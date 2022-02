Juri y Cornejo impulsan un proyecto para equilibrar el reparto de recursos de la Nación

Los senadores mendocinos Mariana Juri y Alfredo Cornejo, junto al legislador porteño Martín Lousteau, presentaron este viernes un proyecto en el Congreso para evitar el reparto discrecional de Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

A través de su cuenta de Twitter, Juri aseguró que “los recursos nacionales extraordinarios, conocidos como ATN, son sometidos a un claro abuso y clientelismo político por parte del Gobierno nacional”.

“Junto a @alfredocornejo y @GugaLusto, presentamos un proyecto que establece criterios objetivos y límites claros para estos fondos”, añadió la legisladora.

Y sentenció: “Queremos que la Nación no castigue a provincias que tienen un sólido orden fiscal, como Mendoza, y premie a las que no lo tienen. Los ATN son herramientas para ayudar ante sucesos extraordinarios y no para asistir con dinero en época electoral a aliados políticos”