrenta si no se refinancia la deuda de 2018. Enfrentamos caminos que se bifurcan, es un problema grave. Esta es una solución en pasos y este es uno muy importante. El acuerdo que hoy trae el Gobierno establece un camino transitable”, defendió.

“La alternativa es un crecimiento de la incertidumbre y no redunda en nada mejor. Por el contrario va a generar una situación de profundo estrés cambiario con consecuencias inflacionarias, la actividad económica, el empleo y la pobreza”, dijo el ministro de Economía. “Desde lo fiscal se apunta a seguir estableciendo un camino de fortalecimiento del crédito y de nuestra moneda”. ”Por eso es importante ir bajando el déficit fiscal para depender menos del endeudamiento y de la emisión monetaria. Se trata de un camino necesario”, sentenció Guzmán.

“Argentina no cuenta con recursos para hacer frente a los vencimientos programados, lo que pone en clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en este mismo mes”, aseguró el ministro.

Juan Manzur, por su parte, dijo que la Argentina necesita de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un contexto político, dijo, en el que la crisis entre Rusia y Ucrania “ha impactado en las finanzas globales” y ha tornado “cambiante e impredecible la dinámica internacional”.

Al manifestarse ante comisiones de la Cámara de Diputados, Manzur criticó “el brutal y anacrónico uso de la fuerza armada por parte de Rusia que nuestro país condenó enérgicamente” y advirtió que “cuando la pandemia da señales de estar atenuándose, lamentable y desgraciadamente comenzamos a transitar otra situación de alta incertidumbre” a raíz de la guerra abierta por Rusia.