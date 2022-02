Suárez pedirá el apoyo del PJ en su cruzada para salvar la obra Portezuelo del Viento

Tras reunirse con intendentes y legisladores oficialistas, quienes le brindaron un apoyo “unánime”, el gobernador Rodolfo Suárez solicitará que el Frente de Todos lo acompañe en un reclamo clave. Pedirá que el presidente Alberto Fernández resuelva la situación de Portezuelo del Viento en un plazo no superior a los dos meses.

Según pudo saber este diario, la Provincia insistirá en el pedido de laudo presidencial ya hecho, defenderá que la solicitud es válida y, sobre esa postura, apurará una resolución definitiva del Presidente. Si el laudo resuelve que hay que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental, se activará el plan B: Mendoza empezará a discutir qué otras obras hacer con los fondos que están destinados a Portezuelo.

El lunes, intendentes y legisladores asistieron a la residencia oficial en La Puntilla, además del ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez y el vicegobernador Mario Abed. Hubo apoyo allí a que Portezuelo del Viento siga siendo prioridad para el destino de los U$S 1.023 millones que llegan en cuotas desde Nación.

Allí se acordó incorporar en la pelea a los jefes comunales y los legisladores nacionales del Frente de Todos. La decisión está tomada para la audiencia pedida en la Casa Rosada: reclamar un plazo, que sería de dos meses, para que el presidente Alberto Fernández defina el laudo presidencial ante el reclamo de La Pampa para que haya un nuevo estudio que defina el impacto de la obra en Malargüe.

En el coro de voces municipales no sólo están en la primera línea el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda y su par de General Alvear, Walther Marcolini. Ahora se suman todos. Si bien es cierto que ninguno se manifestó en contra, en principio se consolidó la decisión de no dar lugar al plan B para los dólares que llegan de la Nación.

“Se aunó una posición apoyando al Gobernador en el paso a paso de esto. La audiencia no es para pedir el laudo, porque el laudo está pedido, sino para que se expida. Como no hay plazos perentorios, sino que puede demorar todo lo que el quiera, vamos a ponerle un plazo, prudencial”, explicó el intendente de la Capital, Ulpiano Suárez a Los Andes.

En la reunión con la tropa propia estuvieron presentes todos los intendentes radicales, con excepción de Daniel Orozco (Las Heras). Además dijeron presente los legisladores nacionales Alfredo Cornejo, Mariana Juri, Julio Cobos y Pamela Verasay. Por la Legislatura provincial estuvieron Abed y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

De la reunión también salió el llamado al peronismo, que involucra a intendentes y legisladores nacionales. Se los convocará en los próximos días con la intención de que apoyen a Portezuelo como “la causa de los mendocinos”, sin darle lugar a la grieta.

POR AHORA, UN SOLO “SÍ” EN EL PJ

Los Andes consultó a varios dirigentes del Frente de Todos-PJ sobre esta iniciativa del gobernador Suárez. Desde el entorno de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, líder de La Cámpora y presidenta del PJ mendocino, dijeron que todavía no había sido contactada.

No obstante, hay que Fernández Sagasti propuso precisamente el 19 de enero pasado, una iniciativa conjunta: “Cada día Mendoza pierde oportunidades por la demagogia de un gobierno sin estrategia y sin gestión. Cuando vuelvan de vacaciones, pónganse de acuerdo, terminen los trámites, avancen con la obra y convoquen a todas las fuerzas políticas de Mendoza, que allí estaremos”, señaló en Twitter.

Por lo pronto, el único que confirmó que irá es el diputado nacional Eber Pérez Plaza, aunque evitó opinar sobre el tema pero expresó que está “alineado al peronismo”.

Algunos eligieron el silencio y un intendente le cargó la definición al propio oficialismo. “No nos tienen que preguntar a nosotros, a Cornejo tienen que preguntarle por qué no quieren hacer Portezuelo”, disparó el jefe comunal en off.

YA PIDIERON LA AUDIENCIA CON FERNÁNDEZ

La audiencia al presidente Alberto Fernández fue pedida el 1 de febrero y, a la vuelta de la gira del mandatario, podría haber precisiones sobre su realización.

En el oficialismo creen que el Presidente pagará un costo político si se define a favor del reclamo de La Pampa, que pide un nuevo estudio de impacto ambiental y cuenta con el apoyo del resto de las provincias que integran el Comité Interjuridiccional del Río Colorado (Coirco): Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.

Si el laudo no es favorable a Mendoza, se rediscutirá qué obras de importancia pueden hacerse. Una opción es el plan de inversiones del Departamento General de Irrigación. Pero hoy nadie quiere distraerse en ese punto, sino todo lo contrario: apuntan sólo a Portezuelo del Viento.

Para el oficialismo, el tema no amerita más dilaciones, siempre sobre la postura de que el laudo presidencial ya fue solicitado. En cambio, un nuevo trámite podría insumir seis meses, si es que Nación se toma todos los plazos que se establecen en el estatuto del Coirco.

Además, como charlaron el gobernador y buena parte del oficialismo en la reunión del lunes a la noche, La Pampa solicitó y obtuvo el laudo para Portezuelo en los tiempos de Carlos Verna en la Gobernación.

La diferencia en ese caso fue que la vecina provincia presentó una pieza administrativa adicional, que terminó resolviendo el entonces presidente Mauricio Macri en favor de Mendoza.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/politica/suarez-pedira-el-apoyo-del-pj-en-su-cruzada-para-salvar-la-obra-portezuelo-del-viento/