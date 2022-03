Julieta Benedetti participará en dos carreras de XCO en Brasil, una local y la restante por el Mundial de Menores

Disputará la primera fecha del Campeonato del Mundo de Menores en XCO. Luego estará con la Selección Argentina en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Rosario, en la modalidad ruta.

La joven ciclista de 17 años, que cursa el último año del Magisterio en la Universidad Nacional de Cuyo y recibe el apoyo del Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Deportes, integra el seleccionado argentino junior de ciclismo, debutará próximamente en el exterior defendiendo la celeste y blanca y cumplirá así un sueño por el que viene luchando hace varios años.

El objetivo que tanto anhelaba la joven promesa del ciclismo femenino argentino está por concretarse. El 3 de abril competirá en la ciudad brasileña de Petrópolis (Río de Janeiro) en una carrera local de Brasil. En tanto, el 9 del mismo mes estará presente en la primera fecha del Campeonato Mundial de Menores, la Junior Serie, ambas pruebas en el mismo circuito y en la modalidad XCO.

Julieta, que tiene como entrenador a Gustavo Alaria, se encuentra muy bien física y anímicamente. Se convirtió en la mejor junior del país al coronarse campeona argentina contrarreloj individual el sábado 12, en el Campeonato Argentino Junior-Juvenil disputado en San Juan.

Hasta fin del mes, la talentosa ciclista lujanina que corre en ruta, pista y mountain bike (MTB) continuará con sus entrenamientos con el objetivo de ir puliendo algunos detalles técnicos de esta disciplina deportiva, lo que le permitirá seguir sumando experiencia y dar un salto de calidad a nivel internacional. Aunque aún no está confirmada la fecha de su viaje a Brasil, adelantó que se estima que “en principio sería el 30 de este mes”.

“Se cumple un sueño por el que vengo luchando”

Julieta explicó: “Mi próximo objetivo en junior es la primera fecha en Brasil. Tendré, dos carreras el 3 y el 9 de abril en la cuidad de Petrópolis. Estoy feliz de hacer mi primera carrera con la Selección Argentina, se cumple un sueño por el que hace cuatro años que vengo luchando. Sueño con llevar la celeste y blanca hace un tiempo y verlo tan cerca es inexplicable”.

Asimismo, indicó: “Saber que voy a competir con un nivel altísimo es desafiante, pero eso me gusta, tener roce internacional es un paso gigante que estaba esperando. Soy consciente del desafío que tengo por delante y del nivel al que me enfrento y volver con experiencias y habiendo crecido en el deporte es mi objetivo. Viajo junto a tres representantes más. Poder compartir con gente con experiencia y que me ayudan hasta en los mínimos detalles es una oportunidad única”.

Comentó además: “Luego de ganar la crono en San Juan, clasifiqué a los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que se van a realizar en la ciudad de Rosario del 28 de abril al 8 de mayo. En esta ocasión voy a competir en ruta junto a tres chicas, en total somos ocho los seleccionados. En un mes, voy a tener el honor de representar a la Argentina en lo que me apasiona, que es el ciclismo en todas sus formas (Pista, Ruta, MTB), no me entra la sonrisa en la cara”.

“Junto a Gustavo Alaria –agregó– hicimos una buena pretemporada en Las Leñas y venimos con excelentes resultados y noticias. Esto se lo debo a la gente que apoya todos los días. Tengo horarios complicados con los entrenamientos y el colegio, mi familia me ayuda a organizarme”.

“Pero, como siempre digo –señaló–, hay que llevar las cosas lo mas equilibradas posible, escuela, vida social y deporte. No está en mis planes dejar de estudiar. Cuando termine el secundario, todavía no sé qué carrera seguiré. Juntadas con amigos no faltan y la compañía de mi novio, que está presente siempre, al igual que mi familia, es muy importante”.

En cuanto al cronograma de actividades que tendrá por delante, Julieta aclaró: “Todavía no tenemos fecha confirmada de regreso de Brasil, pero suponemos que será lunes o martes posteriores a la carrera del domingo 9 de abril. Luego regreso a Mendoza, donde estaré entre una y dos semanas. Posteriormente viajaré a San Luis a una concentración con la Selección Argentina y desde ahí nos vamos a Rosario”, concluyó.

Juegos Suramericanos

Julieta competirá integrando el seleccionado argentino en los Juegos Suramericanos de la Juventud, en los que participan atletas de 14 a 17 años de países de América del Sur y también del Caribe y Centroamérica. Son organizados por la Organización Deportiva Suramericana (Odesur).

En su tercera edición en la ciudad de Rosario, del 28 de abril al 8 de mayo, se esperan más de 1.500 deportistas de 15 países que participarán en 25 disciplinas deportivas. A diferencia de las ediciones anteriores, Rosario 2022 basará su organización en un formato de Parque Único Suramericano, con el Parque de la Independencia como polo deportivo, donde se desarrollarán la totalidad de los deportes.

Alaria: “Julieta llega bastante bien”

El entrenador Alaria destacó que “Julieta llega bastante bien física y anímicamente. Esta será su primera experiencia internacional. Las expectativas y el resultado no están, simplemente son de acumular experiencia y ver dónde ella se encuentra parada a nivel internacional, donde hará sus primeras armas a ese nivel competitivo y ver cómo está”.

En ese sentido, comentó que “ella físicamente llega muy bien y anímicamente bien. Tiene algunas cosas que terminar de pulir en esta semana y media de entrenamiento, donde vamos a terminar de ultimar detalles. Ya tenemos características del circuito de Brasil donde va a correr y en base a eso estamos planificando el entrenamiento y trabajando en ese sentido”.

Finalmente, consideró que la ciclista “se está desempeñando muy bien en todas las categorías y especialidades que está corriendo, se siente muy cómoda, lo disfruta. Por ahora, vamos a ir apostando por todas ellas, mientras lo pueda hacer de la manera que lo está haciendo. Más adelante tendremos que definir o no si se dedica a una sola especialidad. Ha tenido muy buenos resultados. Está convocada para los Juegos Sudamericanos, por lo que tiene un año muy lindo por delante, con muchas carreras importantes para que se desempeñe de la mejor manera como lo ha venido haciendo”.