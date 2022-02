Una paritaria que necesita madurez de ambos lados

A menos de una semana del inicio del ciclo lectivo 2022, el SUTE advierte que no sabe qué medidas de fuerza tomará si no se acepta la oferta salarial que el Poder Ejecutivo hará este jueves en el inicio de las paritarias. Más allá de intentar generar presión en el Gobierno, lo que provoca es incertidumbre en padres, madres y chicos, que no saben si, finalmente, arrancarán las clases el lunes 21.