El gesto de Cornejo en San Rafael para consolidar la unidad de la UCR

Como una previa fuerte de la Vendimia, el radicalismo se concentró en San Rafael con figuras provinciales y nacionales para dar una muestra de unidad en medio de la interna de Juntos por el Cambio.

Mientras que por la mañana la escena política fue de Patricia Bullrich y los referentes locales del PRO, por la tarde, la UCR se trasladó al Sur para acompañar la asunción de Francisco Mondotte como presidente del comité departamental. Ahí, Alfredo Cornejo recibió a Carolina Losada y a Facundo Manes y se ratificó que la UCR buscará competir en 2023 con un candidato fuerte en la coalición de Juntos por el Cambio.

La conferencia de prensa fue la previa a un acto donde confluyeron más referentes, entre ellos, el presidente de la UCR nacional, el gobernador jujeño Gerardo Morales. Pero también los legisladores nacionales por Mendoza, como Julio Cobos y Mariana Juri, así como los intendentes Ulpiano Suarez, Daniel Orozco y Walther Marcolini.

Cornejo también dio algunas referencias generales sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se confirmó este jueves. “Nuestra posición es general, pero no una particular sobre cómo vamos a votar. No tenemos resuelto esa estrategia parlamentaria hasta que tengamos más detalles”, sostuvo el presidente del interbloque opositor en el Senado nacional. Pero luego agregó que “no queremos que el país entre en default porque sería doloroso para sectores vulenerables y clase media. Y tampoco queremos que haya más ajuste para la clase media”, puntualizó.

En sintonía con Cornejo, Manes precisó además que “Argentina necesita un plan económico y el acuerdo no resuelve los problemas que ya tenemos. Necesitamos un nuevo paradigma, que es entrar en el economía del conocimiento. Queremos evitar que el país entre en default, pero quiero decir que el acuerdo con el fondo no resuelve el drama argentino en educación y en pobreza”.

En tanto, la santafesina Losada aseguró que la responsabilidad es del Gobierno nacional. “Necesitamos llegar a un acuerdo, pero no a cualquier costo y el gobierno sigue haciendo papelones. En cuanto a las tarifas, es parte de la responsabilidad que tiene el Gobierno. No estamos de acuerdo en aumentar impuestos”, consideró.

Por otro lado, Cornejo también se refirió a las candidaturas que puedan surgir en este trayecto hacia el 2023. Y si bien se incluyó en esta carrera, y de igual manera lo posicionó a Manes, señaló que “privilegiamos la unidad de JxC a pesar de que tenemos diferencias, las toleramos para tener una alternativa de poder”. Pero de igual manera, indicó que “no nos vuelve locos una candidatura. En 2022 va a haer un deterioro economico tremendo, hablar de candidaturas en este contexto deberíamos tener más prudencia”.

Manes, por su parte, dio otra perspectiva recordando en más de un pasaje la experiencia de Raúl Alfonsín en 1983. “Se necesita una nueva mayoría, y eso no se va a lograr desde los extremos”, evaluó. El médico adelantó que el radicalismo “este año va a tratar de acordar una visión programática de país. La sociedad está esperando liderazgos no individuales sino colectivos, que nos lleven al progreso. Y eso lo tiene que hacer una nueva mayoría”, describió.

Fuente;https://www.elsol.com.ar/mendoza/el-gesto-de-cornejo-en-san-rafael-para-consolidar-la-unidad-de-la-ucr