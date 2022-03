El lunes empieza la campaña anual de Prevención de Cáncer Uterino

La Dra. Guadalupe Montenegro fue la responsable de dar a conocer esta actividad que tendrá lugar del 21 al 26 de marzo en el Hospital Regional y en dos centros de salud de nuestro departamento con el objetivo de llevar adelante la campaña anual de Prevención de Cáncer Uterino, la que tiene como objetivo detectar de forma precoz el cáncer de cuello uterino.

“El detalle importante es que es un cáncer prevenible desde dos puntos de vista: por un lado la vacunación y por el otro es que tiene un desarrollo lento, lo que permite que, si realizamos los controles de forma periódica y esta enfermedad está, podremos detectarla de forma temprana”, especificó la médica.

Contó que este año sumaron a la campaña una primera etapa, que se realizó la semana pasada, en donde se incluyeron los controles ginecólogos exclusivamente para el personal de la salud, a quienes se les brindaron algunas facilidades desde lo laboral, en el caso del Hospital, para que pudieran acceder a un chequeo sin sacar turno y desde el lunes 21 atenderán a las mujeres de entre 25 y 65 años, que no tengan obra social y que hayan iniciado sus relaciones sexuales; de acuerdo al siguiente cronograma:

Lunes 21: 16 a 19 horas – Hospital Malargüe

Martes 22: 8 a 12:30 – Centro de Salud Nº 225, barrio El Payén

Miércoles 23: 8 a 12:30 – Centro de Salud Nº 129, barrio Bastías

Viernes 25: 8 a 12:30 – Hospital Malargüe

Sábado 26: 8 a 12:30 – Hospital Malargüe

Montenegro anticipó que las mujeres, el día que vayan al control, no tienen que haberse hecho estudios genitales, de crema u óvulos, no estar en el ciclo menstrual y no haber tenido relaciones sexuales en las 48 horas previas. Anticipó que la demora de los resultados es de 1 mes y medio aproximadamente.

La profesional destacó que se trabaja mucho para este tipo de tareas y resaltó la labor que se hace en equipo junto a las licenciadas en obstetricia y médicos de familia que están en los centros de salud de los barrios. Además mencionó que junto a la Lic. González viajan, una vez al mes, a cada uno de los parajes y distritos.

Sobre la enfermedad en sí

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cáncer cervicouterino afecta al cuello del útero (la porción de este que asoma en el fondo de saco de la vagina).

Casi todos los casos de cáncer cervicouterino (99%) están vinculados con la infección por papilomavirus humanos (VPH) de alto riesgo, que son muy comunes y se transmiten por contacto sexual.

Aunque la mayoría de las infecciones con el VPH se resuelven espontáneamente y no causan síntomas, la infección persistente puede causar cáncer cervicouterino. Por su frecuencia, este ocupa el cuarto lugar entre los cánceres de la mujer

Además detalla que los enfoques eficaces de prevención primaria (vacunación contra el VPH) y secundaria (tamizaje y tratamiento de lesiones precancerosas) evitarán la mayor parte de los casos de cáncer cervicouterino.

Es una de las formas de cáncer que responde mejor al tratamiento, siempre y cuando se detecte a tiempo y se trate eficazmente. Los casos diagnosticados en etapas tardías también se pueden controlar con tratamiento adecuado y cuidados paliativos.

