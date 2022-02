Se redujeron 73% los casos de Covid entre la primera quincena de enero y la de febrero

Tras el récord histórico de casos de Covid registrado durante enero con el ingreso de la tercera ola, febrero llegó con un drástico descenso. Se trata de algo que ya se anticipaba, teniendo en cuenta la conducta que las olas generadas por la variante ómicron tuvieron en otros países: se caracterizan por un muy rápido ascenso de contagios y una igual drástica disminución.

Así, las dos primeras semanas de febrero se registraron 73% menos casos de Covid respecto de las dos primeras de enero.

Fueron 44.682 en los primeros 14 días de enero, mientras que entre el 1 y el 14 de febrero han sido 11.692. Esto es 73,83% menos o, de otro modo, casi una cuarta parte.

El ingreso de ómicron implicó la circulación en paralelo con la variante delta que ya circulaba en Mendoza y es también más contagiosa que sus predecesoras. Sin embargo, la recién ingresada se volvió rápidamente dominante, tal cual ha sucedido también en otros países. Se sumó un contexto favorable asociado a las reuniones de fin de año y la mayor movilidad por las vacaciones.

En particular, las notificaciones se dispararon el 4 de enero cuando se pasó de 879 a 2.420 nuevas infecciones en una jornada mientras que el 12 de enero se registra el récord histórico de notificaciones con 5.790.

Después del 20 comienza apreciarse una tendencia al descenso en los casos diarios.

SITUACIÓN ESPERABLE

A mediados de noviembre llegaban desde Sudáfrica las primeras noticias sobre ómicron. Se trató de una versión del virus que vino a cambiar el escenario como no lo habían hecho las variantes anteriores tras dos años de pandemia.

Ómicron implicó “una nueva pandemia” dicen los especialistas, una que requirió modificar enfoques y estrategias y que quizás cambie el rumbo.

“Hoy se transita otra pandemia, cambió completamente el curso de la enfermedad y con esto, el curso de la curva de contagios”, advertía el 5 de enero la ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal. Lo hizo al anunciar cambios en las recomendaciones, tan sólo una semana después deque comenzara a verse el impacto en las notificaciones de casos.

Lo que mostró es una facilidad sin precedentes para propagarse aunque provocó en general cuadros leves o asintomáticos.

Sudáfrica vivió desde diciembre una escalada drástica en los contagios, pero un mes después, comenzó a atenuarse.

Los primeros días de enero las curvas mostraron en ese país una ralentización de las nuevas infecciones. Puede decirse que prácticamente se redujeron a una tercera parte. Un escenario similar al local.

Entre el 1 de diciembre y el 2 de enero se notificaron en ese país 495.823 positivos, esto implica que en un mes se registró el 14% del total de casos detectados hasta esa fecha, según muestran los datos de Worldomteres. Luego, desde ese entonces hasta el 21 de enero informaron 103.943. Es decir que se pasó de un promedio diario de 15.494 casos aquellos primeros 32 días a 5.470 los 19 del segundo tramo.

De este modo, parece que el cimbronazo es fuerte pero corto. En ese país los médicos advierten que además las hospitalizaciones han sido muchas menos que en olas anteriores.

“Cuando hablábamos hace algunos meses atrás mencionábamos las características que tenía ómicron, tal cual se vio en Sudáfrica y luego en otros países, con rápido crecimiento, que tendríamos luego de las fiestas un crecimiento sustancial por los encuentros y las vacaciones y que eso iba a decaer durante el trayecto de febrero, es el replique de lo que viene aconteciendo en todas partes”, explicó el doctor Sergio Saracco, director del Observatorio de Salud Pública de la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y especialista en salud Pública.

En tanto, Gonzalo Vera Bello, jefe del Departamento de Epidemiología aseguró: “Estamos en baja, incluso estamos más bajo que en el pico de la primera ola”.

Respecto de la actual señaló: “El comportamiento que tiene en Mendoza es similar a lo que está pasando en otros países, tiene un pico muy rápido y un descenso igualmente rápido esto por dos características: un periodo de incubación muy breve y la alta transmisibilidad”.

por eso hay mucha cantidad de personas que han cursado este virus desde enero y en general con buena evolución en virtud de la vacuna”.

Detalló que el pico máximo se produjo en las semanas epidemiológicas 2 y 3, entre el 7 y el 21 de enero, cuando hubo la mayor transmisión y casos confirmados de coronavirus.

ENDEMICIDAD

Vera Bello estimó que es poco probable que aparezcan nuevos grandes picos. “Vamos camino a la endemicidad”, sostuvo.

Dado el escenario actual se calcula que por lo menos por tres meses puede haber un respiro en cuanto a la cantidad de contagios, lo cual no quiere decir que cedan por completo ni mucho menos que desaparezcan. Para el epidemiólogo no puede afirmarse aún que la tercera ola haya terminado ya que no se puede asegurar que no aparezca un nuevo linaje de omicron.

Hay estudios que intentan determinar con más precisión cuánto podría durar la protección posterior a la infección con ómicron, ya que dada la alta cantidad de infectados de la última ola, una buena proporción de la población la tendría.

“Dicen por lo pronto 90 días de inmunidad pero se está a la espera de estudios que digan si es más o menos, ya con tres vacunas y haber padecido la enfermedad tenemos muy buena inmunidad, salvo que apareciera una nueva variante que escape a los anticuerpos neutralizantes, pero es poco probable”.

Tal escenario podría apaciguar las condiciones epidemiológicas, a lo cual hay que sumar que los últimos han sido cuadros más leves y con menos hospitalizaciones, ya sea por menor gravedad de ómicron o por los beneficios de la vacunación.

“De no mediar una nueva variante de preocupación o nuevo linaje de omicron no encontrará gente susceptible y de a poco se irá apagando esto”, consideró el experto.

