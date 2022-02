Malargüe: cesión irregular de tierras fiscales a privados reaviva el problema de la precariedad de los puesteros. Parte 3

Flor de lío se armó con nuestras dos notas anteriores respecto de la situación de los puesteros. El escándalo ya trasciende los límites de Mendoza, casi a la par que las bravuconadas del inglés Joe Lewis en Lago Escondido, que hasta tiene ejército propio y pretende amedrentar a los patriotas que quieren ejercer el sagrado derecho de darse un chapuzón en aguas argentinas. Hasta tal punto, que legisladores nacionales ya llevaron el conflicto a la Nación, según vemos en Twitter:

Bien Cuyano. @biencuyano Los diputados @AdolBermejo @MarisaUcedaOk @EberPlazaOk elevaron al Congreso Nacional #PedidoDeInformes sobre El Regalón de Suarez de 12 mil hectáreas a empresarios porteños “No se estudió el impacto ambiental de un centro de sky cerca del Volcán Peteroa” http://biencuyano.com.ar/?p=53629

Se sabíamos a través de uno de los grupos internos en los que se divide el peronismo menduco, que las tierras ya estarían siendo ofrecidas en venta en Europa

Ninguno de los dos (Lago Escondido y El Azufre) es un tema menor y tienen muchas similitudes: capìtales privados argentinos y extranjeros adueñándose ilegalmente de tierras públicas en zonas de frontera, pasando por encima de los argentinos que viven ancestralmente en esas tierras . Viven, trabajan, producen allí. Podríamos decir que son los únicos malargüinos “no-parásitos” que, sin embargo, no tienen derechos como personas

La mala política siempre está al pie del cañón cuando hay intereses económicos. En este caso, esos intereses son también geopolíticos. No se entiende por qué, si no, el ex gobernador Cornejo y su esposa promovieron de manera militante la ley 7722 y cuando llegaron al poder intentaron sabotearla. Hay mil ejemplos.

En lo que nos toca opinar específicamente, en 2020, cuando el Partido Justicialista estaba a cargo de Guillermo Carmona, los legisladores justicialistas apoyaban el proyecto de El Azufre S.A.: https://www.memo.com.ar/poder/apoyo-peronista-proyecto-esqui-el-azufre-malargue/

Un año antes, la concejal malargüina Daniela Favari hacía un pedido de informes, que al día de la fecha no fue respondido satisfactoriamente, mientras que la Federación Argentina de Espeleología pedía la constitución del Consejo de Arraigo del Puestero (https://piramideinformativa.com/2022/01/cesion-irregular-de-tierras-fiscales-a-privados-reaviva-el-problema-de-la-precariedad-de-los-puesteros-parte-2/).

Pero en 2022 el senador justicialista Lucas Ilardo logra que el Senado apruebe un pedido de informes (https://www.diariouno.com.ar/politica/azufre-senado-mendoza-ilardo-malargue). Ilardo es exesposo de la actual presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti. Ergo, el PJ de hoy piensa distinto del PJ de hace dos años…..

En el medio, la información periodística es abrumadora.

Obviamente el Intendente Ojeda aplica la obediencia debida y apoya al proyecto.

De la misma manera opina el Fiscal de Estado, según informa el diario de Vila-Manzano: https://www.diariouno.com.ar/politica/un-dictamen-del-fiscal-estado-avalo-la-cesion-12000-hectareas-al-centro-esqui-el-azufre-n995203 . Bien se dijo en la marcha del 1F en Mendoza, “los organismos de contralor del Ejecutivo están integrados por funcionarios puestos por el mismo ejecutivo”, cosa que es aplicable también al Poder Judicial.

En círculos allegados al círculo rijo del PJ provincial recién se están desayunando del problema, aunque Celso Jaque lo viene explicando hasta el hartazgo en distintas emisiones radiales, como la que reproducimos en Pirámide Informativa hace dos semanas largas: https://piramideinformativa.com/2022/01/malargue-cesion-irregular-de-tierras-fiscales-a-privados-reaviva-el-problema-de-la-precariedad-de-los-puesteros-parte-i/ .

Más o menos éstas son las cosas que se están diciendo:

Que el ex gobernador Bordón ya habría acordado con el Gobierno Nacional en 1991 la entrega de esas tierras a la provincia. Esto es, en los comienzos del menemismo, cuando todo el país ya estaba siendo entregado.

El Estado Nacional debió haber licitado esas tierras, y eso no se hizo. Las tierras siguen siendo nacionales aunque bajo un régimen “especial” merced al tal convenio con Bordón. El Ejecutivo Provincial se agarra de ese pacto de 1991

No hay estudios de impacto ambiental y nadie cree que 12.000 hectáreas sean para una cancha de sky. Hay otro tema detrás

Todos por igual desconocen la ley 6086

TyC Sports estaría detrás del negocio de las canchas de sky, pero no se sabe mucho más que eso. Se sospecha que sí hay gato encerrado

El problema es nacional, no sólo provincial, porque allí están las nacientes del río Grande, o sea que es jurisdicción del COIRCO

De otro lado, el lavallino Diego Monton (Movimiento Nacional Campesino Indígena CLOC V ía Campesina MNC), salió a decir que “Según cartografía del Registro Único de Puesteros (RUT) de la provincia de #Mendoza existen relevados más de 14 puestos y reales de Veranada en las 12 mil hectáreas que Rodolfo Suarez regaló por decreto. ¿Porque entonces el Gobierno de Mendoza dice que no hay pobladores afectados? . El empresario beneficiado dice haber comprado los derechos de 2 (dos) puesteros. ¿Que pasa con el resto? ¿Existe un pedido de informe formal a Arraigo sobre esto? ¿Que pasa con la ley provincial de Arraigo? Cual es el plan de ordenamiento Territorial vigente? ¿Improvisación?”

No… no hay improvisación, sino un plan sistemático de “venta” de tierras en zonas de frontera, con fines geopolíticos que hay que rastrear en Europa y Estados Unidos. No en la China ni en Rusia, sino en Europa y Estados Unidos!

Por su parte, Eduardo Sosa, insospechado e insospechable de “kirchnerista”, acaba de publicar un documento de 13 páginas donde claramente afirma que este proyecto es de alto riesgo volcánico por estar en las inmediaciones del complejo Planchón-Peteroa-Azufre y no ha dado cumplimiento a las exigencias de la ley nacional de presupuestos mínimos 26339 (Glaciares) ni la Ley provincial 5961. Sosa advierte que hay mucha información periodística con artículos que se contradicen unos a otros y señala que allí habrá viviendo 3.000 personas, con aeropuerto y helipuerto propios . Se planea asimismo plantar 1.000.000 de coníferas no nativas, lo cual ya fracasó en Las Leñas y Los Penitentes. Lo central: la zona es la mayor reserva de agua dulce de toda la provincia . Y muchas consideraciones más, que pueden leerse en https://ecososa.wordpress.com/2022/02/09/algunas-consideraciones-de-caracter-tecnico-sobre-el-proyecto-del-centro-de-esqui-en-el-azufre-malargue/ .

Como decíamos al principio, la concejal justicialista María Daniela Favari ya había pedido informes sobre esto en 2019. El expediente completo puede verse en fecha 9 de febrero en https://www.facebook.com/groups/6737979152895049 . Expediente 4618/19.

A diferencia de Sosa, Favari pone, como Diego Montón, el acento en los habitantes originales del lugar, crianceros que tienen asignadas esas tierras para la veranada, es decir, para lo que en la Pampa Húmeda llaman “engorde”. Son los Potreros de Cordillera.

En su pedido de informes Favari prioriza los derechos de los puesteros por encima de la magnitud del emprendimiento económico, aunque también ya señalaba, hace tres años, el riesgo volcánico.

Así es que la concejala pidió informes al ejecutivo, y entonces el asesor letrado del Concejo, Dr. Bernardino Izuel, observó el mal uso de una palabra (así como suena, puede verse eso en el expediente publicado, pág. 11) para devolverlo a comisión.

Ojeda, ahora intendente pero entonces concejal, firmó ese despacho de comisión.

En julio de 2019 sale la resolución del Concejo pidiendo informes al intendente Vergara. Resolución HCD 229/19, que de inmediato fue girada a la Dirección de Catastro, la que informó que, efectivamente, desde la década del 90 se venía trabajando en la mensura de los campos y que entre los técnicos contratados estaba en agrimensor Luis Domínguez Barros, que sería despedido de la Municipalidad por asuntos extraños que no terminamos de entender.

La nota del intendente Vergara está firmada también por el ex Director de Ambiente Horacio Marinaro, que en su sello se identifica como “técnico” (sic)(ver página 20).

(Una pausa: Marinaro se hizo famoso el 15 de abril de 1998, cuando en un programa radial a cargo de quien firma esta comunicación, dijo que “en Espeleología Benedetto es un impostor y un sello de goma”. Cuando el conductor del programa le preguntó a título de qué hacía esas aseveraciones, respondió que él era concejal electo (juraría 15 días después). Así como suena. Arinaro era entonces secretario de la fenecida Cámara de Promoción del Turismo y estaba enojado con el suscripto por las denuncias en el diario Los Andes sobre la inseguridad de la Caverna de Las Brujas, publicado ello en febrero de 1997 y luego el miércoles víspera de Jueves Santo 1998. Justamente, en enero de 2019, publicábamos en Pirámide Informativa un artículo https://piramideinformativa.com/2019/01/que-protegemos-en-las-areas-protegidas-por-carlos-benedetto/. Luego en 2021 publicamos otro artículo, que nadie leyó: https://piramideinformativa.com/2021/05/no-es-aconsejable-la-reapertura-al-turismo-de-caverna-de-las-brujas-por-carlos-benedetto/ . Tal como habíamos previsto en 1997-98, ya Las Brujas se cargó 3 turistas muertos , tema sobre el cual Marinaro no dijo nunca nada. La fama de difamador de Horacio Marinaro se incrementó en 2006, cuando hizo circular flyers contra Eduardo Sosa, acusándolo de querer quedarse con el negocio de LLancanelo –sic-). Say no more-

Volviendo al expediente iniciado por Favari, el Concejo Deliberante de Malargüe se conformó con la respuesta del Ejecutivo y pasó todo a ARCHIVO, con un despacho de comisión firmado por la concejal demócrata-PRO Luciana Villegas, y el concejal Andrés Risi, PTP-FdT

Colorín Colorado, cuando todo el mundo en Malargüe daba por terminado todo, cuando la concejal Favari se acerca al fin de su mandato, hete aquí que la edil ha salido con los tapones de punta y está decidida a seguir la lucha. Pero esta vez no estará sola

En este punto, en una comunicación conjunta, La Martínez Baca (https://www.facebook.com/groups/6737979152895049) y la nueva agrupación política SOBERANXS Mendoza (https://www.facebook.com/groups/4518285278258248) sostienen lo siguiente

Ordenamiento territorial, una deuda pendiente del Estado mendocino

Estos tiempos revelan las complicidades de algunos gobiernos que entregan los recursos naturales estratégicos del país y la soberanía nacional. La apropiación ilegal de Lago Escondido en Río Negro por parte del magnate inglés Joe Lewis es un ejemplo de ello. En la provincia de Mendoza, la entrega de 12 mil hectáreas de tierras fiscales al sector privado para la supuesta construcción de una pista de sky también va en la misma dirección. En Mendoza no se cumplen las leyes nacionales de presupuestos mínimos y tampoco se cumplen las normas provinciales para el ordenamiento territorial. Es importante comprender el impacto de estos incumplimientos en la Soberanía Nacional y nuestra vida cotidiana, por lo que lxs invitamos a la charla virtual con Vicente Abbate para profundizar estos temas.

Miércoles 16 de febrero de 2022, 19.15 horas

Unirse a la reunión Zoom

https://zoom.us/j/99467445844?pwd=MWhBS3Y3eFlRM1RySGNHamRvaVMwdz09

ID de reunión: 994 6744 5844 – Código de acceso: 181505

Vicente Abbate fue director de la DOADU – Dirección de Ordenamiento Territorial, Ambiente y Desarrollo Urbano. Luego Vocal de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial por los Municipios. Actualmente es asesor de la diputada provincial Silvia Stocco

Carlos Benedetto

carlos_benedetto@fade.org.ar

+54 9 2604094916

Nota:

Pirámide Informativa, no se hace responsable de los términos en la columna de opinión de la presente nota.