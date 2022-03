Canciones engañosas – Por:. Beatriz Genchi

El amor es el tema más recurrente en el mundo del arte y, de entre todas ellas, la música es de las que más se ha inspirado en este sentimiento capaz de doblegar a los más poderosos. ¿Pero qué pasa cuando los músicos se ponen creativos y disfrazan letras más “apasionadas” de puro amor? Resultado que el público puede que no identifique la temática sexual y lo cante sin saber.

Ejemplos mas o menos explícitos a montones.

-“La camisa negra”. Juanes https://www.youtube.com/watch?v=kRt2sRyup6A

Lo habitual no es que se hable de la falta de apetito sexual. Juanes lo hace en esta canción repleta de dobles sentidos. “Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama/Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto”. A Juan Esteban lo han dejado y ha perdido “su cama” o lo que se puede entender como las ganas de sexo. Y bueno, “el difunto” es lo que estás pensado.

-“El amigo”. Romeo Santos y Julio Iglesias. https://www.youtube.com/watch?v=n2B1ipE9jZA

El ejemplo mítico. Y es que esta pieza musical homenajea la relación de amistad de los cantantes melódicos con su “amigo”. El rey de la bachata utiliza metáforas como su “aliado”, “confidente en mis hazañas” o “compinche en mis deseos”. Lo mejor de todo fue que cuando el amigo (literal) Julio se percató del verdadero significado de la letra llamó a Santos para confirmarlo.

-“Su boca”. Víctor Manuel. https://www.youtube.com/watch?v=Wvm4N6n8ExU

Fácil, ¿no? El título no puede ser más explícito. Los besos del bueno de Víctor iban derribando fronteras hasta lugares que señalan contenidos para mayores de edad. “Nada sabe tan dulce como su boca, tan solo alguna cosa que no se nombra”.

– “Burbujas de amor” Juan Luis Guerra. https://www.youtube.com/watch?v=X_DtPqoaFXc

Mi yo adolescente fue menos niña cuando descubrí que aquella canción que sonaba era toda una oda al sexo. Al más apasionado. Porque hay que reconocer que el dominicano se las trae con la pecera, las burbujas y la humedad. “Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor, por donde quiera/ Pasar la noche entera mojado en ti”.

-“Ay que gustito pa’ mis orejas”. Raimundo Amador. https://www.youtube.com/watch?v=gBXS4ATEccw

Pablo Carbonell ha dejado para el recuerdo, además de “agüita amarilla”, la canción a la que aquí se hace referencia. Cuenta que le ocurrió con su mujer y que después remataron (a la canción) Calamaro y Raimundo Amador.

-“Páginas pegadas. Ataque 77. https://www.youtube.com/watch?v=gl7M3Qseq88

“Casta y pura, angelical. Me atrae su inocencia, es algo inmoral. Quisiera llevarte a pasear, comprarte juguetes y hablar. Que es joven, que es chica, que es menor de edad (.) Noches de insomnio, ritos en tu honor. Revistas con sus fotos, secretos del cajón. Páginas pegadas, mi mano sin control, jugo de perlas derretidas para vos. Sobre tu abdomen sentirás que cae plasticola natural, leche condensada de pasión”. ¡Muy fuerte! Nada que comentar.

-“Canción de amor propio”. Ismael Serrano. https://www.youtube.com/watch?v=zB2Gl9fvjHU

Cuando escuche este bonito tema ya no era tan inocente como en ‘Burbujas de amor’. Sabía de lo que hablaba Serrano, del “amor propio propiamente dicho”. “Me dedico un arrechucho, sexo seguro, sin miedo sin contemplaciones. Dudo que alguien me satisfaga mejor, menudo soy para el amor”.

-“Isla de Palma”. Antonio Flores. https://www.youtube.com/watch?v=wOU4FH-y_PY

Lo de las manos y el mástil puede ser considerado algo sutil… pero la imagen no lo es en absoluto. Todo lo que Antonio Flores escribe y canta es puro amor a una mujer y una isla. Además, aprovecha para declararse. Precioso.

-“Mayonesa”. Chocolate Latino. https://www.youtube.com/watch?v=T6NhuWYnxW0

El calor, el verano, el baile te lleva por el camino… a esta altura se me acaba la imaginación para explicar a lo que se refiere “Mayonesa” para que se entienda sin ser demasiado literal, pero digamos que lo de “hacer vino” en Cuba se le acerca bastante. ¿Y quién no lo canto, bailo y coreografió?

-“Gavilán o paloma”. Pablo Abraira. https://www.youtube.com/watch?v=VsZZN_R9Lvo

Parece la típica historia chico conoce chica, pero…. existen varias teorías acerca de esta canción que le dan más profundidad. “Fui bajando lentamente tu vestido, y tú no me dejaste ni hablar… Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frio tu calor. Lentamente te solté de entre mis brazos y dije estate quieta por favor”. Aquí parece que ella corre más de la cuenta. Pero al llegar al estribillo es más inquietante. “Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuela a quien lo toma, gavilán o paloma” y añade que es un “pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán”. En cualquier caso, aquí él va de gavilán y acaba un poco (paloma) asustado. Cuadran algunas teorías: él se asusta porque ella tiene más experiencia que él; o resulta que ella es transgénero.

-“Mujer contra mujer”. Mecano. https://www.youtube.com/watch?v=4c5gwO2oVe8

Esta no es sobre sexo puramente dicho, pero “Mujer contra mujer” se merece estar en todas las listas del mundo sobre amor, sexo, relaciones y tolerancia del mundo. “Mecano” fue un fenómeno musical que se atrevió a visibilizar el amor lésbico en todo un éxito’.

Lo dicho: Nada para agregar.

Gentileza:

Beatriz Genchi

Museóloga-Gestora Cultural-Artista Plástica.

beagenchi@hotmail.com

Puerto Madryn – Chubut.

.