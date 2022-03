Celia Tejerina se prepara para la 2ª fecha del Argentino de Windsurf

La competencia se realizará del 18 al 20 de este mes en Potrerillos. Para la mendocina, será su primer torneo en la nueva clase olímpica, que hará su debut en los Juegos de París 2024.

La doble windsurfista olímpica María Celia Tejerina, de 27 años, que tiene el apoyo del Gobierno de Mendoza a través de la Subsecretaría de Deportes, participará en la 2ª fecha del Argentino de Windsurf Clase Iq Foil, a disputarse los días 18, 19 y 20 de marzo en el dique Potrerillos.

La joven deportista representó al país en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y en Tokio 2020 –disputado en 2021, por la pandemia– y su objetivo es estar también en París 2024. Para Tejerina es muy importante la competencia de Potrerillos, ya que significará su primer campeonato en la clase Iq Foil, que hará su debut olímpico en los Juegos de París. Anteriormente compitió en la clase RS:X.

La atleta, que también nos representó en los dos últimos Juegos Panamericanos, Toronto 2015 y Lima 2019 , explicó: “Actualmente estamos en un proceso de transición, porque en la clase olímpica en la que yo participé en los dos últimos Juegos Olímpicos fue la RS:X se cambió por la Clase Iq Foil y hará su debut en los Juegos de París 2024”.

“Ahora, en Potrerillos –dijo– se disputará la segunda fecha de Iq Foil del ranking argentino y para mí será mi primera fecha en esta nueva categoría olímpica, por lo que es de gran importancia y me significará seguir sumando experiencia a este proceso de cambio, transición y adaptación”.

Comentó además: “Es mi primer campeonato en esta categoría, en la cual me vengo entrenando desde diciembre. Los entrenamientos han sido en la parte física desde que terminé los Juegos Olímpicos de Tokio y ahora estos últimos tres meses de aprender, descubrir la nueva técnica en esta nueva tabla. En esto estuve enfocada en los últimos meses, con la ayuda de Juani Caleau, Fernando Consorte y la familia Almenara. También, de los otros chicos que navegan acá y ya están en esta categoría, que me han estado ayudando este último tiempo para poder avanzar un poco más rápido en este proceso.

“Para este próximo campeonato –agregó– estoy muy contenta que se haga acá en Mendoza en esta época del año, que es muy linda para navegar en Potrerillos. Mi expectativa es poder sentirme cada vez mejor, cada día que voy navegando siento que voy progresando. No sé en cuanto a resultados, porque no me he medido mucho, no he tenido tiempo, pero la verdad que este campeonato para mí será una medición interna, sobre todo que es parte de un proceso, dar lo mejor de mí y poder sentir que voy progresando regata a regata y sumando más nivel competitivo”.

“Mi objetivo es llegar bien al Sudamericano”

Tejerina destacó además: “Mi principal objetivo para este año es llegar al Sudamericano de setiembre de este año de la mejor manera posible, dado que justo nos agarra el invierno, pero la idea es poder seguir entrenando, aprendiendo y adquiriendo más técnica en esta nueva clase olímpica y poder llegar bien preparada al Sudamericano”.

Más adelante, la atleta explicó que “la diferencia con la clase olímpica anterior, la RS:X y esta nueva, Iq Foil, sobre todo es que le han agregado al windsurf esto último que sería como una herramienta, un accesorio que es el foil, que hace que la tabla se eleve. Cuando uno comienza a tomar velocidad, la tabla se eleva y va sobre el agua. Esto hace que la modalidad sea bastante diferente. Por un lado, vas mucho más rápido, con menos viento ya adquirís mayor velocidad y obviamente con más viento también, porque no tiene fricción la tabla sobre el agua”.

En ese sentido, manifestó además que “cambia también todo el equipo: la vela es diferente, la tabla es totalmente distinta, no tiene orza, que es lo que nos permite encontrar el viento cuando hay poco, la tabla es más ancha, con quillas”.

Finalmente, señaló: “Respecto de mi entrenador, todavía están definiendo desde la Federación quién será el entrenador nacional. Me gustaría agradecer a la Subsecretaría de Deportes por su apoyo, a la Asociación Mendocina de Windsurf, que siempre están ahí, a la Federación Argentina y a todos los que aportan a mi proceso de transición en esta nueva clase”.