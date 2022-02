Portezuelo del Viento: Rodolfo Suarez se reúne con el PJ en busca de respaldo

Portezuelo del Viento sigue siendo un objetivo de la gestión de Rodolfo Suarez, por eso este viernes será un día clave, ya que el gobernador convocó al peronismo para informarle de la situación y buscar apoyo para conseguir que el presidente Alberto Fernández laude sobre el proyecto hidroeléctrico.

En concreto, el mandatario busca tener el respaldo de todo el arco político para defender la megaobra y adjudicarla de una vez.

El lunes 7, Suarez reunió a su tropa –intendentes y legisladores nacionales– en la residencia oficial para lograr respaldo y seguir con su reclamo por la obra. De ese encuentro se supo que iba a insistir en el laudo y que pondría un plazo para que Alberto Fernández se expida.

De hecho, cuando el mandatario regresó de sus vacaciones, anunció que requirió una audiencia con el presidente.

También en el cónclave de este viernes podrían colarse otros temas que le interesan al gobernador, como el proyecto de boleta única –que presentó recientemente– y los fondos para reparar escuelas que le pidió a los intendentes.

Reunión

El encuentro está previsto para el mediodía en el cuarto piso de la Casa de Gobierno. Se espera que participen los referentes de la oposición, entre ellos, los intendentes del PJ, con excepción de Emir Félix (San Rafael), quien está internado.

Y, sin dudas, la presencia más relevante será la de la senadora nacional y presidenta del PJ local, Anabel Fernández Sagasti, ya que tiene una gran llegada e influencia en el Gobierno nacional. También se espera la asistencia de los legisladores nacionales del Frente de Todos, Adolfo Bermejo, Marisa Uceda y Eber Pérez Plaza.

En el caso del diputado nacional Bermejo, días atrás se comprometió a ser intermediario y llevar una carta solicitando el laudo a Fernández. La nota fue elaborada por el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, y la Cámara de Comercio del Sur, que presionan por la obra.

Del lado del oficialismo estarán el vicegobernador Mario Abed y el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, aunque podrían sumarse otros funcionarios.

El último capítulo de la tensión por Portezuelo del Viento se dio el 20 de enero cuando la Casa Rosada contestó que la Provincia no había realizado el pedido de laudo presidencial, al señalar que no había ningún trámite para solicitar el arbitraje. Eso desató el malestar local, porque el Ejecutivo asegura que ese pedido se realizó el 26 de junio del 2020 ante el freno que puso La Pampa en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), donde pidió la realización de nuevos estudios de impacto ambiental.

En el medio de todo eso, la Provincia avanzó con el llamado a licitación, se presentó un solo oferente –el consorcio Malal Hue, conformado por la empresa china Sinohydro Corporation con las firmas locales IMPSA, Ceosa y Obras Andinas– y se está evaluando la mejora de la oferta que presentó la firma a pedido del Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno considera que, sin el laudo, no puede adjudicarse, porque todo el proyecto quedaría en un plano de inseguridad jurídica.

Otro temas

Además de Portezuelo, el proyecto de boleta única también podría ponerse sobre la mesa. El Ejecutivo apunta a lograr el respaldo opositor para sacar la norma, aunque el mayor inconveniente lo tiene en el frente Cambia Mendoza, donde los socios del Pro pidieron cambios que, por el momento, el Gobierno no está dispuesto a aceptar. Con todo, desde el partido aliado han asegurado que aún si el radicalismo no acepta los cambios propuestos, votarán a favor en lo general, pero manifestarán su disenso en la votación de los artículos en particular.

En cuanto a la reparación de escuelas, Suarez quiere consensuar con los municipios para que destinen un mínimo de 30% de lo que reciben de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo para reparar escuelas. Se busca llegar a un acuerdo para terminar de reglamentar el artículo del Presupuesto 2022 que los obliga a cumplir con eso.

Esa negociación comenzó a mediados de enero; sin embargo, hasta el momento no se firmaron los convenios. El pedido no cayó muy bien en algunas comunas, incluso radicales, porque afirman que les están dando toda la responsabilidad a los municipios.

