Irrigación: después de las tormentas, así se aprovecha el agua de lluvia

Después de varios días de lluvias en distintos puntos de la Provincia de Mendoza, y la fuerte tormenta de este miércoles a la tarde, el Departamento General de Irrigación redujo, a través de sus Subdelegaciones, la entrega de agua para riego en todas las cuencas.

Los volúmenes que no se entregan, son guardados en los respectivos embalses, aumentando las reservas de los mismos, para ser distribuidos en otra oportunidad futura.

Río Mendoza

Ayer la tormenta afectó principalmente zonas que no estaban con turno

de riego. Por lo tanto, estos canales, derivados del Canal Cacique Guaymallén en su mayoría, no van a recibir la dotación que estaba prevista que empezara mañana.

Por las lluvias que se han presentado en gran parte de la cuenca, no necesitan el agua y sólo se va a entregar para Abastecimiento Poblacional a las empresas y municipios prestadores del servicio de agua potable.

Ayer estaba cargado el Canal San Martín y regando las 5° y 6° Zonas, o sea, las zonas que riegan los canales Galigniana, California, Gustavo

André, Natalio Estrella, Bajada de Araujo, San Pedro y San Pablo, Reina y Marienhoff.

Río Tunuyán Inferior

Los canales del Marginal cortaron por la lluvia anteayer, junto con el Canal Reducción Los Andes. Los canales Independencia y San Martín se cortaron ayer.

El único canal qué no cortó por las lluvias fue el Constitución. Todos los demás sí lo hicieron y permanecerán de esa manera por lo menos hasta la semana que viene.

Río Tunuyán Superior

Los usuarios que riegan desde el Dique Valle de Uco no reciben su

dotación de riego desde el lunes pasado y se reiniciará la distribución, si no vuelve a llover, mañana.

La derivación desde el Dique Las Tunas a la zona de Tupungato se

cortó martes y miércoles. Se reinició hoy, jueves, a las 8.30 hs.

Los canales del sur cortaron: el martes el Yaucha y el miércoles el Aguandarto. Hoy se retomaron las dotaciones planificadas.

Río Diamante

En este río se cortó la distribución el lunes pasado y, por consenso con los Inspectores de Cauce, se mantendrá el corte hasta el 6 de marzo, inclusive.

Río Atuel

La erogación del Embalse Valle Grande comenzó a bajar a partir del lunes pasado, debido a las lluvias que cubrieron gran parte de la cuenca, con valores de entre 60 y 120 mm acumulados en 4 días. Este miércoles a la mañana se cortó totalmente la dotación en toda la cuenca.