Boleta única: sale el despacho y el proyecto será tratado la semana próxima

Tras diversos debates en la Legislatura, el oficialismo pretende que este miércoles, finalmente, el proyecto de Boleta Única tenga el despacho que permita su tratamiento en el recinto el 8 de marzo. La oposición se mantiene expectante del texto final para manifestar si lo apoyará o no.

“Hemos contemplado casi todo lo que se ha planteado”, dijo el senador Marcelo Rubio, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), quien señaló que en “base a las propuestas realizadas” se hicieron varias modificaciones al proyecto presentado por el Ejecutivo, aunque aseguró que el que llegará al Senado “respeta al original”.

La idea es que este miércoles salga el despacho para que la iniciativa pueda ser tratada en el recinto la semana que viene, en la sesión del 8 de marzo.

Si bien fue receptivo ante las sugerencias de la oposición en las reuniones de comisión, el oficialismo no accederá a modificar dos puntos clave: el casillero de voto de lista completa y la implementación de ese sistema en elecciones donde se elijan cargos nacionales. Estos aspectos son resistidos por el peronismo pero también por el PRO, incluso llevaron a Omar De Marchi, referente de ese espacio, a decir que el proyecto tiene “gato encerrado”.

Al respecto, Miriam Gallardo, senadora del Frente de Todos, afirmó: “Las diferencias dentro del oficialismo son palpables desde el momento de su presentación, hay parte que comparte con la oposición algunos planteos. Eso ha hecho las idas y venidas del proyecto. El casillero de lista completa mantiene la lista sábana dentro de la boleta única”.

El Gobierno siempre manifestó que busca que este sistema se apruebe con el consenso de todo el arco político. El peronismo, por ahora, no ha dicho si acompañará la iniciativa si no contempla sus pedidos de modificación. “Esperaremos a que salga el despacho y ahí se analizará los pro y los contra. No hemos decidio como bloque qué va a pasar aún. Creo que necesitaría más debate, sobre todo en un tema tan importante como este”.

El proyecto

El oficialismo estuvo revisando las propuestas hechas en las diferentes reuniones del LAC, entre ellas las referidas al tamaño de la boleta, las fotos de los candidatos, las colectoras, el voto asistido para que personas con discapacidad puedan emitir su sufragio, y la capacitación de presidentes de mesa y fiscales sobre el funcionamiento de este sistema.

Rubio explicó que también atendieron al pedido de colocar cabinas o box individuales en las escuelas para que dos personas puedan votar al mismo tiempo. El peronismo cree que esto evitará el “voto en cadena”, lo que “genera cuando le piden a la gente que se saque una foto con lo que votó”, dijo Gallardo.

Además, analizaron qué sucederá en los casos de votos erróneos. El senador comentó que se decidió que en caso de que una persona marque el casillero de lista completa y también la de otro candidato, se anulará solo ese sufragio, porque “hay intención de voto”.

A su vez, se determinó que será el Poder Ejecutivo quien se encargará de capacitar a las autoridades electorales y a la población en general.

“Se han hecho muchas observaciones, las mayorías han sido aceptadas, de alguna manera muestra que al proyecto le faltaba mucho trabajo, como todo sistema nuevo surgirán más inconvenientes cuando se lleve a la práctica”, comentó Gallardo.

