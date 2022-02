En Mendoza, los empresarios deciden aumentar el pan un 15%

La Federación Argentina de la Industria del pan, a la que pertenece la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza, anunció que desde este viernes 11 de febrero retocarán sus precios, atentos a las subas registradas en todas las materias primas.

Sostienen que los aumentos en la harina, grasa, huevos, lácteos, azúcar, premezclas, levaduras, descartables, combustible, servicios y un inminente incremento en los sueldos, hacen un combo imposible de seguir soportando para llevar adelante la actividad

A nivel nacional, se sugiere un incremento entre un 15% y 18 % en todos los productos artesanales que se elaboran en las panaderías asociadas. Argumentan que son el último eslabón de la cadena productiva y que ya no pueden absorber las subas, como lo han hecho en oportunidades anteriores reduciendo el margen de utilidad.

A través de un comunicado indicaron que no están en condiciones de continuar expendiendo con los valores actuales, ya que están por debajo de los costos y eso no les permite cumplir con todas las obligaciones que la industria demanda.

Advierten que de continuar este camino, muchas panaderías deberán cerrar sus puertas, perdiéndose puestos de trabajo genuinos debidamente registrados, o pasar directamente a la clandestinidad como actualmente viene sucediendo en muchos casos.

En Mendoza, dijo a Radio Jornada, Walter Tirapu, Presidente de la Asociación de Panaderos, ” aumentamos el 12%, algunas federaciones se plegaron, nuestros socios nos estan pidiendo el aumento, en enero aumentó fuerte el huevo, el combustible también subió, era un reclamo del sector. Nos parecía violento salir con un aumento del 25%.

” Con el Sindicato de Panderos los empleados han venido teniendo un aumento en su sueldo, el aumento es progresivo mes a mes” . Con respecto al consumo del ciudadano expreso ” hoy el pan que se compra en varios kioskos, drugstore, almacenes son de panaderías clandestinas, será un 50% por lo tanto las panaderías clásicas estan perdiendo plata. Es tanto el costo operativo que no nos queda otra que cobrarlo mas caro”

“La panadería ha perdido el reparto en la calle porque no es competitivo, en los colegios yo no vendo mas y además que las peronas corren el riesgo que las tortitas o facturas que compran, lo mismo cuando las compran en las verdulerías, son sueltas y uno no sabe el orígen de las mismas, no tienen controloles bromatógicos, no se sabe la higiene etc.”

Desde mañana (11/02), los precios sugeridos en Mendoza son los siguientes:

–el kilo de pan $220

-tortas a $320 la doc.

-facturas comunes $480 la doc.

