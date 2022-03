Esta es la respuesta de Osep a los reclamos de sus afiliados

La Obra Social de los Empleados Públicos (Osep), una vez más, en boca de todos. Los afiliados no dejan de quejarse por las malas prestaciones y la falta de respuestas. Turnos no otorgados, pagos a prestadores demorados, falta de camas para internación, sobrepoblación, falta de medicamentos, entre muchas más, son las quejas que los propios benefciarios reportan sobre la prestadora.

Carlos Funes, titular de la entidad, accedió a hablar con El Sol no sólo de los reclamos, sino que también brindó detalles del presente de la obra social y hasta le dedicó un apartado a los que “quieren ocupar su sillón”.

“Tenemos 400.000 afiliados y sabemos que el 5% de ese total no está conforme con el servicio, hablamos de unos 20.000 mendocinos que andan enojados”, aseguró Funes que, además, admitió que está en una lucha diaria para mejorar la prestación.

Una odisea para sacar un turno

Los reclamos no son nuevos. Muchos datan desde la pandemia, otros de años anteriores, sin embargo, todos los que se muestran disconformes refieren no tener respuestas por parte de las autoridades.

“Nadie nos da la cara, nadie nos da soluciones. Pagamos por un servicio que no contamos. La Osep nos ha abandonado como afiliados”, aseguró a El Sol Carolina, una mujer cuyos padres, ambos jubilados, tuvieron que contratar una prepaga por falta de atención.

“Hace 20 días intento sacar un turno y nadie me atiende. Si voy personalmente a la sede me dicen que los turnos se dan por teléfono. Llamo y lo único que consigo es escuchar una musiquita que me tiene harta. Es insostenible lo que esta obra social ha hecho con mis padres”, contó la mujer y agregó que apeló a su tarjeta de crédito para pagar la prepaga.

La realidad de Carolina es la de muchos. De hecho, los reclamos son reiterados y Funes los admite. “Es una de las quejas que más recibimos. Hemos mejorado el sistema y creemos que vamos por buen camino: de 200 llamadas perdidas que teníamos en el 2021 hoy solo contamos con 30. En el Contact Center (0810) recibimos 3.800 comunicaciones diarias y un total de 76.000 mensuales”, expresó el titular de Osep.

Respecto a la demora en la entrega de turnos, el funcionario manifestó que “sí es cierto que tenemos falencias en la atención primaria y que estamos en una lucha diaria por resolverlo, pero en la App Mi Osep, el portal por el cual el afiliado puede autogestionar su turno sin necesidad de la intervención de ningún agente de la obra social, se otorgan unos 600 turnos semanales”.

Acá entran turnos para cardiología, clínica médica, ginecología, nutrición, medicina de familia, odontología, oftalmología, pediatría, reumatología, traumatología, entre otras especialidades.

Si bien la atención para sacar turnos ha mejorado, el funcionario admitió que hay falencias.

“Además, hemos incorporado como canal de atención el Bot Osep en el que se pueden solicitar autorizaciones, resultados de hisopados, continuidad de planes especiales, entre otros. En este sistema se han registrado 2.977.000 mensajes enviados, 120.000 afiliados usaron el servicio y se concretaron 334.000 conversaciones”, agregó.

Retraso en el pago de prestadores

Otro de los inconvenientes que se dieron a conocer tiene que ver con la demora de los pagos de proveedores, que no sólo afecta a los profesionales, sino a los que emplean sus servicios.

Alba es una mujer que posee una discapacidad, motivo por el que cuenta con la presencia de un acompañante terapéutico. En los últimos días, la señora aseguró estar desesperada, ya que la profesional no está en condiciones de trabajar sin percibir sus haberes.

“Desde diciembre no le pagan a esta mujer y se quiere ir de casa. Soy jubilada y no puedo afrontar su sueldo, pero tampoco me puedo quedar sin su servicio. Necesito que Osep responda, no es la primera vez que me pasa”, comentó la mujer.

Ante el reclamo, Carlos Funes dijo: “Según convenio, en la mayoría de las instituciones tenemos que pagar entre los 50/55 días hábiles a partir de presentada la facturación, así funciona el sistema. En la actualidad, tendríamos que estar pagando diciembre y no está ocurriendo, estamos atrasados en 30 días, es decir, hoy se está pagando noviembre”.

El funcionario manifestó que “no es lo que deseamos, pero les he asegurado a los prestadores que percibirán sus haberes, no vamos a cortar la cadena de pago, por lo que es necesario que sigan prestando su atención, sobre todo, los que se desempeñan en la parte de Discapacidad”.

Según el propio médico, existe un problema presupuestario y otro financiero. “Acá hay que evaluar muy bien el dinero que nos dan y la manera que éste se usa para pagar y hacer frente a las responsabilidades asumidas. No estamos en condiciones de pedirle más dinero al afiliado, por ende, estamos viendo el modo de achicar, ajustar para salir adelante”.

Carlos Funes, director de Osep.

Faltan camas para internación

Durante la pandemia de coronavirus, la falta de camas para internación fue uno de los grandes inconvenientes dentro del ámbito sanitario, público y privado, sin embargo, con el tiempo se fue regularizando. En Osep, según los propios beneficiarios, es imposible hoy acceder a una cama de un hospital.

“Contraté los servicios del hospital Español porque en Osep no encuentro camas de internación. Hoy conservo las dos prestaciones por miedo a que me pase algo”, contó una médica local.

De acuerdo con los datos oficiales, en el 2021 se registraron 26.000 internaciones, tanto en el hospital El Carmen como en las clínicas privadas.

“Al 17 de marzo del 2022, la obra social computa un total de 481 internados en toda la provincia”, dijo Funes y detalló lo que ocurre en algunos efectores del Gran Mendoza:

Hospital El Carmen trabaja al 100% y seguirá así porque es un hospital de referencia: cuenta con 127 internados.

trabaja al 100% y seguirá así porque es un hospital de referencia: cuenta con 127 internados. Hospital Italiano: 34 pacientes.

34 pacientes. Hospital Privado: 30 internados.

30 internados. Maternidad de El Carmen: 22 internados.

22 internados. Hospital Fleming: 19 pacientes.

“Además, tenemos convenio con el Ministerio de Salud, por lo que hay pacientes internados en hospitales públicos como el Notti (15 chicos alojados) o el Central (13 internados). Por todos ellos se paga un importe significativo”, agregó.

Serios conflictos en el Sur

Hace un mes, por el retraso en los pagos y la falta de actualización de los valores de las consultas, los Círculos Médicos de San Rafael y General Alvear dejaron de prestar servicio a los afiliados. Esto generó que muchos tuvieran que viajar hacia diferentes efectores del Gran Mendoza para atenderse.

“El conflicto es real y estamos negociando para llegar a buen puerto. La entidad tomó la decisión por la falta de actualización de los valores a los que no accedimos, por no contar con los resultados de las paritarias, y también por el atraso de los pagos que estamos intentando solucionar”, explicó el director de la Obra Social de Empleados Públicos.

La Osep ¿está en quiebra?

“Tenemos el doble de afiliados que el Pami y a eso hay que sumarle que es una institución de contenido político, con apetencias políticas de la oposición y de los gremios, incluso, muchos de los que forman parte de estos sectores, tienen ganas de sentarse en este sillón, no en el directorio, sino en el sillón de Carlos Funes”, expresó justificando los números de la obra social más grande de la provincia.

“Acá hay que informar con datos certeros y tangibles. Osep cuenta con 400.000 afiliados, de esos, solamente 179.000 aportan su cuota mensual. Este grupo está conformado por empleados del estado provincial, municipalidades, instituciones intermedias con las que tenemos convenio y un porcentaje mínimo que son afiliados voluntarios”, manifestó el titular de la entidad y aclaró que, en el caso de los grupos familiares, sólo paga el titular y el resto de los beneficiarios abona un porcentaje mínimo que no supera los $70.

A la hora de justificar la distribución del presupuesto de la obra social, el médico explicó: “Este año recibimos un presupuesto de $22.300 millones, de ese total, $7.000 millones fueron destinados al tratamiento de personas con enfermedades crónicas, hablamos de un total de 3.596 pacientes de los 400.000 afiliados. Por otro lado, el 38% del presupuesto está destinado a medicamentos, insumos y al Hospital del Carmen. En tanto, el recurso humano consume el 23%”.

Otro dato significativo que aportó Funes fue que la entidad cuenta con 990 pacientes oncológicos, por los que se invierte en tratamientos y medicación $2.300 millones por año. “No hay un paciente oncológico que hoy le esté faltando la medicación”, sentenció.

“No estamos ni en rojo ni quebrados. Obvio que la ecuación no da porque con el aporte del 6% del afiliado, más el 6% de la patronal, se tiene que financiar todo. La situación no es nueva, la vengo hablando con Rodolfo Suarez desde hace dos años y no me pongo colorado cuando estoy por cerrar el año y tengo que pedir un refuerzo presupuestario, algo que lo hacen todos los ministerios, pero nadie se entera”, agregó.

Finalmente, Carlos Funes confesó: “No nos está sobrando nada y estoy en una lucha permanente para que la ecuación se vaya equilibrando. Años atrás, no existía la ley de fertilidad, la de discapacidad, medicamentos de altos costos, entre otros. Hoy sí están y los hemos tenido que absorber bajo el mismo modelo de recaudación”.

Por:Natalia Mantineonatalia.mantineo@elsol.com.ar@mantineon

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/esta-es-la-respuesta-de-osep-a-los-reclamos-de-sus-afiliados