Giuliana Zafarana : “Es una locura lo que estamos viviendo”

La mendocina logró con la Selección Argentina de Handball Junior Femenino el título Sur-Centro y la clasificación al Mundial de Eslovenia.

La joven mendocina de 19 años, que juega de lateral en el equipo de Municipalidad de Maipú del handball mendocino, destacó que “es una locura lo que estamos viviendo”, tras obtener en forma invicta con el seleccionado argentino de handball junior femenino el torneo subcontinental Sur-Centro luego de 12 años, que se realizó en las instalaciones del CeNARD, en Buenos Aires.

De esta manera, el equipo albiceleste conducido ´por Hernán Siso, que venció consecutivamente a Chile (31-20), Uruguay (37-18). Brasil (24-22) y en la última jornada a Paraguay (29-23) se quedó con el torneo que otorgó dos plazas al Mundial de Eslovenia, que se disputará entre el 22 de junio y el 3 de julio de este año en Eslovenia, lo que significará la 9° participación mundialista en la categoría.,

Con este título conseguido en Buenos Aires, Argentina llegó a su cuarto título en categoría junior femenino, las anteriores fueron en Edmonton, Canadá, 2004, Buenos Aires 2008 y Buenos Aires 2010, todos ellos superando a Brasil en la final.

También cosechó su segundo triunfo consecutivo ante el seleccionado brasileño en categoría Juniors. El último antecedente había sido hace poco menos de 6 meses, a fines de noviembre, en el marco de la semifinal de los Juegos Panamericanos Juniors de Cali 2021 en donde la Selección también terminó colgándose la medalla de oro.

El plantel argentino estuvo integrado por las siguientes jugadoras: Arqueras: Anna Aballay (Comercio Villa Dolores) y Agustina Santamaria (Mariano Acosta); Extremos: Agustina Cattone (Dorrego), Virginia Catera (Mitre) y Oriana Lezana (SEDALO).

Laterales: Sofia Rivadeneira (SEDALO), Berenice Frelier (Benidorm – ESP), Giuliana Zafarana (Municipalidad de Maipú), Martina Hoh (Argentinos Juniors), Martina Lang (Dorrego) y Fiorella Malventano (Ferro Carril Oeste). Centrales: Delfina Ojea (River),. Dolores García (SEDALO) y Martina Romero (SEDALO). Pivotes: Morena Corvalan (SEDALO) y Carolina Luque (SEDALO).

Cuerpo técnico: Hernán Siso (Entrenador), Gastón Gonzalez Arias (Asistente), Omar Camel (Preparador Físico), Gaspar Caballero (Kinesiólogo), Martín Duhau (Asistente), Eduardo Gallardo (Entrenador), Priscila Alvarez (Preparadora Física), Carlos Marino (Médico) y Santiago Bruno (Kinesiólogo).

Giuliana, que en el partido de este sábado ante Paraguay ingresó desde el banco y convirtió un tanto, ya había vaticinado días atrás que “tengo fe que nos irá muy bien y que podemos ganar el torneo”, predicción que se cumplió en forma anticipada, tras el espectacular triunfo 24-22 en la penúltima fecha frente a un clásico rival como Brasil, ante una multitud que colmó el CeNARD..

La mendocina destacó tras lograr el campeonato que “”es totalmente una locura lo que estamos viviendo. Desde 2010 que Argentina no salía campeón en un Sur-Centro Junior. Como dije antes, siempre confiamos en el equipo y estamos muy contentas del logro”.

Consideró que su próximo objetivo deportivo “es estar dentro de las 16/18 jugadoras convocadas para ir al Mundial de Eslovenia, que es una oportunidad única para cualquier jugadora”.

Finalmente, al hacer un alto en medio de los festejos por la obtención del título y la medalla dorada, Giuliana reconoció que “estoy muy feliz, no lo puedo explicar con palabras lo que siento. Quiero agradecer a toda la gente que me hizo el aguante y más que nada a mi familia, que me banca en todas”, concluyó.