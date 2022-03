Estefanía Banini regresa a la Selección Argentina de fútbol femenino después de casi tres años

La mendocina fue citada para dos amistosos en nuestro país ante Chile por la fecha FIFA. También está convocada la alvearense Julieta Cruz, de Boca Juniors.

La mediocampista mendocina Estefanía Banini, de 31 años y actual jugadora del Atlético de Madrid de España, fue nuevamente convocada a la Selección Argentina de fútbol por el entrenador Germán Portanova. El plantel, conformado por 23 jugadoras, se prepara para jugar dos amistosos ante Chile el 7 y 10 de abril. El primer encuentro será en Córdoba, y el segundo, en San Luis.

Banini, que fue parte del once ideal en la última edición del premio The Best, regresa al seleccionado argentino luego de casi tres años, ya que su última participación con la celeste y blanca fue en el Mundial de Francia, disputado entre junio y julio de 2019.

La histórica y talentosa jugadora de la Selección Argentina dejó de vestir la albiceleste al no ser convocada por tener fuertes diferencias con el entonces entrenador, Carlos Borrello, por lo que no pudo participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Estefi, como la llaman, inició su carrera en el fútbol internacional en Colo Colo de Chile (2011-2014) y luego pasó por Washington Spirit de Estados Unidos (2015-2019). Posteriormente se incorporó al futbol de España, Valencia (2016-2017), Levante (2018-2021), para incorporarse finalmente al Atlético de Madrid en julio de 2021, donde milita actualmente y tiene contrato hasta 2023.

También fue convocada por el técnico argentino otra mendocina, Julieta Cruz, defensora de 25 años, oriunda de General Alvear que juega en Boca Juniors, en el torneo argentino femenino de primera división, equipo con el que obtuvo el 19 de enero de 2021 el primer campeonato de la era semiprofesional del fútbol femenino en nuestro país.

La futbolista alvearense se inició en el club 10 de Setiembre de su departamento, luego pasó por Huracán Las Heras, Andes Foot-Ball Club (General Alvear), River Plate (2013-2014) y en 2016 se incorporó a Boca Juniors. ​

Según el calendario establecido por la FIFA, la Copa América femenina se jugará del 8 al 30 de julio en Colombia. Participarán los 10 equipos que forman parte de Conmebol: Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Venezuela.

En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la lista de convocadas para estas dos fechas FIFA, lo que significará para las chicas argentinas el reencuentro con su público tras la pandemia. El último partido que se disputó en Argentina fue en la previa de los Juegos Panamericanos 2019, competencia en la que la selección obtuvo una medalla por primera vez en su historia.

Las convocadas

Arqueras: Vanina Correa (Rosario Central) y Laurina Oliveros (Boca).

Defensoras: Adriana Sachs (Boca), Agustina Barroso (Palmeiras de Brasil), Aldana Cometti (Levante de España), Eliana Stábile (Santos de Brasil), Julieta Cruz (Boca), Marina Delgado (UAI Urquiza).

Mediocampistas: Daiana Falfán (UAI Urquiza), Estefanía Banini (Atlético de Madrid de España), Florencia Bonsegundo (Madrid CFF de España), Miriam Mayorga (Boca), Romina Núñez (UAI Urquiza), Ruth Bravo (Pachuca de México), Sophia Braun (Gonzaga University de Estados Unidos).

Delanteras: Soledad Jaimes (Napoli de Italia), Marianela Szymanowski (Espanyol de España), Mariana Larroquette (Sporting de Lisboa de Portugal), Érica Lonigro (River), Catalina Primo (UAI Urquiza), Yamila Rodríguez (Boca), Amancay Urbani (Boca) y Vanina Preininger (Boca).