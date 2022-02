Férrea Defensa del Proyecto el azufre por parte de Malargüe

Recordemos que este proyecto -del cual se habla desde hace tiempo ya- está situado en Campos Potrero de Cordillera, a 2400 metros sobre el nivel del mar y es considerada la propuesta -sobre Centros de Ski- más ambiciosa del cono sur y la primera del mundo cien por ciento sustentable.

El Intendente Juan Manuel Ojeda explicó: “Lo primero que hay que ponderar es la inversión a realizar que será superior a los 240 millones dólares. El primer paso, tras los análisis primarios realizados en el lugar por los inversores, era que el Gobernador le asignara esas hectáreas para hacer el masterplan, es decir, estudios de obra civil, hidráulicos, ambientales, entre otros”

Ojeda dijo que ante la negativa permanente a la cual se somete a Malargüe por las riquezas no explotadas del departamento, este proyecto es “importantísimo por dos motivos. En primer lugar, el gran desarrollo económico que puede generar, imaginen que será el primer Centro de Sky sustentable de este siglo con una tecnología única y en segundo lugar, porque los inversores ya llegaron a un consenso con los puesteros. El Azufre es un proyecto que va a generar infraestructura externa y así ayudar a muchos de los productores toda la zona del Valle Noble, Las Loicas y zonas aledañas”. El intendente refiere a la concesión de derechos que los emprendedores ya firmaron con los pobladores radicados sobre esos terrenos.

Ojeda citó un ejemplo actual: “Pregunten a los puesteros de Los Molles, si es lo mismo tener el Complejo Las Leñas que no tenerlo. En ese sentido, es inaudito e increíble cómo opositores –desinformados o con mala fe- han tergiversado todo diciendo barbaridades. Cualquier persona que vaya a invertir en algo debe tener un mínimo de certeza para avanzar en el proceso. Eso es lo que hizo el Gobernador Suárez, al asignar esa fracción de tierra. Todo esto dentro de un marco de orden jurídico donde los puesteros pueden seguir con el pastoreo y donde la inversión puede seguir avanzando con todos los estudios correspondientes”.

“Malargüe se convertiría en un lugar único del país con dos centros de sky de primer nivel y múltiples centros de actividades invernales y me pregunto ¿le estamos diciendo que NO a esta posibilidad?” exclamó Ojeda y sostuvo “No es un negocio inmobiliario como quiere plantear el justicialismo, ya que las tierras no son de dominio del inversor. Hoy los inversores tienen un instrumento para poder comenzar a realizar los estudios, en ningún momento se entregaron escrituras ni nada por el estilo. No nos olvidemos que todas estas tierras están dentro de una ley que es única y especial porque están en zona de frontera que tiene una legislación propia y la verdad desde mi punto de vista es muy importante para el país porque permite ese tipo de actividades, turísticas y pastoreo y donde se cuida mucho al poblador, en este caso a los puesteros”,

Ojeda dijo una y otra vez que los terrenos pertenecen a Nación y que Mendoza tiene la posesión desde 1969. Dijo que la asignación se basa en las leyes de tierras de frontera y en un convenio de 1991 y que no es necesario realizar una licitación porque la asignación de estas tierras se vincula con situaciones preexistentes, como sucede con Gendarmería, puesteros o inversores en la zona.

Ojeda recordó lo sucedido con las tierras donde se asienta el complejo de esquí Las Leñas; ideado por Ernesto “Tito” Lowenstein en 1981: “Este emprendedor invierte en un centro de esquí; pero con el paso de los años esas tierras pasaron a manos extranjeras. Hablamos de 250 mil hectáreas vendidas mediante manipulación y connivencia entre autoridades nacionales, provinciales y municipales. Mágicamente, las tierras dejaron de ser zona de frontera y fueron vendidas, transferidas a un extranjero. Esto no debió ocurrir pero pasó y muchos de los que fueron parte de ese proceso hoy se rasgan las vestiduras por una asignación legal, que –dicho sea de paso- cuentan con el aval de la Fiscalía de Estado”.

Finalmente, Ojeda sostuvo que las aguas termales de la zona no entraron en esa asignación de tierras “Los baños termales de El azufre forman parte de otro proyecto. He pedido que los mismos pasen a la órbita de la Municipalidad para que pueda realizarse un consorcio para todos nuestros prestadores turísticos y emprendedores. Para que se entienda mejor todavía el pataleo opositor, hoy muchos de sus dirigentes que salen, se quejan, hablan y denuncian es porque en algún momento eran los interesados directos en quedarse con esas termas”