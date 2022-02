Sin burbujas ni pase sanitario: qué se sabe del regreso a las clases en Mendoza

A dos semanas del inicio efectivo del ciclo lectivo 2022 en Mendoza, la Dirección General de Escuelas analiza los protocolos sanitarios para que alumnos y docentes vuelvan a las aulas el 21 de febrero en forma segura en medio de la tercera ola de coronavirus.

Hasta el momento, el director general de Escuelas, José Thomas, solo adelantó que la presencialidad será plena, al 100%, es decir que quedará eliminado el sistema de burbujas, tal como sucedió a partir de agosto del 2021.

Semanas atrás, también había afirmado que no se exigirá un pase sanitario ni a docentes ni a alumnos en consonancia con la política del Gobierno provincial de no exigir el carnet para actividades masivas ante la imposibilidad de su control. La medida contrasta a su vez con lo decidido en Santa Cruz, donde los alumnos que no hayan empezado su esquema de vacunación no podrán ingresar a las escuelas.

De hecho, el gobernador Rodolfo Suarez expresó el miércoles pasado durante la apertura del Ciclo Lectivo 2022 que “tenemos las medidas sanitarias y protocolos que hemos implementados durante todo el 2020 y 2021. Tenemos el conocimiento de cuáles son los cuidados que se deben realizar y los chicos también, para que se cuiden ellos y cuiden a sus familias. Vamos a mantener los mismos protocolos que hemos tenido”.

La duda principal se centra en qué pasará con aislamiento de los contactos estrechos, punto que ya eliminó el Gobierno porteño que, además, dispuso que tampoco obligará a usar tapabocas a alumnos de hasta tercer grado inclusive.

Ante un caso de coronavirus positivo en el aula “se tiene que aislar sólo el chico o el adulto, nadie va a perder días de clase”, anunció este lunes el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

En cuanto a lo que pasará en la provincia, fuentes de la DGE sostuvieron que el próximo jueves, el Consejo Federal de Salud (Cofesa) y el Consejo Federal de Educación (CFE) para definir los protocolos. El encuentro, que será presencial, convocará a los ministros de Salud y de Educación de las 24 jurisdicciones.

“Aún no hay definiciones y se analizará la propuesta de Cofesa”, indicaron.

Durante la jornada institucional que comenzó este lunes en todos los niveles y modalidades educativas de la provincia, a directora de Educación Primaria de la DGE, Marta D’Angelo, fue tajante al afirmar que “tenemos que dar respuesta a la cantidad de días de clases (195)” y que es necesario “que los chicos vengan todos los días a la escuela y que los papás acompañen”.

El viernes pasado, de hecho, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que “la tendencia es no suspender las clases ni los cursos”.

La propuesta preliminar de protocolo “Aula Segura” para la vuelta a clases que armó el Ministerio de Salud para nivel inicial, primaria y secundaria en el actual contexto de la pandemia consta de seis pilares: asistencia cuidada, vacunación, uso de barbijo, ventilación, higiene y limpieza, y distancia.

De acuerdo con el último protocolo de la DGE, los chicos a partir de los 6 años deben concurrir a la escuela con barbijo y no pueden sacárselo salvo en la hora de gimnasia, cuando hay distanciamiento.

A su vez, al no haber distanciamiento en las aulas, ya que las mismas se transforman en una única burbuja, en caso de que un niño presente síntomas o aparezca como caso sospechoso se debe aislar a todo el curso.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/sin-burbujas-ni-pase-sanitario-que-se-sabe-del-regreso-a-las-clases-en-mendoza